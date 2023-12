Recensione RedMagic 9 Pro: lo Snapdragon 8 Gen 3 non è l'unica cosa per cui interessarsi

RedMagic, brand gaming di ZTE Nubia, sforna spesso nuovi smartphone per stare al passo con il rapidissimo avanzamento hardware. Non è un caso che questo smartphone sia quindi il primo ad arrivare sul mercato con il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Ma non è solo questo, perché RedMagic 9 Pro ha tanti assi nella manica da giocarsi. Scopriamolo nella nostra recensione.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Lo smartphone non ha certificazione per la resistenza ad acqua e polvere.

Lo smartphone ha un peso comunque non trascurabile, ben 229 grammi , ma tutto il dispositivo è realizzato in vetro e metallo. La nostra versione è quella scura con il retro con una trama leggermente ruvida e vari dettagli "intarsiati" in questa grafica.

RedMagic dal punto di vista del design punta su qualcosa su cui gli altri hanno sempre fallito negli ultimi anni. Fare un modulo fotografico piatto perfettamente integrato nella scocca, andando quindi a creare una linea pulita e praticamente simmetrica fra frontale e posteriore. È un dettaglio non di poco conto per chi da molto valore all'estetica. Lo smartphone si poggia perfettamente piatto su una scrivania e non ci sono blocchi prominente che si incastrano nelle tasche. In più lo spessore rimane di 8,9 millimetri, a dimostrazione che è cresciuto lo spessore di tutto lo smartphone, ma solo che è stato fatto un buon lavoro di integrazione delle fotocamere.

Non mancano i trigger sul lato lungo che permettono di essere sfruttati come se fossero i tasti dorsali di un controller. Lo smartphone ha poi vari led RGB che lo abbelliscono: led nei trigger, led posteriore sul numero 09 e led all'interno della ventola.

Tutta questa potenza come dicevamo è tenuta a bada grazie principalmente al sistema ICE 13 che permette di tenere le temperature più contenute sia internamente che esternamente. Il sistema aggiornato prevede ben 10 strati di materiali differenti per far dissipare il calore e fra questi c'è una nuova camera di vapore più grande da ben 10 cm 2 . Ad integrazione non manca il sistema di areazione attivo che con le sue ventole spinge l'aria fuori dai condotti laterali.

Abbiamo il supporto dual SIM, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3 e anche l'emettitore ad infrarossi. In più troviamo anche la possibilità di sfruttare la porta USB-C come uscita video cablata, senza però lasciare indietro il jack audio per le cuffie che è comunque presente.

L'hardware di questo smartphone è ovviamente quello di un dispositivo "oltre" il classico top di gamma. Il processore è l'ultimissimo Snapdragon 8 Gen 3 , per la prima volta al test nelle nostre pagine. Confrontandolo con il precedente RedMagic questo smartphone offre durante un utilizzo prolungato mediamente la stessa potenza che il predecessore offriva solo nei momenti di picco. Il tutto con una scocca che diventa a malapena tiepida anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Questo processore è realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. La GPU è la nuova Adreno 750, mentre abbiamo anche un coprocessore RedMagic, chiamato Red Core 2 Pro che sgrava il processore principali di compiti secondari, come la gestione dei trigger, dei led RGB e dell'audio.

Fotocamera

I video si registrano senza problemi in 4K a 60fps con una discreta resa, possibile probabilmente soprattutto grazie allo stabilizzatore ottico. Le immagini sembrano avere un effetto HDR forse un po' troppo spinto, ma nel complesso si allineano come qualità alle foto.

È il prezzo da pagare per avere questa fotocamera "seppellita" sotto alcuni strati di pixel del display. Sicuramente non è uno smartphone per chi vuole fare tante foto, ma è piuttosto una fotocamera di "emergenza" da usare per fare delle videochiamate.

Sicuramente molto migliorati gli scatti dalla fotocamera grandangolare che per quanto anche questi non perfetti, rendono sicuramente molto meglio grazie alla maggiore risoluzione del sensore. Ancora una volta è appena sufficiente la fotocamera frontale sotto al display.

RedMagic ha sensibilmente razionalizzato le sue fotocamere, scendendo a soli due sensori, ma questa volta entrambi da 50 megapixel . Il principale è dotato di stabilizzazione ottica, mentre il secondario è una interessante fotocamera grandangolare. La qualità delle foto è leggermente migliorata rispetto al passato, ma rimane sicuramente uno dei punti un po' più deboli di questo dispositivo. Questo perché l'elaborazione delle immagini per quanto buona non arriva al livello di altri top di gamma. La nitidezza è ottima, ma la gestione delle luci a volte è imperfetta. In molti casi comunque l'HDR fa bene il suo lavoro e vengono fuori immagini dall'ottima gamma dinamica. La resa dei colori è buona, ma anche questa non è sempre perfetta.

Display

Software

RedMagic 9 Pro arriva sul mercato già aggiornato ad Android 14 e con le patch di ottobre 2023. Nonostante si sia aggiornato durante la prova le patch non sono diventate più recenti. Il software è velocissimo e come abbiamo imparato con l'ultimo smartphone dell'azienda testato è stato finalmente rivisto, pulito e migliorato, rispetto a quanto visto in passato. Rimane comunque il punto più debole di questo smartphone. Il software infatti non sembra aggiungere poi molto rispetto ad un qualsiasi smartphone economico con Android stock. Questo però potrebbe non essere un problema per chi voleva comunque personalizzare il suo smartphone con launcher alternativi e app dal Play Store. Godrete comunque della velocità impressionante di questo software, pur sfruttando il sistema come più preferirete.

In termini di funzionalità aggiuntive RedMagic aggiunge poco. Abbiamo la barra laterale che ci permette di aprire velocemente le app in finestra, lo spazio privato e la possibilità di sdoppiare le app social.

Buona parte degli sforzi sono concentrati nella schermata di gioco dello smartphone. Qui avete la raccolta di tutti i vostri giochi, un po' di statistiche e tutte le impostazioni che vorrete per migliorare le vostre prestazioni durante il gaming.

Il nuovo menù a cui è possibile accedere durante il gioco raccoglie tutte le funzionalità più importanti che non sembrano cambiare. Abbiamo ovviamente la possibilità di configurare i trigger laterali, la possibilità di aggiungere un mirino aggiuntivo, la modalità per la creazione di macro e modalità che attivano timer e promemoria per poter riattivare una funzione a tempo il più velocemente possibile. Ci sono anche ovviamente opzioni per massimizzare la pura potenza dello smartphone, se mai ne aveste bisogno.