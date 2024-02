Recensione Realme C67: a 160€ con la promo di lancio

Confezione

Nella confezione gialla di Realme C67 troviamo una custodia trasparente, molto apprezzata visto il trend attuale di "svuotamento" delle confezioni, un alimentatore da 33W molto compatto e un cavo USB-A/USB-C.

Costruzione ed Ergonomia

Realme C67 è uno smartphone moderno dal punto di vista del design, come forme molto squadrate e un blocco fotocamere sporgente con i due sensori cerchiati da dei dettagli in oro per impreziosire il tutto. Lo smartphone è interamente realizzato in plastica e anche al tocco si sente. Si tratta di una plastica abbastanza economica e che sul lungo periodo trattiene anche un po' le impronte digitali. Tutto comunque accettabile se si pensa alla fascia di prezzo. Con una cover non notereste probabilmente la differenza. Ottimo il fatto che lo smartphone sia resistente agli spruzzi secondo lo standard IP54.

Realme C67 è dotato di una scheda tecnica comunque interessante per uno smartphone così economico. L'azienda qui ha scelto di abbandonare il processore Mediatek in favore di un processore Snapdragon 685, dal processo produttivo a 6 nanometri, decisamente più efficiente rispetto al passato. Il processore lavora a una frequenza massima di 2,8 GHz e ha a disposizione un processore grafico Adreno 610. La RAM ammonta a 6 o 8 GB LPDDR4X e la memoria interna è di conseguenza da 128 o 256 GB, espandibile tramite microSD e senza intaccare il supporto alla doppia SIM (formato nano) visto che il carrellino estraibile ha tra alloggiamenti distinti. La connettività non è però 5G, ma in questa fascia di prezzo pensiamo che sia poco rilevante. Discreto l'audio stereo e abbastanza buono il lettore di impronte digitali sul fianco destro all'interno del tasto di accensione. Presente il jack audio da 3,5 millimetri per le cuffie ed è presente anche un chip NFC che Realme definisce a 360° e che garantisce maggior facilità nei pagamenti o in generale del suo utilizzo. Le prestazioni di questo smartphone sono buone, anche sufficientemente buone per gestire giochi 3D con le impostazioni "intermedie".

Fotocamera

Realme C67 è dotato di una fotocamera principale da 108 megapixel ƒ/1.8. Il sensore secondario è il classico, inutile, 2 megapixel in bianco e nero, che in teoria aiuta a rendere le foto più nitide, ma nella pratica non fa praticamente niente. Questo sensore fotografico è discreto e le immagini risultati sono quasi tutte assolutamente utilizzabili per i social o per l'invio a qualche amico. Niente però di paragonabile alla fascia media, ma questo è anche ragionevole. La gestione dei colori sarebbe migliorabile, ma c'è comunque una discreta nitidezza nelle foto, anche con meno luce. L'azienda vanta di un in-sensor zoom 3x, il che vuol dire che in teoria è possibile usare un ritaglio dell'immagine da 108 megapixel per fare delle buone foto zoom. La realtà ci mostra il contrario, anche se fino a 2x oggettivamente gli scatti sono ancora accettabili. La fotocamera frontale da 8 megapixel ƒ/2.2 ha una risoluzione un po' ridotta, ma poteva fare foto peggiori, considerando tutto. I video si registrano in Full HD a 30fps. Sono sufficienti, ma non di più.

Display

Lo schermo di Realme C67 è indubbiamente uno dei punti forti del dispositivo. Si tratta di un pannello da 6,72" con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e un refresh rate aumentato a 90Hz, altra novità rispetto all'ultimo serie C di Realme da noi testato. Questo display è molto luminoso, almeno per la fascia di prezzo, visto che raggiunge i 950 nit di luminosità di picco. Si tratta comunque di uno schermo LCD e quindi con angoli di visione inferiori e neri meno intensi, rispetto ad uno schermo AMOLED.

Software

Realme C67 arriva sul mercato già aggiornato ad Android 14 con le patch di novembre 2023. La personalizzazione è quella della Realme UI 14, basata sul software OPPO, anche se in una versione molto alleggerita in termini di funzioni. Sembra quasi un Android stock, più che la personalizzazione a cui siamo abituati. Qualcuno potrebbe sentire a mancanza di qualche funzione avanzata, ma sicuramente questa leggerezza va tutta a beneficio della fluidità dello smartphone. Peccato solo che manchi una gesture per abbassare la tenda delle notifiche scorrendo sulla home verso il basso, gesto che invece avvia la ricerca interna allo smartphone. Il software comunque è davvero fluido nell'utilizzo quotidiano e benché non possa competere con smartphone di fascia superiore non vi farà rimpiangere l'acquisto. Unica caratteristica peculiare del software è la gestione di una sorta di "pillola" virtuale che strizza l'occhio alla dynamic island di iPhone che mostra musica, ricarica, meteo, appuntamenti e conteggio dei passi.

Autonomia

Buona l'autonomia di questo Realme C67, grazie alla sua corposa batteria da 5.000 mAh. Non crediamo che questo possa essere uno smartphone da due giorni di autonomia, ma difficilmente la batteria si esaurirà prima di sera e pertanto sarà un fedele compagno anche delle giornate più lunghe. La ricarica poi è rapida a 33W e garantisce un 50% di ricarica in soli 26 minuti.

Prezzo

Realme C67 viene lanciato a 219€ nella variante 6/128 e a 239€ in quella 8/256. La seconda, quella da noi provata, è sicuramente la versione più interessante. Quello che però davvero stupisce è la promo di lancio che vede Realme C67 venduto nei prezzi di 159€ e 199€, diventando istantaneamente una delle migliori alternative sotto i 200€.

Foto

Foto

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Realme C67 Realme C67 è un buon smartphone economico, particolarmente buono se valutiamo il prezzo promozionale al lancio, che porta entrambe le varianti sotto i 200€. Due alternative che dovreste assolutamente valutare. Sommario Confezione 8 Costruzione ed Ergonomia 7.5 Hardware 8 Fotocamera 7 Display 8.5 Software 7.5 Autonomia 8 Prezzo 8 Voto finale Realme C67 Pro Buon display

Buon display Buona autonomia

Buona autonomia Slot estraibile triplo

Slot estraibile triplo Resistenza agli spruzzi IP54 Contro Fotocamera solo nella media

Fotocamera solo nella media Registratore video sottotono

Registratore video sottotono Poche funzioni software

Poche funzioni software Non è 5G

Emanuele Cisotti Vivo nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Ma quello che provo oggi qui su SmartWorld sono principalmente smartphone, smartwatch e prodotti per la smart home. Ma le mie passioni riguardano anche il LEGO e la musica elettronica.