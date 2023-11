Recensione Roborock Q8 Max+: un top al giusto prezzo

Conosciamo bene la qualità dei robot per la pulizia Roborock , fra i migliori in assoluti nel panorama attuale. Anche guardando fra i migliori robot aspirapolvere Roborock è un nome che salta sempre fuori. Oggi proviamo l'ultimo arrivato della serie intermedia: Roborock Q8 Max+

Roborock Q8 Max+ si presenta in modo abbastanza canonico. Il robot è circolare e dalle dimensioni abbastanza abbondanti, ma in media con i suoi predecessori. La torretta Lidar è invece abbastanza compatta, in proporzione molto più piccola dei concorrenti. Frontalmente si nota subito la novità, ovvero un nuovo sensore per il riconoscimento degli ostacoli. Non è una telecamera, ma fa comunque il suo dovere. Inferiormente invece abbiamo una spazzola laterale (purtroppo una sola e avvitata alla scocca) e un sistema centrale di doppie spazzole in gomma. Questa soluzione, che permette di raccogliere molto più sporco è la stessa vista sul top di gamma Roborock S8. È uno dei sistemi più efficaci per pulire i pavimenti duri e i tappeti e batte le altre soluzioni dai nostri test.

Non c'è invece un sistema di moci per il lavaggio: nella parte inferiore posteriore troviamo l'aggancio per la base piatta rigida dove è agganciato il panno lavabile.

Questa è la classica soluzione che abbiamo visto molteplici volte su tantissimi robot di questa fascia (o inferiore). Non garantisce un lavaggio profondo, ma aggiunge comunque qualcosa alla semplice aspirazione. Il panno permette con il suo peso di imprimere un minimo di forza sul pavimento, ma non vi aspettate livelli da robot premium. Il cassetto è montato sul retro, è trasparente e può contenere sia la polvere (ben 470 ml) che l'acqua (350 ml). Il robot infatti è dotato di una pompa che permette di far fluire sul panno la quantità di acqua scelta tramite app.

Il robot in termini di pulizia è ai livello dei top di gamma. Abbiamo una potenza pari a ben 5.500 Pa, solitamente riservati ai prodotti di fascia più alta. Questo unito alle spazzole di cui abbiamo già parlato fanno una bella differenza, dando il meglio anche sui tappeti. In più anche la mappatura della casa e la divisione in stanze funziona a dovere.

Il riconoscimento degli oggetti grazie al sensore dedicato fa poi sì che il prodotto si avvicini in modo più delicato a tutti gli arredi di casa. L'ottimizzazione del percorso di navigazione è poi particolarmente impressionante. Il robot pulisce una casa di 100mq in circa un'ora, circa 15 minuti in meno rispetto a molti concorrenti. Dove il robot è da record è in come la polvere viene svuotata dal cassetto tramite la torre di svuotamento e di ricarica. Il cassetto dello sporco sarà ad essere sempre così pulito da domandarvi se abbia mai aspirato qualcosa. Questo diminuisce in pratica la necessità da parte vostra di intervenire sul prodotto per fare della manutenzione straordinaria.