Recensione ReMarkable 2: una garanzia

Per scoprire perché ReMarkable sia così tanto apprezzato nonostante il prezzo non proprio economico, non vi resta che continuare a leggere la nostra recensione.

E poi c'è un'altra questione: i prodotti ReMarkable sono estremamente curati e chiunque abbia mai toccato con mano un dispositivo dell'azienda è probabile che ne sia rimasto colpito. Un po' come avviene per Apple, maneggiando e utilizzando un ReMarkable 2 si rimane folgorati dall'attenzione maniacale ai dettagli.

Proprio per questa sua natura da veterano, ReMarkable ci tiene a prendere le distanze da altre aziende: i tablet ReMarkable non nascono come "ebook reader più grandi", bensì come strumenti per prendere appunti e scrivere senza distrazioni. L'intera esperienza utente è basata su questo presupposto.

ReMarkable 2 è un dispositivo che non ha bisogno di troppe presentazioni: è molto probabile, infatti, che anche chi non si sia mai interessato a questo tipo di device ne abbia sentito parlare.

Unboxing

Il contenuto del pacco che vi arriverà a casa varai a seconda di come configurerete il set al momento dell'acquisto: ad esempio, se avete già una penna compatibile, potreste acquistare anche solo il ReMarkable 2, altrimenti è necessario abbinarci almeno uno stylus. Nel nostro caso, oltre al ReMarkable 2, abbiamo una penna Marker Plus e una cover Type Folio. Oltre questo, non mancano un cavetto USB-C per la ricarica e 9 puntine aggiuntive per la penna.

Vale la pena spendere qualche parola sulla della dotazione, perché è dalle piccole cose che si vede la qualità di un prodotto. Un po' come avviene con i prodotti Apple, spacchettando ReMarkablae si avverte una cura maniacale sia nel packaging, minimale e appagante, che negli accessori: ad esempio, il cavo di ricarica è lungo, piatto e con finiture in metallo, mentre la piccola lastra in plastica che ospita le puntine sostitutive ha una fessura che serve per rimuovere le punte dal pennino con facilità.

Costruzione ed ergonomia

ReMarkable 2 è un prodotto eccellente in termini di qualità costruttiva: prendendolo in mano la prima volta non potrete che restare stupiti di quanto è sottile ! I profili e il bordino in metallo, il display a filo con la scocca e i piccoli piedini sul retro (che aiutano a mantenerlo stabile durante la scrittura) confermano l'attenzione dell'azienda al design, inteso non solo da un punto di vista estetico, ma anche e soprattutto in termini di usabilità .

ReMarkable 2 è infatti un' ode al minimalismo : less is more è una locuzione spesso abusata, ma che mai come in questo caso ci ricorda che per realizzare un prodotto eccellente non bisogna aggiungere il superfluo, ma piuttosto limare tutto ciò che non è necessario. La progettazione del dispositivo, ben raccontata sul blog dell'azienda , è una storia di massima cura nei dettagli, che si apprezzano tanto nella maneggevolezza del dispositivo, quanto nell'esperienza utente.

Anche lo stylus si attacca al lato con i magneti: è una soluzione elegante, le calamite sono molto potenti e nella maggior parte dei casi il pennino rimane al suo posto. Inevitabilmente, portando il ReMarkable 2 in uno zaino potrà capitarvi che il pennino si stacchi dall'aggancio magnetico, ma in oltre un mese d'uso mi è successo solo una volta.

In cima troviamo il tasto di accensione, piccolo e discreto, sul fondo il connettore USB-C e al lato il connettore con pogo pin per collegare la cover con tastiera, che si aggancia magneticamente al dispositivo e rimane incredibilmente salda.

La puntina si consuma più o meno a seconda di quanto calcate e, ovviamente, in base a quanto scrivete: l'azienda dichiara che una puntina dura da 3 a 7 settimane , ma le testimonianze degli utenti in rete sono più ottimistiche e parlano di almeno 2 mesi di uso.

Anche lo stylus ha un design minimale, che a prima occhiata può ricordare una semplice matita nera. Il Marker Plus ha un corpo in alluminio ma con un rivestimento leggermente poroso, che migliora il grip. Ha una sezione leggermente scanalata che segnala la posizione dell'aggancio magnetico e in cima un tasto che funge da gomma, con una corsa talmente breve che quando si cancella non ci si rende neanche conto di star premendo qualcosa.

È talmente sottile e ben integrata che diversi amici, prendendo in mano il dispositivo, non avevano neanche notato che la cover includeva una tastiera.

Partendo dagli aspetti positivi, è davvero incredibile quanto sia sottile : niente a che vedere con la tastiera ingombrante e scomoda di altri dispositivi (come quella di BOOX Tab Ultra C , ad esempio).

La cover Type Folio è un mix di gioia e dolori: è splendida, un concentrato di tecnologia in pochissimi millimetri, ma non la consiglieremmo agli utenti italiani.

La cover Type Folio è incredibilmente sottile, al punto che diversi amici a cui ho mostrato il dispositivo non avevano notato che la cover includesse una tastiera. Qui accanto al mio iPhone 13 con cover, come paragone.

Proprio come il resto, anche la Type Folio è quindi un prodotto studiato nei minimi dettagli, che tuttavia gli utenti italiani faticheranno ad apprezzare: attualmente non è disponibile un layout italiano , e non è neanche possibile modificare il layout di scrittura lato software. Questo vuol dire che digitare le lettere accentate è possibile ma macchinoso (bisogna cliccare il tasto apice prima, e la vocale poi) e che in generale probabilmente non riuscirete ad avere una grande fluidità nella digitazione: considerando che il prezzo è piuttosto consistente ( 199€ ), il nostro consiglio è quello di attendere un eventuale lancio di una tastiera con layout italiano.

