Recensione Proscenic M9: lavapavimenti "economica"

Frontalmente abbiamo il solito frontale ammortizzato per ammorbidire gli urti, comunque mai violenti, con gli arredi di casa. Posteriormente si sgancia invece il cassetto, unico per polvere e acqua. Non abbiamo misurazioni precise sulla capacità di questi cassetti, ma diremmo che è nella media. Unica nota di demerito è che se dell'acqua dovesse rimanere all'interno potrebbe gocciolare estraendo il cassetto e maneggiandolo. Cosa che per fortuna non succede se il robot è semplicemente parcheggiato alla sua base. Al tempo stesso non vi servirà maneggiare spesso questo cassetto se non per riempirlo d'acqua visto che la polvere verrà svuotata in automatico attraverso la sua base di ricarica, di cui parleremo a breve.

Guardandolo distrattamente questo Proscenic M9 non differisce particolarmente dai suoi predecessori. Forma circolare, finitura nera lucida e torretta di navigazione Lidar (assente su X1 ). Ma è ribaltandolo che scopriamo la vera differenza, ovvero l'aggancio per le spazzole ruotanti per il lavaggio. Si capisce quindi che la sua indole è quella del lavaggio con acqua . Ma andiamo con ordine.

Ribaltando il robot troviamo la singola spazzola laterale e la spazzola centrale posta appena sotto alla bocchetta di aspirazione. La potenza è di ben 4.500 Pa, più alta della media e questo garantisce una pulizia più completa, anche sui tappeti. La spazzola è un misto fra setole e lamelle in gomma ed è discreta, ma non al top di gamma. Qualche capello in più rimane impigliato e sarà necessario fare una pulizia straordinaria ogni 3-4 cicli di pulizia.

La torretta Lidar garantisce una mappatura più precisa della propria casa e anche una navigazione più ragionata nello spazio. Al termine della prima pulizia il robot avrà anche realizzato una divisione delle stanze molto accurata. Questa divisione è verificabile sull'applicazione gratuita per smartphone. Benché un telecomando sia incluso in confezione per i meno tecnologici, è sicuramente l'applicazione per Android e iOS a garantire un'esperienza davvero completa per questo prodotto. È dall'app che è possibile decidere a che potenza aspirare e quanta acqua far passare dal contenitore dell'acqua ai due panni ruotanti.

Potrete decidere di pulire solo alcune stanze, solo alcune zone (decise in precedenza e salvate per maggior comodità) o in un punto preciso. Potrete anche decidere di personalizzare le impostazioni di pulizia per ogni singola stanza e anche decidere una programmazione. Non manca ovviamente la possibilità di modificare la mappa, cambiando i nomi delle stanze o ridefinendone i confini se il software non avesse fatto in automatico un lavoro soddisfacente.