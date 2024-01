Recensione Redmi Buds 5: alzano l'asticella delle cuffie economiche

La confezione di vendita è davvero standard in termini di dotazione: un cavetto USB/USB-C per la ricarica (molto corto e di qualità mediocre), due coppie di gommini aggiuntivi (taglie S ed L) e un manuale di istruzioni.

Sia auricolari che case sono realizzati interamente in plastica: il design della custodia, che si apre "in orizzontale", ricorda molto quello degli auricolari di OnePlus mentre le cuffiette sono quasi indistinguibili dalle precedenti Redmi Buds 4 Pro.

E intendiamoci, è un bene: proprio come queste ultime, anche le nuove Redmi Buds 5 sono molto comode. Ricordano un po' gli AirPods Pro come forme, con un design ben affusolato che non dà fastidio neanche dopo ore.

Da un punto di vista costruttivo, la qualità è ok: non eccelsa, ma neanche terribile, in linea con la fascia medio-bassa del mercato. In compenso, il case si infila comodamente in ogni tasca e non avrete problemi a portaro sempre con voi e c'è pure la resistenza a polvere e liquidi, con certificazione IP54.