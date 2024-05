Recensione Realme 12X: il più economico della famiglia

Confezione

La confezione di Realme 12X contiene all'interno la cover protettiva e il cavo di ricarica. Non è incluso invece il caricabatteria, come anche negli altri smartphone della famiglia. Purtroppo.

Costruzione ed Ergonomia

Realme 12X ha quasi lo stesso design dei suoi fratelli di fascia superiore. Sul retro spicca un grosso cerchio che include le due fotocamere principali e il led flash (anche se i blocchi sono 4 nel tentativo di far credere che le fotocamere siano di fatto di più, come sui modelli superiori). Lo smartphone ha dimensioni nella media per la categoria, quindi non certo compatte. È però realizzato interamente in plastica e questo aiuta a tenere il peso più contenuto, con i suoi 190 grammi di peso.

Come è facile capire non è certo una scheda tecnica da far gridare al miracolo, ma è indubbio che il prezzo a cui viene venduto giustifica eventuali punti delle specifiche meno solidi.

Non manca il jack audio da 3,5 millimetri, altro componente ormai sacrificato da molti concorrenti (in qualsiasi fascia di prezzo). Non manca l'NFC, mentre l'audio è invece un po' sottotono e solo mono.

È discreta la connettività: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3 e per fortuna anche la connettività 5G che altri produttori hanno invece scelto di sacrificare per tenere basso il prezzo. Il lettore di impronte digitali è posizionato sul fianco ed è mediamente veloce e molto preciso.

La scheda tecnica di Realme 12X è ovviamente più modesta rispetto ai modelli già provati. Il processore è un Mediatek Dimensity 6100+ a 6 nanometri con frequenza fino a 2,2 GHz, otto core e GPU Mali G57 MC2. La RAM ammonta a 6 o 8 GB LPDDR4X e di pari passo cambia anche la memoria interna che è da 128 o 256 GB espandibili comunque tramite microSD. Noi abbiamo provato la versione meno capiente e forse vi consiglieremmo il modello con più RAM per avere un po' di brio in più. Le prestazioni sono infatti sufficienti, ma si capisce di trovarsi davanti ad uno smartphone della fascia più economica del mercato.

Fotocamera

Si guadagna la sufficienza per la sua fascia di prezzo, ma non aspettatevi più di questo. Peccato per l'assenza di una fotocamera grandangolare. I video sono anche questi solo sufficienti e si registrano in Full HD a 30fps.

La fotocamera principale è da 50 megapixel e ha un'apertura ƒ/1.8, mentre la secondaria è una poco utile (vista la risoluzione) fotocamera di profondità da 2 megapixel ƒ/2.4. La resa della fotocamera è sufficiente, ma non aspettatevi foto da medio o top di gamma. Tutte le foto hanno un po' di rumore e in certi casi anche un bilanciamento non perfetto alle forti luci. La fotocamera frontale nel foro è una 8 megapixel ƒ/2.0 e non è particolarmente entusiasmante. Riuscirete comunque a fare delle foto interessanti e anche di notte non riteniamo che i risultati siano da buttare.

Display

In più ha il supporto per poter funzionare senza problemi anche con le mani bagnate o se delle gocce fossero rimaste sul vostro display dopo la pioggia.

Lo schermo di questo smartphone è un ampio pannello da 6,67 pollici in tecnologia IPS . È comprensibile che Realme abbia voluto non utilizzare uno schermo AMOLED su questa fascia di prezzo, anche se questo significa che non è possibile sfruttare la funzionalità di always-on display. Meno giustificabile la scelta di optare per una risoluzione solo HD+ (720 x 1604 pixel), inferiore rispetto a molti concorrenti. Spezziamo comunque una lancia in favore di Realme 12X visto che si tratta probabilmente di uno dei migliori pannelli di questa risoluzione in circolazione. Offra una luminosità che varia fra 1 e 625 nit e un refresh rate fino a 120 Hz che può però scalare su ben 4 valori per adattarsi a quello che state facendo.

Software

Realme 12X arriva sul mercato aggiornato con Android 14 e le patch di sicurezza di aprile 2024. L'azienda dovrebbe garantire 2 nuovi aggiornamenti di Android e 3 anni di aggiornamenti di patch di sicurezza. Molto buono per essere uno smartphone di fascia bassa. Abbiamo la personalizzazione della Realme UI 5.0 che porta in dote tutta una serie di scorciatoie e semplificazioni molto apprezzate, come la barra laterale delle scorciatoie che permette anche di aprire al volo le applicazioni in finestra. C'è poi la modalità ad una mano e la mini capsula che mostra delle informazioni contestuali, oggettivamente poco utili, nello stile della dynamic island di Apple. In più sono state introdotte anche le air gesture che permettono di rispondere o rifiutare una chiamata, o di cambiare brano in riproduzione, semplicemente muovendo le mani davanti allo smartphone.

La precisione non è eccezionale e probabilmente è una funzione che userete solo il primo giorno.

Nel complesso il software di Realme 12X è comunque godibile, completo e ricco di utili funzioni, ma come detto in apertura lo smartphone non è certo dei più scattanti durante l'utilizzo quotidiano.