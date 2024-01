Recensione Ray-Ban Meta: i primi occhiali smart che userei davvero

Questo prodotto non è il primo dei tentativi che Ray-Ban fa per entrare nel mondo degli indossabili smart. Ma possiamo confermarvi che è il primo davvero sensato. E in questa recensione completa vi spieghiamo perché.

Uno dei punti chiave per il successo di un paio di occhiali smart è come questi appaiono come occhiali classici. Questi Ray-Ban Meta (non era possibile trovargli un nome migliore?) sono in tutto e per tutto una versione rivista della classica linea Wayfarer dell'azienda di occhiali. C'è anche une versione Headliner, che ha il design dell'omonima linea di occhiali. Per questo Ray-Ban Meta sono degli occhiali che passano "inosservati" nel quotidiano. Sono un po' più grandi dei classici Wayfarer e potrebbero stonare sui volti più esili, ma assolutamente "scomparire" sulla faccia di buona parte delle persone. Sono sicuramente le aste a essere un po' più spesse, ma considerando anche le varie mode esistenti, molti potrebbero non farci mai caso.

Per suggellare questo nuovo percorso anche la custodia è stata ripensata ora somiglia moltissimo a quella dei classici Ray-Ban. Una volta aperta però quello che sembrava essere un bottone si rivela essere un led di stato della ricarica.

Sulla parte inferiore c'è il connettore USB-C per la ricarica degli occhiali. La custodia stessa è poi una sorta di power bank e può fornire agli occhiali fino a 6 ricariche complete. La ricarica è molto rapida e se non tenete gli occhiali sempre indossati sarà facile trovarli sempre al 100% della loro carica. Parlando di autonomia questi occhiali garantiscono circa 8 ore di utilizzo misto o solo 4 ore di riproduzione musicale continua.

La parte tecnologica di questi occhiali è stata ovviamente realizzata da Meta che si è occupata di ingegnerizzare un hardware decisamente rilevante all'interno di questa scocca. Si è partiti dall'includere il SoC Snapdragon AR1 Gen 1 lanciato solo pochi mesi fa. Questo ha sicuramente inciso positivamente sulle prestazioni degli occhiali e sulla loro autonomia. Gli occhiali una volta estratti dalla custodia rimangono in standby e si accendono solo quando le aste vengono dispiegate. A quel punto si collegano anche al Bluetooth dello smartphone, che è quasi indispensabile per qualsiasi operazione che non sia semplicemente fare foto e video.

La connessione fra i dispositivi è sempre parsa solida e stabile. Non siamo mai incappati in problemi