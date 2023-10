Recensione Realme 11 5G: cosa vi portate a casa a meno di 300€?

Recensione Realme 11 5G La strategia di lanciare i prodotti della propria serie numerica in ordine sparso non è chiarissima, fatto sta che a mesi dal lancio di Realme 11 Pro+ oggi arriva sul mercato Realme 11 5G. Scopriamolo nella nostra recensione completa. PRO Ottima autonomia

Ottima autonomia Ricarica molto rapida

Ricarica molto rapida Due nano SIM e una microSD

Due nano SIM e una microSD Software ben fatto e fluido CONTRO Qualità costruttiva sottotono

Qualità costruttiva sottotono Registrazione video deludente

Registrazione video deludente Niente always-on display

Niente always-on display Manca la fotocamera grandangolare

Confezione

All'interno della confezione di Realme 11 5G troviamo un alimentatore da 67W e un cavo USB/USB-C. Una confezione standard per Realme, con un alimentatore che spesso neanche i più grandi brand includono.

Costruzione ed Ergonomia

Realme 11 ha un disegno e una "fisionomia" abbastanza classica. Ha un formato squadrato e sul retro un blocco circolare sporgente che contiene le due fotocamere e il led flash. È una soluzione che strizza l'occhio a qualche design maggiormente ricercato. La plastica sul retro non trattiene particolarmente le impronte e questo è un bene, ma rimane comunque un materiale che al tatto non trasmette una particolare sensazione di qualità. Se utilizzerete una cover però probabilmente non ve ne accorgerete mai. Il feedback alla pressione dei tasti fisici è discreta, ma anche questa non trasmette una particolare sensazione di qualità. Lo smartphone ha un peso di 190 grammi, nella media per la categoria.

L'hardware di questo smartphone è quello di un prodotto relativamente economico, ma attenzione perché ci sono comunque degli spunti interessanti. Il processore è il Mediatek Dimensity 6100+ octa core da 2,2 GHz con processo produttivo a 6 nanometri. A questo sono associati ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Questo abbondante quantitativo di memoria è sicuramente uno dei pregi di questo smartphone. Abbiamo poi una connettività discreta per la categoria: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC e supporto dual SIM fisica. Apprezzabile che il carrellino estraibile permette di utilizzare due nanoSIM e una microSD per espandere la memoria contemporaneamente. Discreto il lettore di impronte digitali fisico sul lato destro che funge anche da tasto di accensione. È abbastanza rapido, anche se è un po' sottile e pertanto bisogna prestare un minimo di attenzione nel coprirlo correttamente con il dito.

Fotocamera

Il kit fotografico di questo smartphone è abbastanza standard. Sul retro abbiamo una fotocamera principale da 108 megapixel ƒ/1.75 che l'azienda si vanta di poter sfruttare anche per fare foto zoom 3x senza particolare perdita di qualità. Ovviamente questo è fatto sfruttando un ritaglio del sensore principale, che vista l'alta risoluzione mantiene comunque un sufficiente dettaglio. Niente di mal visto in precedenza comunque. Le immagini sono discrete nel complesso e in alcuni casi sono veramente molto buone. Succede in vari casi che la nitidezza sia un po' troppa, anche se questo non distrugge il risultato finale. Con poca luce la qualità scende velocemente e l'assenza di uno stabilizzatore ottico si fa sentire. Al buio i risultati sono altalenanti: in alcuni casi le foto appaiono comunque nitide, mentre in altre appaiono poco definite e molto rumorose. Sufficienti anche i selfie dalla fotocamera frontale da 16 megapixel. Poco entusiasmanti invece i video in Full HD a 30fps. La risoluzione non è altissima e lo avremmo accettato in cambio di una buona stabilizzazione, cosa che invece non abbiamo ritrovato. La gestione dei colori e delle luci è comunque buona. Peccato per l'assenza di una fotocamera grandangolare.

Display

Realme 11 si presenta con uno schermo piatto da 6,72 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, ovvero FullHD+. È uno schermo IPS e pertanto non supporta l'always-on per mostrare le notifiche e l'orario anche a schermo bloccato (consumerebbe troppa energia). Il display può modificare il suo refresh rate fra 45 e 120 Hz. Questo avviene su una scala di ben 6 valori totali che è un risultato notevole per uno smartphone di questa fascia che invece solitamente varia il suo refresh rate solo fra due valori. Lo schermo ha una luminosità di picco di 680 nit. Sulla carta non sono tantissimi, ma il fatto di tenere l'impostazione spesso un po' più alta dei concorrenti alla fine ci ha fatto comunque apprezzare questo pannello. Il display arriva già protetto da una pellicola preinstallata.

Software

Realme 11 è stato lanciato sul mercato aggiornato ad Android 13 e con la personalizzazione della Realme UI 4.0 che sappiamo essere l'ultima versione dell'interfaccia Realme basata sulla sua controparte OPPO. Non troviamo qui funzionalità particolari che non avevamo mai visto altrove, ma ci fa comunque piacere ritrovare funzionalità come la barra laterale per aprire rapidamente le app, la possibilità di aprire le applicazioni in finestra, lo spazio bambini e la capsula per dormire che permette di bloccare l'utilizzo di alcune app appena prima di andare a dormire per riposare meglio. Può tornare comoda la funzionalità che permette di riprodurre l'audio in contemporanea sia tramite un paio di cuffie cablate che tramite un paio di cuffie wireless. Nel complesso il software è abbastanza fluido e non ci ha dato problematiche di sorta.

Autonomia

Realme 11 ha in dotazione una batteria da 5.000 mAh che garantisce allo smartphone di avere un'ottima autonomia. Il processore non è particolarmente energivoro e pertanto questa batteria garantisce tranquillamente oltre una giornata con qualsiasi tipo di utilizzo. Può arrivare a un giorno e mezzo con un utilizzo molto intenso e anche a 3 con uno più blando. Indubbiamente l'autonomia è un suo punto forte. Diventa quasi "inutile" che lo smartphone supporti la ricarica super rapida a 67W che permette di caricare lo smartphone del 50% in soli 17 minuti.

Prezzo

Realme 11 ha un prezzo di 299€ che diventano 279€ con la promo di lancio. È venduto da Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony e TIM. Il prezzo di lancio è interessante, ma a nostro parere non ancora giustissimo. È vero che Realme 11 è figlio di un periodo storico complicato in cui i prezzi sono al rialzo ovunque, ma a nostro parere potrà trovare un suo vero spazio una volta sceso sotto ai 250€.

Giudizio Finale Realme 11 Realme 11 è uno smartphone che ha dei punti forti ma ovviamente, come tutti gli smartphone più economici, anche dei punti deboli. Ha tanta memoria interna, un buon display e un software ben fatto e fluido. La qualità costruttiva è solo nella media e la registrazione video è sottotono. Ottima l'autonomia, che con la ricarica super rapida davvero non sarà più un problema. Sommario Confezione 7.5 Costruzione ed Ergonomia 7.5 Hardware 8 Fotocamera 7.5 Display 8 Software 8 Autonomia 8.5 Prezzo 7 Voto finale Realme 11 Pro Ottima autonomia

Ottima autonomia Ricarica molto rapida

Ricarica molto rapida Due nano SIM e una microSD

Due nano SIM e una microSD Software ben fatto e fluido Contro Qualità costruttiva sottotono

Qualità costruttiva sottotono Registrazione video deludente

Registrazione video deludente Niente always-on display

Niente always-on display Manca la fotocamera grandangolare



Emanuele Cisotti Vive nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Se potesse vivrebbe anche in un mondo di Lego e in uno di musica elettronica.