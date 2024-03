Dispositivo molto particolare questo Razer Seiren V3 Chroma, un microfono USB dedicato a chi vuole una qualità audio elevata ma anche un tocco luminoso che catturi l'attenzione. La sua caratteristica più evidente, infatti, è proprio l'effetto di luce della parte superiore, realizzato grazie a tanti LED RGB inseriti all'interno. Abbiamo provato il nuovo microfono di Razer nel nostro studio e siamo pronti a dirvi tutto sulle sue capacità, messe a confronto con alcuni dei concorrenti più popolari. PRO Design minimale e luminoso

Unboxing

Nella confezione di vendita di Razer Seiren V3 Chroma troviamo pochi elementi, ben protetti in apposite bustine di plastica: il microfono (montato sulla struttura di sostegno), il piatto per la base inferiore, il cavo USB e il manuale d'istruzioni, al cui interno è nascosto anche un set di adesivi a marchio Razer. Non sono inclusi altri accessori, in particolare manca una custodia per il trasporto, che sarebbe stata sicuramente molto utile per un dispositivo così compatto.

Caratteristiche Tecniche

Driver : capsula a condensatore da 16 mm

: capsula a condensatore da 16 mm Pattern : supercardioide

: supercardioide Frequenza di campionamento : 96 KHz

: 96 KHz Bitrate : 24 bit

: 24 bit Livello pressione sonora (SPL) massimo : 110 dB

: 110 dB Sensibilità : -34 dB (1 V / Pa a 1 kHz)

: -34 dB (1 V / Pa a 1 kHz) Risposta in frequenza : 20 – 20.000 Hz

: 20 – 20.000 Hz Rapporto segnale-rumore : 96 dB (pesatura A)

: 96 dB (pesatura A) Connettività : USB-C, jack audio (3,5 mm)

: USB-C, jack audio (3,5 mm) Cavo : USB-C a USB-A (3 metri)

: USB-C a USB-A (3 metri) Interfaccia : cablata

: cablata Compatibilità : PC Windows

: PC Windows Alimentazione : 5 V / 500 mA

: 5 V / 500 mA Illuminazione : RGB (compatibile Chroma RGB)

: RGB (compatibile Chroma RGB) Dimensioni : Diametro microfono : 56 mm Altezza base : 91 mm Altezza totale : 211 mm

: Peso: 474 g

La scheda tecnica di Razer Seiren V3 Chroma descrive un prodotto dal potenziale molto interessante. Questo modello ha caratteristiche di buona qualità, a cominciare da una capsula a condensatore da 16 mm con pattern supercardioide. Non è possibile cambiare pattern, dunque è un microfono fatto per essere utilizzato da una sola persona che deve parlare di fronte ad esso. Questa configurazione polare è ottima per registrare podcast o parlare durante le dirette streaming, mentre non è utilizzabile per altri scopi. La qualità di registrazione è alta, con una frequenza di campionamento fino a 96 kHz e un bitrate fino a 24 bit. Niente male anche la sensibilità (-34 dB) e il livello massimo SPL (110 dB), mentre la risposta in frequenza è standard (20 Hz - 20 kHz). Il design è in puro stile minimalista, con linee tondeggianti e pulitissime. Il microfono è agganciato alla struttura di sostegno da due viti sui lati, tramite le quali si può regolare l'inclinazione. Al di sotto di questa struttura si avvita il piatto inferiore, perfetto per usare il microfono su un tavolo. Se invece volete montare il Seiren V3 Chroma su un braccetto, potete farlo in due modi: o svitate il piatto inferiore della base, oppure smontate direttamente tutta la struttura con le due viti laterali. In entrambi i casi, potrete usare i fori con filettatura per collegare il microfono ad altri accessori. Da sottolineare anche che è presente una struttura shock mount interna al microfono, anche se non è efficace come quelle esterne con cavi elastici, come ad esempio su ROG Carnyx e altri modelli concorrenti. Sul retro si trovano i due connettori disponibili: USB-C per il collegamento al PC e jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Ci sono poi i controlli fisici: un pulsante multifunzione sulla parte superiore e una piccola manopola sulla parte frontale.

Funzionalità

Il nome di Razer Seiren V3 Chroma svela già una delle sue funzionalità più importanti: la compatibilità con l'ecosistema Razer Chroma RGB. Grazie al supporto di tale tecnologia, la parte dotata di LED RGB permette l'utilizzo di effetti d'illuminazione reattiva, che rispondono in maniera dinamica agli input che arrivano dai giochi o dagli eventi delle dirette streaming. Ovviamente tutto questo va impostato via software, ma il meccanismo non è troppo complicato. Sono disponibili diversi effetti d'illuminazione, sia statici che dinamici, dunque è possibile sperimentare molto con le colorazioni dei LED RGB. Inoltre, potete sincronizzare gli effetti di luce con altri ecosistemi, come ad esempio quelli di Govee, Yeelight, Philips Hue, Nanoleaf, Twinkly e molti altri. Il tasto multifunzione sulla parte superiore del microfono permette di accedere a diverse funzionalità. Singolo tocco : attiva il tap-to-mute e silenzia il micforono; basta poi un altro tocco per riattivarlo;

: attiva il tap-to-mute e silenzia il micforono; basta poi un altro tocco per riattivarlo; Doppio tocco : cambia gli effetti d'illuminazione dei LED RGB;

: cambia gli effetti d'illuminazione dei LED RGB; Triplo tocco : accende/spegne l'illuminazione LED RGB;

: accende/spegne l'illuminazione LED RGB; Pressione prolungata 3 secondi : cambia tra modalità di regolazione del gain e del volume delle cuffie, che poi si regolano con la manopola in basso;

: cambia tra modalità di regolazione del gain e del volume delle cuffie, che poi si regolano con la manopola in basso; Pressione prolungata 10 secondi: factory reset. Seiren V3 Chroma supporta, infatti, un limitatore digitale per il guadagno, ma può funzionare anche con un controllo automatico del gain. Inoltre, è integrato anche un filtro passa alto, che permette di ridurre i disturbi e migliorare la qualità audio.

