Recensione Realme 12+ 5G: tanto a poco

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Non un risultato al pari degli smartphone impermeabili, che però in questa fascia di prezzo sono praticamente assenti. Un altro punto quindi che dimostra comunque uno sforzo particolare nel voler dare carattere a questo smartphone.

L'aver scelto di realizzare tutto lo smartphone in plastica ha permesso di mantenere il peso estremamente ridotto: 190 grammi, pochi per uno smartphone di queste dimensioni. Molto contenuto anche lo spessore che si ferma a 7,9 millimetri . Lo smartphone è poi IP54 ed può quindi resistere agli spruzzi.

Realme 12+ è uno smartphone dal design ricercato. Mantiene un chiaro familiy feeling con il resto della famiglia di prodotti e questo è qualcosa che dimostra l'importanza che Realme ha voluto dare a tutti i prodotti di questa linea. Il profilo è in plastica lucida, mentre il retro è in un policarbonato effetto pelle: molto piacevole al tatto e che non trattiene le impronte. La resa è estremamente piacevole e lo fa sembrare sicuramente di una fascia superiore.

La scheda tecnica di questo Realme 12+ fa onore alla storia di questa azienda, che da sempre cerca di offrire con i suoi prodotti qualcosa in più al giusto prezzo. Abbiamo un processore Mediatek 7050 octa core a 6 nanometri. Non si tratta ovviamente di un processore di fascia alta, ma se la cava bene per la categoria del prodotto e garantisce discreti consumi energetici. Il tutto è associato a 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e soprattutto a 256 e 512 GB di memoria interna, alla faccia dei brand che ancora partono in questa categoria con la metà della memoria. Questa memoria è poi UFS 3.1 ed è espandibile acquistando una microSD e rinunciando alla seconda nanoSIM. Non c'è supporto per le eSIM.

Buona la connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e chip NFC. Rispetto a buona parte dei concorrenti poi Realme non ha rinunciato al jack audio da 3,5 millimetri su nessun dispositivo della famiglia Realme 12 lanciato oggi. Questo Realme 12+ non fa eccezione. Il lettore di impronte digitali è ottico ed è posizionato all'interno del display. Peccato per la vibrazione che un po' debole: da smartphone economico. Le prestazioni comunque nel complesso sono buone e tende a non scaldare mai tanto, probabilmente anche grazie alla grande camera di vapore presente al suo interno.