Recensione Realme 12 Pro+: la promo di lancio fa dimenticare tutto

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Realme 12 Pro+ prosegue sulla scia tracciata dal precedente modello . Il retro è in pelle vegana (ovvero una plastica che alla vista e al tatto ricorda molto la palle). Molto bella la variante blu da noi provata. I dettagli che impreziosiscono lo smartphone sono color oro, una scelta elegante e lussureggiante, ma che potrebbe non piacere a tutti. È scomparsa la finta cucitura ed è invece approdata una zigrinatura della corona del blocco fotografico che ora è ancora più grande e prorompente, ma comunque con una giusta proporzione fra le varie dimensioni. Il profilo, sempre color oro, è in plastica. I tasti di accensione e per il volume sono sul lato destro. Lo smartphone è spesso 8,8 millimetri e pesa 196 grammi, tutto in proporzione alle dimensioni non contenute di questo dispositivo.

Il nuovo modello top di gamma della serie numerica di Realme fa un passo indietro sui tagli di memoria, reintroducendo la versione 8/256 che non era presente lo scorso anno e comunque mantenendo anche quella 12/512 (che abbiamo testato noi). Non sappiamo nulla ufficialmente della velocità delle memorie, ma dai nostri test dovrebbero essere delle UFS 3.1. La memoria non è espandibile ma il carrellino estraibile può alloggiare due microSD. Buona la connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC. Non c'è però il jack audio per le cuffie e la porta USB-C si ferma allo standard 2.0 (quindi niente uscita video).

Fotocamera

Ci sono stati dei significativi cambiamenti anche nel comparto fotografico. L'impegno dell'azienda infatti non sembra più concentrato solo sul sensore principale, che era da 200 megapixel nel modello precedente, ma un po' più su tutti i sensori. La principale scende a 50 megapixel ƒ/1.8 ma è sempre stabilizzata otticamente, mentre rimane da 8 megapixel ƒ/2.2 la fotocamera grandangolare. Il terzo sensore però è quello più interessante. Si tratta di una fotocamera zoom 3x da ben 64 megapixel ƒ/2.8. Questa alta risoluzione permette di fare anche foto con zoom 6x in-sensor, ovvero semplicemente ritagliando una porzione dell'immagine, senza dover scomodare lo zoom digitale o ibrido.

I risultati dalla fotocamera di questo Realme sono buoni in praticamente ogni condizione e anche di luce, con la funzione notturna automatica riuscirete comunque a realizzare buoni scatti. Solo la grandangolare soffre di più in queste condizioni. A volte alcuni scatti peccano un po' di vividità, ma niente che non si possa correggere con un editor. La fotocamera zoom 3x non ci è parsa nitida come quella di alcuni top di gamma in alcune situazioni ma dobbiamo riconoscere che nella fascia di prezzo questo Realme offre una soluzione molto allettante. Penso anche solo a smartphone come S24 che costano svariate centinaia di euro in più offrendo però una fotocamera 3x da soli 10 megapixel. Discreti anche i selfie con la fotocamera da 32 megapixel frontale, anche se non si arriva alla nitidezza delle immagini dalle altre fotocamere.

I video si possono registrare in 4K a 30fps ma la qualità non sembra raggiungere quella fotografica, soprattutto per quanto riguarda la stabilizzazione, con clip un po' troppo tremolanti, seppur comunque utilizzabili in molti contesti.