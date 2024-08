Recensione RedMagic 9S Pro: questo nuovo gaming phone è nuovo?

Questa recensione sarà proposta in una versione flash rispetto a quelle che trovate su queste pagine. La ragione è semplice: RedMagic 9s Pro è davvero una piccola novità rispetto al modello dell'anno precedente.

Dal punto di vista estetico è praticamente lo stesso smartphone. I dispositivi RedMagic sono oggettivamente unici sul mercato. Sono praticamente gli unici smartphone che potrete comprare sul mercato ad avere una scocca completamente piatta e squadrata. Un piccolo mattoncino con l'anima in metallo e le due parti piatte in vetro. Le fotocamere non sporgono e anche il profilo metallico è piatto, per ospitare più agevolmente quelli che sono i trigger touch laterali: due porzioni dello smartphone in cui è possibile poggiare le dita come se fossero i tasti dorsali di un controller PlayStation. Questi stessi trigger laterali contengono dei led luminosi che possono essere programmati per lampeggiare in modo e con colori diversi in base alla necessità.