Recensione RedMagic Nova Gaming Tablet: che giochiate o no

Giocare sullo smartphone è comodo. È per questo che esistono i gaming phone . Giocare con i tablet però è ancora meglio. Ed è così che nasce il primo gaming tablet. Parliamo di RedMagic Nova, realizzato dalla stessa azienda che realizza molti dei migliori gaming phone in circolazione. Quantomeno per rapporto qualità prezzo.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Il blocco della fotocamera, che include anche il led flash è leggermente sporgente ed è più grande di altri prodotti simili. Non comodissimo quando è poggiato su di un piano visto che il dislivello lo può far traballare durante la digitazione. Il tablet ha un peso di 530 grammi, corretto per la dimensione del prodotto. Lo spessore è invece di soli 7,3 millimetri . Non arriva ai valori record di altri prodotti (ben più costosi) ma è comunque un tablet sufficientemente sottile.

Dal punto di vista costruttivo questo tablet è sicuramente realizzato in modo molto interessante. La scocca è un unico pezzo di alluminio di grado aerospaziale con una bella finitura opaca. Trattiene un po' le impronte, ma si pulisce con buona facilità. Il profilo è "tagliato" e in mano nel complesso trasmette un'ottima sensazione di qualità. Sulla parte posteriore c'è poi una lunga banda in vetro che si interrompe poco prima del blocco fotocamere e che include all'interno una grafica che riproduce quella che potrebbe essere la componentistica interna. È una soluzione puramente scenica ma sicuramente di effetto. La scritta REDMAGIC all'interno di questa banda si illumina e l'effetto di luce può essere definito e modificato visto che i led sono RGB .

Hardware

In termini di prestazioni questo dispositivo è ancora una volta eccezionale, come tutti i dispositivi RedMagic. Per quanto riguarda la dissipazione del calore l'unico elemento distintivo in questo caso è la ventola sul retro, sempre "adornata" di led RGB. Le già notevoli dimensioni del tablet aiutano poi il calore a dissiparsi e pertanto a mantenere la temperature e la gestione energetica sotto controllo.

La RAM ammonta poi a 12 o 16 GB in tecnologia LPDDR4X e abbiamo di conseguenza 256 o 512 GB di memoria interna nella velocissima tecnologia UFS 4.0 . La memoria non è espandibile.

La scheda tecnica di questo tablet è, come era lecito aspettarsi, quella di un tablet top di gamma a tutti gli effetti. Dopotutto un dispositivo votato al gaming non può certo prescindere su questo aspetto.

Display

È comunque uno schermo veramente apprezzabile sia durante il gioco che durante l'utilizzo per la riproduzione dei video. Si tratta indubbiamente di un ottimo pannello IPS che non fa rimpiangere, almeno nella fascia di prezzo, la presenza di una soluzione AMOLED.

Si tratta di un pannello da 10,9 pollici con risoluzione 2.8K e in formato 16:10. Lo schermo ha un refresh rate da ben 144 Hz e con un touch sampling a 840 Hz. La luminosità di picco si ferma a 550 nit. È quindi un buon tablet per l'utilizzo in casa, meno per quanto riguarda l'utilizzo all'esterno, dove la luce del sole potrebbe crearvi non pochi grattacapo anche relativamente alla potenziale presenza di riflessi.

Software

RedMagic Nova arriva sul mercato con Android 14 e al momento della prova le patch di agosto 2024. Non quindi le più aggiornate considerando che siamo a novembre. L'azienda non è mai stata famosa per il lungo supporto o un grande numero di aggiornamenti. Pertanto non acquistate questo tablet per il suo supporto nel tempo. Potrebbe ricevere nuove versioni di Android e nuove funzionalità, ma non è certo questo il più grande impegno dell'azienda.

Il software, al netto di qualche traduzione un po' maldestra, è però molto completo, fluido e piacevole da utilizzare. Abbiamo una comoda barra laterale per aprire le app rapidamente, anche in modalità a schermo diviso. La gestione delle app affiancate è poi discreto con la possibilità anche di creare coppie di app da aprire con un solo tocco. C'è poi un buon gestore file, ma anche un paio di app che servono da "portale" per convincervi ad installare altre app suggerite.

Si possono poi duplicare alcune app di chat e social e anche registrare lo schermo anche aggiungendo un overlay.

Rispetto agli smartphone dell'azienda non abbiamo però un hub dove ritrovare tutti i nostri giochi. Abbiamo però una modalità software chiamata energy cube che si avvia assieme ai giochi che permette di gestire tutte le stesse opzioni che abbiamo imparato a conoscere su questi prodotti dell'azienda. Abbiamo la possibilità di gestire le prestazioni della CPU e GPU, ma anche di attivare delle macro o di associare a dei movimento del tablet alla pressione di un tasto, permettendovi quindi di eseguire alcune operazioni, come ricaricare un'arma, senza scollare la mani dal tablet.

Abbiamo poi la possibilità di gestire la frequenza di aggiornamento del pannello o di creare dei trigger AI che toccano in un punto dello schermo appena riconoscono un'immagine.