Per svelare la tastiera si solleva il dispositivo, che rimane poi inclinato e sorretto da un intelligente e solido sistema a origami. Accedendo alla tastiera, l'interfaccia del dispositivo ruota (in orizzontale) e si attiva automaticamente un campo di testo su cui poter iniziare subito a digitare. I tasti hanno una corsa di 1,3 mm e un feedback leggero ma piacevole , che mi ha ricordato quello delle tastiere con meccanismo butterfly di Apple. Infine, un bonus non da poco, la tastiera non ha bisogno di essere ricaricata.

Hardware e software

In termini di hardware, il grande protagonista è il display: uno grande schermo e-ink Carta da 10,3" con densità di pixel di 226 PPI . Questa densità di pixel è leggermente inferiore rispetto ai massimi standard del settore (300 PPI, come Kindle Scribe ), ma è in linea con la maggior parte dei prodotti analoghi, come Kobo Elipsa 2E , Huawei MatePad Paper , Supernote A5X o Onyx Boox Note Air 2 .

Quello che può far storcere il naso, invece, è l' assenza di un sistema di illuminazione : come ho già detto altre volte, usando questo genere di dispositivi soprattutto come taccuini da lavoro (in ambienti ben illuminati) non ho mai patito troppo questa lacuna, ma l'assenza di LED potrebbe farsi sentire per altre esperienze d'uso, ad esempio se pensate di usare ReMarkable 2 per leggere una rivista a letto.

Per la connettività, c'è WiFi a doppia banda (2,4+5Ghz), ma non c'è Bluetooth e l'USB-C non supporta lo standard OTG (quindi non c'è modo di collegare tastiere esterne).

Tra le varie note interessanti del software vale la pena segnalare l'ottima integrazione con i più famosi servizi cloud : è possibile accedere facilmente ai file dei propri account Dropbox, Google Drive e Microsoft OneDrive , con la possibilità anche di avere più account per servizio (ad esempio, per avere account personale e account di lavoro).

Tuttavia, per usare il cloud e la sincronizzazione delle note è necessario sottoscrivere l'abbonamento Connect : costa 2,99€/mese e il primo anno è gratis . La sincronizzazione cloud è l'unica funzione del dispositivo che richiede l'abbonamento, che oltre questo dà accesso anche a sconti esclusivi su accessori e prodotti e include anche il Protection Plan , una garanzia estesa per 3 anni che prevede la sostituzione completa del dispositivo in caso di problemi non imputabili all'utente.

La funzione Screen Share è disponibile per l'app ReMarkable per Windows e Mac, ma c'è anche una companion app per Android e iOS, dalla quale è possibile accedere alle proprie note in qualsiasi momento, sincronizzate sul cloud dell'azienda.

Penna, appunti e taccuino

Scrivere su ReMarkable è un'altra cosa: il tratto di penna appare istantaneamente e la sensazione ricorda moltissimo quando si scrive con una matita su un foglio, con quella lieve resistenza da parte della grafite che si consuma. L'esperienza di scrittura sembra quasi analogica e, per questo, è particolarmente riuscita: d'altra parte, l'intendo di ReMarkable è sempre stato sostituire il blocco note, preoccupandosi di mantenere la stessa naturalezza di un'azione così comune come lo scrivere su carta.

L'esperienza di scrittura con ReMarkable 2 è eccellente: prendere appunti risulta molto naturale . Per intenderci: è un'esperienza che non ha niente a che vedere con lo scrivere con Apple Pencil su iPad: scrivere su iPad dà un feedback "plasticoso" e il tratto ha un minimo di latenza (anche se bassa).

Ossia, per ogni pagina del taccuino, è possibile scorrere verso il basso per aumentare la lunghezza della pagina, senza limiti: ogni volta che abbiamo riempito la pagina, uno swipe verso il basso ne aumenta la lunghezza.

Ci sono tantissimi template tra cui scegliere (suddivisi tra layout orizzontale e verticale), ma non è possibile importare template custom. Ci sono i livelli , utili soprattutto per disegnare, e c'è la possibilità di assegnare dei tag al taccuino, per organizzare i propri appunti.

È una funzione curiosa, che può rivelarsi utile ad esempio se non vogliamo spezzare un concetto su più pagine. Inoltre, una particolarità dei taccuini di ReMarkable è la possibilità di eseguire uno zoom nella pagina (semplicemente con un pinch con due dita), il che ci permette ad esempio di aggiungere note scritte in piccolo per arricchire un appunto.

Non manca il riconoscimento del testo a mano libera, che funziona piuttosto bene anche con grafie non proprio comprensibili come la mia. Il risultato non è sempre impeccabile al cento percento e a volte c'è un po' di confusione (soprattutto con intestazioni e a capo!) ma, anche se il testo digitale ottenuto non è perfetto ed è possibile che dobbiate rivedere qualcosa, la gran parte del testo viene riconosciuta e convertita in digitale senza problemi.

Convertendo gli appunti in testo digitale, gli appunti convertiti vengono semplicemente aggiunte in una nuova pagina del taccuino, dandoci quindi la possibilità di modificare il testo per sistemare eventuali errori, distinguendo anche titoli, sottotitoli, paragrafi ed elenchi puntati.