Recensione Proscenic F10: la lavapavimenti che non costa una follia, ed è pure in sconto Black Friday

Che Proscenic sia specializzata in prodotti low-cost non è certo un segreto, e anzi, per gli standard del marchio, Proscenic F10 costa pure tanto! La realtà dei fatti è che per accaparrarsi una buona lavapavimenti servono anche 500/600€ , e Proscenic invece prova a offrire caratteristiche e prestazioni simili alla metà del prezzo . Anzi, anche meno durante il Black Friday . Scommetto che parlando del prezzo vi ho incuriosito almeno un po'. Bando alle ciance allora, scopriamola insieme!

Unboxing Proscenic F10 e montaggio

La confezione della Proscenic F10 non è poi così esagerata , ma contiene comunque tutto il necessario, o comunque tutto quello che ci si aspetta da questa categoria di prezzi. Il corpo principale e il manico sono separati, ma unirli è letteralmente questione di un clic. Oltre alla lavapavimenti la scatola accoglie una base in plastica per riporre il dispositivo in carica, 2 supporti per gli accessori da mettere sulla base di ricarica, una spazzolina per la manutenzione, un rullo di riserva, alimentatore, 1 filtro di riserva, alimentatore a parete e, dulcis in fundo, una confezione di soluzione detergente sufficiente per circa 50 sessioni di pulizia. Montarla, come già accennato, è questione di un attimo: collegate manico al corpo macchina, ponete la base dove volete facendo passare il cavo dietro, riempite il serbatoio dell'acqua pulita e siete pronti per lavare (e aspirare) il vostro pavimento.

Accessori e Versatilità

Non ci sono quindi accessori da collegarci , se non il rullo di ricambio che può tornare utile sia nel caso quello principale si consumi, sia nel caso decidiate di alternarli in modo da lavarli a fondo.

Proscenic F10, appartenendo alla categoria delle lavapavimenti , non può certo mirare a essere versatile quanto una scopa elettrica. Ne abbiamo discusso nel dettaglio anche in un articolo dedicato di un po' di tempo fa. Di fatto serve per lavare il pavimento e aspirare, unendo tra le più tipiche attività di pulizia in un colpo solo. A differenza degli aspirapolvere senza filo però, non ci potete pulire tappeti, divani, letti, né tanto meno raggiungere con facilità le superfici sotto ai mobili, sotto ai letti e simili.

Tecnologia e lavaggio

La potenza di aspirazione arriva a 6 kPa , meno quindi delle scope elettriche cicloniche, ma c'è anche da dire che le lavapavimenti funzionano in modo diverso. La spazzola compie circa 500 giri al minuto , e anche grazie a queste rotazioni si ha una vera e propria autopropulsione che aiuta a spingere la lavapavimenti in giro per casa. La propulsione è solo in avanti, ma aiuta a faticare meno. Ci sono modelli che hanno una propulsione anche verso il retro, ma nel caso della F10 serve a poco, vista la sua leggerezza.

E visto che ci siamo, quali sono le altre modalità d'uso? C'è la modalità Smart , che però di smart non ha un bel niente. Si tratta del modo d'uso normale, con potenza di aspirazione e dosaggio d'acqua standard e minor consumo di batteria. Solitamente i modi d'uso smart sfruttano sensori di rilevamento dello sporco o simili, ma non in questo caso. Alternativamente c'è la modalità Max che appunto spinge tutto al massimo, con il risultato però che la batteria va giù a "razzo missile".

Il meccanismo che si occupa di bagnare il rullo in questa modalità d'uso è fermo, e ci sono soltanto il rullo in rotazione e la funzione di aspirazione che porta via l'eventuale sporco e l'acqua raccolta.

Si può aspirare e basta o si deve per forza compiere entrambe le operazioni? C'è anche la funzione solo aspirazione, ma non ha lo scopo che pensate che abbia. Con questa e basta non si può pensare di sostituire un aspirapolvere classico, per il semplice motivo che si tratta di una modalità pensata per asciugare rapidamente il pavimento.

