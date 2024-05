Recensione POCO F6 Pro: un vero top a "metà" prezzo

POCO torna sul mercato con la sua linea F proponendo un prodotto, la variante Pro, davvero allettante, complice come sempre una super promo di lancio. Ma non solo. Scopriamolo nella nostra recensione completa.

Confezione

La confezione di POCO F6 Pro per fortuna è ancora molto generosa: cover in silicone grigia di buona qualità, cavo USB-A/USB-C e anche alimentatore da ben 120W .

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo questo POCO F6 Pro è un bel salto in avanti rispetto al passato. Il profilo è in metallo e il retro è in un vetro satinato molto piacevole al tocco e con una sorta di effetto seta alla vista. Forse avrebbe reso ancora di più nella colorazione bianca, ma non possiamo che rimanere colpiti dalla cura di questo dispositivo sul fronte del design e della scelta dei materiali. Lo smartphone è poi IP54 e resiste quindi agli spruzzi anche se non può essere del tutto sommerso nell'acqua. Lo smartphone ha un peso di 209 grammi, non pochissimi e soprattutto è leggermente scivoloso vista la sua finitura molto oleofobica .

Buona la connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, chip NFC e anche emettitore ad infrarossi. Non c'è il jack audio per le cuffie.

Come sempre si parte dal processore. POCO ha scelto di equipaggiare questo smartphone del processore premium della precedente generazione. Parliamo dello Snapdragon 8 Gen 2 octa core a 4 nanometri con GPU Adreno 740. È una scelta che in pochi fanno, probabilmente perché potrebbe far sembrare di essere voluti andare al risparmio. Sebbene di sicuro ci sia una volontà di tenere i costi bassi siamo contenti però si sia optato per il premium dello scorso anno piuttosto che ad un medio-alto gamma di questa generazione. Abbiamo poi tantissima RAM, 12 o 16 GB LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna , sempre UFS 4.0. In termini di quantità e di velocità delle memorie POCO non ha badato a spese. Difficile trovare schede tecniche così "assennate" nel mercato attuale.

Fotocamera

La fotocamera principale di POCO F6 Pro è una interessante 50 megapixel ƒ/1.6 stabilizzata otticamente, accompagnata da una meno brillante 8 megapixel ƒ/2.2 e da una poco utile 2 megapixel per le macro ƒ/2.4. Il sensore principale ci ha stupito: le immagini sono tutte di grande qualità, la messa a fuoco è precisa e veloce e la resa finale è ottima. E questo vale in tutte le condizioni di luce, anche al buio dove la modalità notturna automatica restituisce ottimi risultati. È anche per questo che approviamo l'utilizzo di un processore di fascia alta come lo Snapdragon 8 Gen 2. Discrete anche le foto con zoom digitale 2x e le grandangolari dal sensore apposito, anche se queste soffrono sicuramente un po' della scarsa risoluzione del sensore. L'unico neo delle foto è la gestione non da premium (che però non è) delle luci più gialle che tendono a ingiallire un po' tutta la scena.

Convince meno la fotocamera frontale da 16 megapixel: le immagini sono più slavate e meno definite. I video dalla fotocamera principale si possono registrare in 8K a 24fps, ma come potete immaginare danno il meglio in 4K, anche a 60fps. Si possono girare anche video in HDR, anche se solo in FullHD. I video sono molto buoni, anche se abbiamo notato una tendenza dell'autofocus a "rimbalzare" ogni tanto creando un effetto non proprio piacevole.