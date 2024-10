Recensione PXN V9 Gen 2: il "prezzo" da pagare per un volante entry-level

Avevamo provato il PXN V99 , che, a poco più di 200 euro, offriva un pacchetto completo, non privo di compromessi, con volante dotato di force feedback, pedaliera e cambio a H, ma la stessa azienda ha provato ad esagerare con il PXN V9 Gen 2 : proporre lo stesso bundle a meno di 200 euro , lasciando però da parte il force feedback. Come si posiziona sul mercato e come si comporta rispetto al V99?

Qual è il prezzo da pagare per un volante economico ? Basta dare un'occhiata alla nostra guida dei migliori volanti per farvi un'idea a riguardo. Non mancano modelli a meno di 100 euro, questo è sicuro, ma le rinunce per esponenti così poco costosi sono troppe.

Confezione

L'unboxing del PXN V9 Gen 2 offre un'esperienza a dir poco soddisfacente , proprio come quella del PXN V99. Nella confezione ci sono il volante , la pedaliera a tre pedali e il cambio a H , insieme ad un manuale, della cavetteria e persino delle ventose di ricambio . Gli amici dell'ambiente non saranno contenti della plastica che avvolge ogni componente, questo è sicuro, ma il tutto risulta certamente ben imballato.

Installazione

È importante notare che, se si desidera utilizzare il volante su console, è necessaria una connessione aggiuntiva : il PXN V9 Gen 2 deve essere collegato a un controller della console specifica (PS4 o Xbox) tramite un cavo dedicato per funzionare correttamente. Questo passaggio è essenziale, poiché la console deve riconoscere il controller per abilitare l'uso del volante.

Successivamente, si collegano i vari cavi dell'alimentazione e i tre principali collegamenti necessari: uno per la piattaforma (PC, PlayStation o Xbox), uno per i pedali e uno per il cambio.

Altrimenti, per chi desidera un fissaggio più robusto, sono presenti degli incavi progettati per inserire i morsetti , consentendo di effettuare l'installazione in modo praticamente identico a quello del V99.

L'installazione del PXN V9 Gen 2 è molto intuitiva, simile a quella del V99, ma presenta alcune differenze, in particolare per quanto riguarda l'unità centrale del volante.

Costruzione

Ho però preferito l'impugnatura del PXN V9 Gen 2 rispetto a quella del V99 per via di un design più pulito e meno ingombrante. Nel V99, infatti, ci sono due piccole estensioni in plastica sulla parte superiore del volante, che tecnicamente dovrebbero migliorare la presa, ma in realtà risultano più scomode, almeno nel mio caso. Nel V9 Gen 2, queste estensioni sono assenti, lasciando l'impugnatura più libera.

Ergonomicamente, il volante è ben progettato , con tutti i pulsanti e le levette per il cambio marcia facilmente accessibili, anche se queste ultime hanno un feedback un po' rumoroso e non troppo soddisfacente. Fanno capolino anche dei LED frontali, poco intrusivi, uno dei quali si colora in base alla piattaforma collegata.

Il rivestimento in materiale gommoso fornisce un certo grip, anche se non è paragonabile ai materiali di alta qualità utilizzati in volanti di fascia superiore.

PXN V9 Gen 2 è realizzato quasi interamente in plastica , il che lo rende leggero e facile da maneggiare, ma a discapito di una sensazione di robustezza che è un pelino inferiore al PXN V99, il quale di certo non brillava per qualità premium.

Prima di passare al paragrafo dell'esperienza d'uso, va senz'altro menzionato il cambio a schema H , che è identico a quello del V99, eccetto per una copertura in gomma che lo ricopre: c'è il meccanismo a 6 marce e due pulsanti aggiuntivi mappabili, con un livello costruttivo non stupefacente, ma risulta piacevole da usare.

All'atto pratico, però, la pedaliera è un po' debole nelle resistenze : non c'è una netta differenza tra il pedale del freno e quello dell'acceleratore, il che rende difficile modulare la frenata in maniera precisa durante le fasi di gara. L'ho trovata però più stabile rispetto al modello inserito nella V99: una volta piazzata a terra è difficile spingerla via, un elemento molto importante nell'esperienza generale.

Parlando invece della pedaliera, risulta di qualità simile a quella del V99. È composta da tre pedali (acceleratore, freno e frizione) realizzati principalmente in plastica, con le superfici dei pedali rivestite in metallo. È abbastanza robusta e offre un buon design, con una pedana pieghevole che si estrarre all'occorrenza per l'appoggio del tallone, caratteristica interessante e piuttosto rara in prodotti di questa fascia.

Esperienza d'uso

Dopo averlo testato, sebbene voglia farvi credere di essere super versatile, posso dire che il PXN V9 Gen 2 è un volante entry-level pensato esplicitamente per un pubblico casual che vuole avvicinarsi ai titoli di simulazione, ma con tutti i compromessi del caso: del resto è multipiattaforma, con tanto di compabilità con PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S.

Nel caso vi steste chiedendo se fosse compatibile con PS5, la risposta è in parte positiva: in teoria non lo sarebbe, ma, nelle stesse modalità del PXN V99, basta collegare il Dualshock PS4 (e non il Dualsense) al volante per renderlo compatibile con giochi PS5 come Gran Turismo 7. Personalmente vi sconsiglio di acquistare la periferica solo per questa piattaforma, anche perché giocando proprio a GT7 ho notato dei fenomeni di disconnessione: di sicuro meglio sperimentarlo su Xbox, o, come nel mio caso, su PC.

Dunque, la sua inclinazione naturale suggerisce che sia ideale per chi vuole approcciarsi in maniera "soft" a simulatori come Euro Truck Simulator o Farming Simulator, mentre la doppia modalità di rotazione (270° e 900°) lascia intendere che possa essere anche un'opzione per i giochi di corse.

La mancanza di force feedback, tuttavia, è una delle carenze più evidenti. Al suo posto troviamo un effetto di vibrazione che aggiunge un po' di concretezza all'esperienza di gioco, ma non può sostituire la sensazione reale del force feedback. In giochi come F1 2024 o GRID Legends, la precisione del volante è buona e affidabile, ma senza force feedback è difficile percepire del tutto il comportamento dell'auto, lasciando il giocatore a dover fare affidamento principalmente sulle informazioni visive piuttosto che tattili.

In queste circostanze, viene spontaneo chiedersi se non sia meglio affidarsi semplicemente ad un controller, ma devo dire che la piacevolezza di utilizzo danno valore anche ad un volante di fascia bassa.