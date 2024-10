Recensione Ringconn Gen 2: la nuova generazione degli anelli smart

Nonostante questa premessa siamo stati comunque felici di vedere come Ringconn 2 sia in realtà cambiato più di quello che mi sarei potuto aspettare da un prodotto di questo tipo. Partiamo dalla qualità costruttiva e il design. Ringconn mantiene lo stesso design leggermente squadrato all'esterno, ma le dimensioni si riducono di 1 millimetro in sottigliezza , permettendo a questo anello di diventare il più sottile e leggero della sua categoria. Diminuisce infatti anche il peso che ora arriva a 2 o 3 grammi, in base alla dimensione dell'anello che si sceglie.

Ve lo anticipiamo subito: questo Ringconn 2 non è un prodotto drasticamente nuovo, ma piuttosto un'evoluzione di quanto visto nella prima generazione. Sarà abbastanza comunque nei prossimi anni vedere miglioramenti solo incrementali e soprattutto negli anelli smart è indubbio che è possibile aspettarsi una progressione non particolarmente drastica.

Proprio come il suo predecessore anche la Gen 2 di Ringconn ha a disposizione un case per il trasporto e la ricarica. Non funge solo da alloggiamento per la ricarica ma contiene anche una batteria che permette di ricaricare l'anello più volte anche quando non è collegato alla corrente.

È disponibile nei colori argento oro e nero opaco. Resiste ad acqua e polvere secondo lo standard IP68 e supporta immersioni fino a 100M. Potete in sostanza tenerlo al dito senza problemi e dimenticarvene, almeno per un bel po' di giorni.

Ancora una volta infatti potrete scegliere l'annello in molte taglie diverse, dalla 6 alla 14 , facendovi anche spedire in anticipo il kit di misurazione che vi permetterà di indossare una replica dell'anello per scoprire qual è la misura giusta da farsi spedire.

L'anello è dotato ancora una volta della tecnologia necessaria per svolgere al meglio il suo funzionamento. Abbiamo il sensore di battito cardiaco (che aiuta anche a misurare lo stress e il sonno, oltre che l'HRV) e il sensore per la misurazione dell'SpO2. Avevamo già registrato una notevole precisione nelle misurazioni del precedente modello e le confermiamo per questa nuova variante. I dati registrati, come vedremo a breve, sono moltissimi e la precisione è pari o superiore a quella di molti smartwatch.

L'applicazione è stata aggiornata ma non stravolta. La schermata principale ora raccoglie tutti i dati della giornata impilati in orizzontale con la metrica di Wellness Balance ancora una volta in alto in evidenza. Peccato che il software non sia stato ancora tradotto in italiano: ne avrebbe sicuramente giovato.

Questa metrica mostra su un grafico ortogonale l'andamento dei segni vitali, del sonno, dell'attività e dello stress del giorno precedente e in confronto ai 7 giorni precedenti, per aver subito una chiara idea di come sono andate le precedenti 24 ore.

Come dicevamo le metriche raccolte sono tantissime e abbiamo per esempio grafici che ci mostrano l'andamento della nostra attività fisica rispetto alla media della settimana precedente, grafici che mostrano quante calorie abbiamo bruciato grazie al metabolismo e quante per l'attività o anche il grafico della variabilità del battito cardiaco.

Tutti gli altri dati raccolti sono molto ricchi, oltre che essere molto precisi come vi abbiamo già raccontato. Le informazioni vengono indicate in modo chiaro, con colori che aiutano a valutare meglio i dati che ci vengono proposti. Ogni voce ha poi un tastino informativo che permette di avere più informazioni sul significato di quella singola voce.

Questa funzionalità permette all'anello di misurare la possibilità di apnee notturne , una condizione medica che spesso passa inosservata a chi ne soffre. Di default il monitoraggio delle apnee notturne solo su richiesta, monitorando tre notti consecutive per ottenere dei dati medi più affidabili. Per garantire un funzionamento ottimale bisogna sincronizzare i dati dell'anello appena svegli aprendo l'applicazione. La ragione non ci è chiara. Si può anche attivare una check periodico, ma il consumo di batteria aumenterà.

In basso rimane il tasto per accedere ai Trends, che permette di analizzare gli stessi dati ma aggregati su un periodo più lungo, in modo da poter analizzare un po' più sul lungo periodo il nostro stato di salute e non solo per il suo andamento giorno per giorno.

Per chi se lo stesse domandando questo anello non permette di notificare alcunché (e onestamente anche le notifiche sullo smartphone secondo me sono troppo rare) e non permette di fare pagamenti.

Su questo fronte nessuna novità (come anche per tutti gli altri concorrenti).

Non ci sono poi particolari novità neanche sul tracciamento del fitness, che è ancora impreciso e che infatti rimane ancora con la dicitura Beta. In tal senso questi smart ring non sembrano ancora pronti.

Ringconn Gen 2 è quindi in assoluto un anello intelligente migliore. Purtroppo aumenta anche il suo prezzo che arriva ora a 387$, che al momento della recensione ammontano a 351€, comunque ancora meno di Galaxy Ring e Oura 4. Non c'è nessun abbonamento da sostenere, al contrario di Oura Ring.