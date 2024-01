Come da oramai da tradizione, anche questo mouse cinese ha una confezione bella ricca . Al suo interno, oltre al mouse, troviamo un set di piedini in TEFLON (PTFE) di ricambio, adesivi da mettere sulle paratie per migliorare il grip, cavo in corda (stile PARACORD), adattatore USB-C a USB-A, ricevitore USB 4K. L'adattatore serve al solito ad avvicinare quanto più possibile il ricevitore al mouse, in modo da ridurre eventuali interferenze.

La scocca traslucida e il celestino chiaro che la caratterizza comunque permettono di farsi un'idea degli interni, ed è chiaro perché pesi così poco. Verrebbe al solito da pensare di trovarsi di fronte a dispositivi estremamente delicati, ma non è così. O almeno, non sembra così: non ci sono scricchiolii, punti più sottili e apparentemente deboli o altro da segnalare. Le dimensioni sono in linea con quelle di mouse classici. Non è insomma piccolino come lo Zaopin , e di conseguenza è adatto anche a chi ha le mani medio-grandi.

A livello hardware, il Rapoo sfrutta un sensore custom PAW3398, miglioramento del più diffuso PAW3395. La risoluzione massima rimane la stessa, 26.000 DPI, ma se non altro si può regolare a scatti di 50 in 50. Come avrete oramai capito, il bello di questo mouse è il polling rate: 4.000 Hz in Wi-Fi, 8.000 Hz cablato. Tanta roba: non è certo il primo, ma considerato il prezzo di vendita è un pro di non poco conto.

Ed è anche facile verificare la veridicità di quanto affermato da Rapoo! Basta aprire un qualsiasi test polling rate online per avvicinarsi pericolosamente ai 4.000 Hz in Wi-Fi. Come già detto le scorse volte, se un dispositivo ha un valore massimo di polling rate non significa che comunichi sempre con quella frequenza. Usa i 4.000 o gli 8.000 Hz quando ce n'è bisogno, e infatti nei test online per raggiungere i valori massimi c'è un po' da faticare. Nel caso vogliate usarlo in modalità cablata, il cavo in dotazione in simil PARACORD non è affatto male. Oltre a essere abbastanza lungo, è fatto in modo da non essere di impiccio. L'intreccio, proprio come quelli PARACORD, è pensato per generare meno attrito possibile.