Recensione Realme GT 7 Pro: potenza, batteria e display top al giusto prezzo

Recensione Realme GT 7 Pro Realme torna sul mercato con un nuovo smartphone di fascia alta "al giusto prezzo". Scopriamo il nuovo Realme GT 7 Pro nella nostra recensione completa.

Tanta potenza Ottimo display

Ottimo display Software fluido e completo

Software fluido e completo Grande batteria e ricarica rapida CONTRO Niente eSIM

Niente eSIM Potrebbe avere un supporto più lungo

Potrebbe avere un supporto più lungo Registrazione video migliorabile

Registrazione video migliorabile Grandangolare a bassa risoluzione

Confezione

Nella confezione di questo smartphone troviamo solo il cavo USB-C per la ricarica e lo scambio dati. La versione venduta su Amazon però include anche l'ottimo carica batteria da ben 120W.

Costruzione ed Ergonomia

Realme cambia ancora pelle e si presenta con un design interessante, ma che non ha molto in comune con i suoi predecessori. La scocca posteriore è in vetro Panda Glass ed è leggermente curvo su tutti e quattro i lati. La versione arancione da noi provata è ispirata a Marte, non solo nel colore ma anche nella trama che si intravede quando ci batte sopra la luce. Lo smartphone è fra quelli un po' più grandi che potreste incontrare. Abbiamo poi uno spessore di 8,55 millimetri e un peso di 223 grammi. Realme GT 7 Pro supporta acqua e polvere anche con l'ultimo standard IP69, che aggiunge anche la resistenza all'acqua ad alta pressione. Questo gli permette anche di fregiarsi come smartphone davvero pensato anche per brevi immersioni. Lo smartphone è leggermente scivoloso, ma niente a che vedere (per fortuna) con altri smartphone scivolosi provati di recente.

La scheda tecnica di questo smartphone è quella di un vero smartphone di fascia alta. Possiamo infatti trovare l'ultimo processore Snapdragon 8 Elite octa core a 3 nanometri, il processore grafico Adreno 830 e ben 12 GB di RAM. La memoria interna è disponibile nei tagli da 256 e da 512 GB, nella velocissima tecnologia UFS 4.0. Molto buona la connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e chip NFC (che funziona su praticamente ogni punto della scocca). Non manca poi un emettitore a infrarossi e un lettore di impronte digitali ultrasonico, una tecnologia in circolazione ormai da anni, ma che all'atto pratico a oggi aveva utilizzato quasi solo Samsung sui suoi smartphone premium. Realme GT 7 Pro integra poi una camera di vapore più grande che permette di dissipare al meglio il calore generato dallo smartphone durante l'utilizzo più intenso. Noi abbiamo notato temperature più alte rispetto all'unico altro smartphone che abbiamo provato con questa CPU, ma in ogni caso mai "fuori scala".

Fotocamera

Realme ha messo sul piatto un kit fotografico composto da tre sensori. Una principale da 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 50 megapixel ƒ/2.65 con rapporto di zoom 3X (non periscopica) e una grandangolare da 8 megapixel ƒ/2.2. Partiamo da quest'ultima che sicuramente è un po' il punto meno convincente del set. La risoluzione è sufficiente, ma nei top di gamma è sicuramente forse lo smartphone che realizza gli scatti di minor qualità per questa tipologia. Questo riduce anche la capacità di fare video che su questa lente sono infatti solo in Full HD. Decisamente di un altro livello gli altri due sensori. Le foto sono nitide e con una buona gestione delle luci e dei colori. A volte l'immagine potrebbe essere leggermente più scura di altri concorrenti, ma niente che non possa essere sistemato dopo lo scatto dall'editor, che integra anche alcune funzionalità di AI, come la rimessa a fuoco o la possibilità di aggiungere dettagli alla foto semplicemente facendo uno schizzo con le dita di quello che si vorrebbe. Simpatico, ma non troppo preciso. Anche la fotocamera zoom è molto buona, almeno alla sua impostazione di 3X. Sufficiente la fotocamera frontale da 16 megapixel ƒ/2.45. Negli scatti notturni questo smartphone rimane discreto, ma si vede la differenza rispetto ad altre soluzioni premium. La parte video è più traballante. Anche letteralmente. I video si possono registrare in 4K@60 dalla fotocamera principale e da quella zoom, ma bisogna scendere al Full HD sia per la frontale che per la grandangolare. In tutti i casi la stabilizzazione potrebbe essere migliorata. Il miglior compromesso è usarlo in 4K a 30fps senza sfruttare la grandangolare.