Software

Il centro di controllo software per il Razer Seiren V3 Chroma è ovviamente Razer Synapse, il popolare strumento che si utilizza con quasi tutti i prodotti dell'azienda. All'interno del software è possibile effettuare tantissime operazioni e regolazioni di ogni tipo. Potete cambiare gli effetti luminosi dei LED RGB, attivare modalità particolari per la registrazione (filtro passa alto e controllo del gain), ma soprattutto regolare finemente ogni parametro per la qualità audio, compresi bitrate e frequenze di campionamento. Inoltre, si può anche gestire il missaggio delle diverse fonti audio per le dirette streaming, attivando la modalità Stream Mixer. In questo modo avete a disposizione un centro di controllo completo per separare i volumi e creare la vostra esperienza audio personalizzata.

Prestazioni

Grazie al suo hardware di ultima generazione, Razer Seiren V3 Chroma offre buone prestazioni nel suo contesto di utilizzo tipico: voce diretta e frontale, per sfruttare al meglio il pattern supercardioide. Il profilo audio scelto da Razer per questo modello è quasi flat, con una leggera prevalenza di bassi (ma meno di altri microfoni dello stesso genere), che rendono più piacevole la resa della voce umana. Attivando il filtro passa alto questa tendenza si riduce in maniera evidente e la resa è ancora più bilanciata. Il filtro passa alto è abbastanza aggressivo, dunque riesce ad effettuare una riduzione dei disturbi molto efficace. A seguire trovate una registrazione effettuata con filtro passa alto attivato, con gain al 100% e distanza di circa 15 cm dal microfono. Potete confrontare questa registrazione con quelle che trovate a questo indirizzo, registrate con modelli concorrenti nelle stesse condizioni.

Tra le funzionalità attivabili via software ci sono il limitatore digitale del gain, che aiuta a non avere problemi di disturbo e distorsioni, come clipping e picchi audio improvvisi, ma anche la modalità Auto Gain Control, che si occupa di trovare in automatico il bilanciamento corretto del volume. Anche in questo caso le prestazioni sono di buon livello, con un controllo efficace del guadagno in maniera dinamica, che semplifica molto la vita per gli utenti che tendono a non avere una distanza fissa dal microfono. Abbiamo provato tutte le funzionalità del Razer Seiren V3 Chroma nella clip che trovate a seguire.

A conti fatti, Razer Seiren V3 Chroma propone una resa audio piacevole e bilanciata, assolutamente ottima per videochiamate, dirette streaming, voice over per video sui social e podcast amatoriali. La soppressione del rumore è buona anche se non perfetta. In ambienti molto rumorosi i suoni ambientali si sentono chiaramente, anche con le funzionalità software attivate. Non si tratta, dunque, di un modello per uso professionale, per chi cerca una qualità di registrazione di altissimo livello. In questo caso, sia il ROG Carnyx (che ha un sample rate a 192 KHz) che altri microfoni di fascia alta producono risultati migliori.

Prezzo e Acquisto

Razer Seiren V3 Chroma è disponibile all'acquisto dal 29 febbraio 2024 con un prezzo di listino pari a 149,99€ per l'Italia. L'unica colorazione in commercio è quella nera, non esistono altre varianti. Il costo è probabilmente un po' troppo elevato al lancio, simile al precedente Razer Seiren V2 Pro ma sensibilmente più alto del Razer Seiren V2 X, due modelli con i quali il nuovo Seiren V3 Chroma condivide molto. Le qualità di questo nuovo microfono Razer sono indiscutibili, sia a livello audio che di design, anche se il prezzo non è adatto a tutte le tasche. Seiren V3 Chroma può essere un'ottima scelta se volete un buon dispositivo di registrazione, con il pieno supporto software di Razer e tante funzionalità interessanti già integrate. Ovviamente è un prodotto pensato per i gamer e per gli streamer, che possono mostrarlo in video e fare bella figura quando l'occhio vuole la sua parte. Se cercate un microfono USB dal design similmente aggressivo (tanti LED RGB) e una qualità audio ancora più alta, potete dare un'occhiata al ROG Carnyx che costa poco di più, mentre per chi vuole solo la massima resa audio il consiglio è sempre lo stesso: non prendete un microfono USB ma create un piccolo set-up con microfono XLR e mixer.

Giudizio Finale Razer Seiren V3 Chroma Razer Seiren V3 Chroma è un microfono di qualità, con una resa audio molto piacevole e un design curatissimo. Facile da usare, bello da vedere, dotato di un ottimo supporto software. Non è pensato per chi cerca la massima pulizia audio, ma grazie al filtro passa alto e al controllo del gain permette di ottenere prestazioni niente male. Per le dirette streaming e il voice over nei video va più che bene. Un po' alto il prezzo di listino, che risente in qualche modo dell'etichetta "gaming" che Razer affibbia a tutti i suoi prodotti. Con pochi euro in più si trovano concorrenti molto agguerriti con qualità superiore e design simile, ma difficilmente vedrete altri microfoni così luminosi: se vi piacciono i LED RGB, questo vi farà innamorare. Voto finale Razer Seiren V3 Chroma Pro Design minimale e luminoso