Da dati ufficiali 650 ml bastano per pulire circa 90 metri quadri. Dai nostri test forse è sufficiente per qualcosa in meno, ma tenete conto che case di 90 metri quadri hanno in realtà meno superficie di pavimento, visto che ci sono mobili e simili che lo occupano in parte. Ma ci torniamo nella sezione dedicata all'autonomia .

Come avrete intuito, Proscenic F10 ha due serbatoi: uno da 650 ml per l'acqua pulita , uno da 600 ml per l'acqua sporca . Sono valori forse un pelo sotto la media, anche perché F10 è una lavapavimenti un po' più piccola e leggera della media.

La spazzola vanta una copertura quasi da parte a parte . Proscenic lo definisce "a doppio bordo stretto", che si traduce in 7,11 mm a destra e a sinistra del rullo . C'è chi fa un pelo meglio, ma 7 mm è una distanza accettabile per il lavaggio dei bordi delle stanze. Non dovrete insomma preoccuparvi del "senso di marcia": qualsiasi sia la direzione che seguite, la spazzola sarà simmetrica a destra e a sinistra.

Approfitto per aprire una parentesi. Le lavapavimenti sono ottime anche per i pavimenti più delicati, come ad esempio i laminati. Questi ultimi temono troppa umidità, e questo genere di elettrodomestici invece bagna poco il pavimento, facendo sì che il tutto si asciughi più velocemente. Però appunto, nel caso abbiate bisogno di una spinta in più, potete usare il grilletto in questione per rilasciare più acqua. I test sono stati effettuati proprio su pavimento misto laminato, gres porcellanato e anche su superfici in vinile.

In casa transitano 3 gatti, 1 bambina, 2 adulti e un discreto via vai di nonni, il che mi ha permesso anche di testare le capacità di pulizia del prodotto con peli e capelli.

Come si comporta all'atto pratico? Bene, ma non benissimo. Vediamo di spiegarci. Avendo provato modelli top di gamma, si nota la differenza. Proscenic F10 fa quello che promette, ma la potenza di aspirazione e il raschietto non sempre sono sufficienti ad asciugare il rullo a sufficienza, facendo sì che il pavimento rimanga un po' più bagnato del solito. Se poi usate il grilletto la situazione si fa molto, molto bagnata, per cui fate attenzione, soprattutto in caso di pavimenti delicati. Occhio anche a come la spegnete. Di solito per fermare le lavapavimenti si mette un piede sulla parte frontale, si reclina il tutto in posizione verticale e automaticamente il meccanismo di lavaggio si ferma. Anche la F10 funziona così, però se prima non la spegnete manualmente con l'apposito pulsante superiore c'è un rilascio aggiuntivo di acqua, probabilmente dovuto alla pressione che fate con il piede sul coperchio che ricopre il rullo.

A tal proposito c'è il simbolo di una suola di scarpa nel punto su cui dovete poggiare il piede per bloccare la sessione di lavaggio. La procedura migliore quindi è quella di spegnerla con il pulsante e poi reclinarla, ma anche in questo caso rimarrà sul pavimento una piccola quantità di acqua sporca. È un difetto che la accomuna a tanti altri modelli, basta saperlo. E la modalità di sola aspirazione non serve a molto. Come già detto, non potete usarla per usare la F10 a mo di aspirapolvere, e anche per l'asciugatura non se la cava molto bene, visto che il rullo, dopo aver lavato il pavimento, è particolarmente bagnato. L'alternativa è sostituire al volo il rullo con quello di ricambio e asciugare il pavimento con quello, a patto poi di lavare a mano uno dei due rulli durante la procedura di pulizia dell'altro.

In definitiva, in quanto ad aspirazione e pulizia se la cava discretamente, anche nel mio caso specifico dove appunto ci sono più peli di animali del solito.

Proprio i peli fanno sì che ci sia bisogno di una certa manutenzione del prodotto, ci torniamo nella sezione dedicata.