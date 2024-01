Recensione Trust Riye, Ruya e Rayzee: c'è una sedia da gaming per tutti

In questo articolo le sviscereremo tutt'e due, così capirete quale può fare al caso vostro. Personalmente le ho utilizzate entrambe per più di un mese, alternandole, sia per lavorare, sia per l'intrattenimento personale. In più, durante il periodo festivo, le ho fatte provare ad amici e parenti che passavano da casa, in maniera tale da collezionare più feedback possibili.

Sul finire dello scorso anno, Trust ha lanciato due nuovi modelli di sedie da gaming con cui soddisfare il palato, anzi, i glutei dei videogiocatori. Parliamo delle Trust Riye e Ruya , sulle quali l'azienda preme sulla parola "eleganza", ribadendo la cura per l'estetica riposta su entrambe, ma non credo sia questo l'aspetto vincente, quanto piuttosto la presenza di un tessuto traspirante che le riveste, un materiale non così frequente nelle sedie da gaming, spesso contraddistinte dalla solita ecopelle.

Trust GXT 703 Riye

Iniziamo dalla Trust Riye (il cui nome completo è GXT 703 Riye), la più economica tra le due, visto che arriva sul mercato al prezzo di listino pari a 149€, contro i 249€ del modello successivo. L'assemblaggio è molto semplice, prevede l'unione di tutti i vari pezzi (sedile, schienale, ruote e braccioli) e avviene in meno di una ventina di minuti.

Sebbene l'estetica non brilli certo per inventiva se la si osserva nel complesso, la sedia in questione gode di materiali traspiranti nella rivestitura delle imbottiture, cosa che dona un aspetto un po' più elegante al tutto. Gl inserti (le parti colorate, per intenderci) sono invece in ecopelle, ma ricoprono più che altro le parti laterali della seduta e dello schienale.

Parliamo appunto della seduta: il sedile non è morbido come la Ruya e non vanta i cuscini lombari e per il collo, presenti invece nel modello premium.

Il materiale traspirante, però, aiuta a non creare l'effetto appiccicoso dovuto alla sudorazione, causata appunto dalla pelle finta, quindi potenzialmente si potrebbe rimanere seduti per lunghi lassi di tempo senza incorrere in questa problematica. Tuttavia, Trust Riye si rivolge più a sessioni di gioco brevi/medie, proprio in virtù di una seduta un po' rigida.

D'altra parte, la base, dove poggiano i glutei, è piana ed è molto larga, tanto è vero che offre 54 cm di larghezza e 52 di lunghezza. Per dire, potreste agevolmente mettervi a gambe incrociate e stare comodi. In più, i bracciali sono ribaltabili per aumentare la libertà di movimento: è una caratteristica che apprezzo e che trovo molto utile, specie quando gioco in realtà virtuale da seduto. Ottima anche la loro leggera curvatura e il rivestimento in tessuto traspirante anche per la superficie dei braccioli.

L'altezza è regolabile tramite levetta, mentre lo schienale è inclinabile ma ad una condizione: si può scegliere se bloccarlo nella posizione standard o lasciarlo morbido per potersi sdraiare o per l'effetto dondolo, ma bisogna esercitare necessariamente una forza per lasciarlo inclinato.

Per quanto riguarda la lunghezza, invece, lo schienale è alto 78 centimetri: questo potrebbe essere un problema per le persone più alte, poiché l'estremità superiore potrebbe finire proprio sulla nuca e quindi causare del fastidio, nel caso in cui ci si volesse appoggiare. Buono invece il meccanismo delle ruote, poiché la sedia si muove fluidamente, ma senza scivolare con leggerezza. La stabilità poi è ottima: lo dimostra anche il supporto del peso, visto che può spingersi fino a 140 chili.

Trust GXT 703 Riye è disponibile in rosso, nero, blu e bianco al prezzo, come detto, di 149€. Non una cifra propriamente bassa, ma su Amazon Italia la trovate già a cifre inferiori.