Display

Realme GT 7 Pro utilizza un pannello con delle specifiche veramente interessanti. Abbiamo infatti uno schermo da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K (1264 x 2780 pixel) in tecnologia LTPO OLED con la possibilità di sfruttare l'adattamento automatico del refresh rate fra 1 e 120 Hz, ottenendo il massimo della fluidità quando serve e il massimo del risparmio energetico quando utilizzato per compiti semplici. Questo schermo ha poi una luminosità di picco record fra tutti gli smartphone mai lanciati ad oggi. Si tratta di ben 6.500 nit. Si tratta comunque di una luminosità di riferimento e che non va presa come reale nel quotidiano, ma che permette comunque di avere un riferimento di quanto possa essere luminoso questo pannello. È ovviamente supportato l'HDR10+ e abbiamo un comodo e pratico always-on display personalizzabile. Il vetro a protezione è un Gorilla Glass 7i.

Software

Il software di questo Realme GT 7 Pro è molto simile a quello che abbiamo visto su OPPO Find X8 Pro. È abbastanza ovvio visto che fanno capo alla stessa casa madre e che sono usciti a breve distanza l'uno dall'altro. Vengono mantenute non solo le funzioni ma anche l'incredibile velocità di sistema che questa interfaccia offre. Il sistema è così fluido e ben integrato con la CPU che questo è uno dei dispositivi che offre la maggior stabilità in termini di fps durante il gaming prolungato. Per quanto riguarda il software abbiamo funzionalità come i nuovi temi flux che permettono di salvare e gestire più temi in modo più pratico, completo e veloce. Abbiamo poi la nuova funzionalità di condivisione con iPhone in stile AirDrop e la modalità di gioco per massimizzare le prestazioni durante le sessioni di gioco più intense. Non manca poi la barra laterale per poter avviare le applicazioni rapidamente in finestra. Ci sono poi anche delle nuove funzioni di AI, oltre a quelle della galleria, che permettono per esempio di avere un riassunto al volo di una pagina web oppure di poterla ascoltare letta da una voce, anche senza dover rimanere dentro quella pagina. L'azienda promette per questo smartphone 3 nuove versioni di Android e 4 anni di aggiornamenti di patch di sicurezza. Sufficiente, ma non all'altezza di altri premium (che però si fanno pagare molto di più). La versione di partenza è Android 15 personalizzato con Realme UI 6.

Autonomia

La batteria di questo smartphone è da ben 6.500 mAh. Questa crescita significativa nelle dimensioni rispetto al passato è possibile grazie alla tecnologia al silicio-carbonio. Questo aumento di capacità non ha cambiato drasticamente le sorti dell'autonomia che comunque ne guadagna in modo assolutamente misurabile. Adesso anche un uso stress non vi permetterà di terminare la batteria prima della fine della giornata. Un risultato che rapportato invece ad un utilizzo più classico vi permette di ottenere anche fino a 2 giorni di utilizzo con una singola carica. In più abbiamo la ricarica ultra rapida a 120W, anche se purtroppo non quella wireless.

Prezzo

Realme GT 7 Pro viene lanciato sul mercato a 999€, che diventano 1.099€ per la versione con il doppio della memoria interna. Sono prezzi non proprio popolari e che a nostro parere servono in parte anche a giustificare poi il prezzo promozionale di lancio, che invece è decisamente più inquadrato. Parliamo infatti di 799€ e 899€. 200€ di "sconto" che permettono a Realme GT 7 Pro di diventare davvero competitivo, offrendo molto, soprattutto in termini di pura scheda tecnica e di potenza, rispetto ad altri prodotti concorrenti.

Giudizio Finale Realme GT 7 Pro Realme GT 7 Pro è uno smartphone per chi vuole la scheda tecnica più completa al minor prezzo possibile. Con l'offerta di lancio infatti vi portate a casa uno smartphone premium con l'ultimo Snapdragon 8 Elite e tanta memoria interna. Il tutto condito da connettività di ultima generazione e uno schermo con numeri da record. Il software poi è fluido e completo e la batteria è molto più grande del passato, pur caricandosi comunque a 120W. Peccato per l'assenza di eSIM e per la durata del supporto software. Sommario Confezione 7 Costruzione ed Ergonomia 8.5 Hardware 9 Fotocamera 7.5 Display 8.5 Software 8 Autonomia 8 Prezzo 7 Voto finale Realme GT 7 Pro

Tanta potenza Ottimo display

Ottimo display Software fluido e completo

Software fluido e completo Grande batteria e ricarica rapida Contro Niente eSIM

Niente eSIM Potrebbe avere un supporto più lungo

Potrebbe avere un supporto più lungo Registrazione video migliorabile

Registrazione video migliorabile Grandangolare a bassa risoluzione

