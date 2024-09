Recensione Roborock QRevo Curv: supera gli ostacoli

La prima è sicuramente il braccio laterale FlexiArm che integra una doppia spazzola, dalla forma molto particolare, visto che le spazzole sono curve. Serve a spingere meglio lo sporco verso il punto di aspirazione evitando che questo venga lanciato in giro per la stanza. Questo braccio può allungarsi permettendovi di pulire meglio gli angoli, ma anche i bordi e sotto al bordo dei mobili leggermente sospesi da terra. FlexiArm è però la tecnologia che a ccomuna anche il mocio destro , che può allungarsi verso il bordo esterno affinché il lavaggio abbia una copertura massima, sia sui bordi che sugli angoli.

Il robot ad un primo sguardo non lascia "trasparire" nessuna delle sue funzionalità più innovative che integra. Sembra un classico robot circolare bianco come potreste averne visti tanti. La differenza che potreste notare è forse nella presenza di una telecamera sulla parte frontale, utile non solo per il riconoscimento degli oggetti, ma anche per la sorveglianza. Ma è ribaltandolo che questo dispositivo inizia a mostrare le sue peculiarità.

Nonostante questa estrema potenza il robot è veramente silenzioso . Non solo nell'aspirazione, ma anche nel lavaggio e in tutte le operazioni nella base di ricarica.

Una novità inedita è sicuramente la doppia spazzola DuoDivide. La spazzola centrale ora è divisa in due con uno spazio al centro. In questo modo i capelli che rimangono impigliati vengono fatti lentamente scivolare al centro per poi essere definitivamente risucchiati. In questo modo non si creano grovigli. Dopo alcune settimane di utilizzo non è rimasto neanche un capello nella spazzola. Un risultato veramente straordinario. Questo probabilmente anche perché il motore ha una potenza massima di ben 18.500 Pa che è un record incredibile, pensando che molti top di gamma si accontentano di meno della metà della potenza (che a sua volta era un record solo un anno fa).

Notevole tutta la tecnologia AdaptiLift, che permette a tutto il robot di alzarsi di un centimetro e di sfruttare questa capacità anche per scalcare soglie e ostacoli fino a 4 centimetri (3 centimetri se la soglia non ha ulteriori scalini). Questa è la stessa tecnologia che permette di tenere il robot sollevato anche sui tappeti a pelo un po' più lungo dove il solo sollevarsi dei panni (che è comunque presente) potrebbe non essere sufficiente. La differenza di un centimetro non è drastica ma può comunque aiutare. Non può però invece sganciare i moci in autonomia per lasciarli alla sua base.

La navigazione nello spazio è ottima, così come la mappatura. Bene anche il riconoscimento degli oggetti che è molto preciso e rapido, se qualcosa cambia repentinamente davanti a lui. Non è delicato come altri concorrenti e anzi, tende comunque a toccare alcuni degli ostacoli che ha rilevato, senza comunque mai impigliarsi o trascinare nulla e garantendo quindi così una pulizia ancora più ravvicinata ai prodotti.

Il robot integra un serbatoio dell'acqua che può essere passata ai panni in modalità differenti (potrete scegliere fra 30 livelli). L'acqua viene fornita dalla stazione di ricarica che ha un suo serbatoio dell'acqua pulita e uno dell'acqua sporca. Oltre a questo ovviamente c'è anche il sacchetto per la raccolta della polvere. Manca invece un contenitore per il detergente che nel caso deve essere disciolto (nelle giuste quantità) direttamente nel serbatoio dell'acqua pulita. La base potrà scaldare l'acqua fino a 75° per il lavaggio dei moci, che avviene a intervalli regolari durante la pulizia e non solo a fine di questa. Il lavaggio dei panni sembra essere fra i migliori tra tutti i robot provati e lo si può vedere empiricamente da quanto sono puliti i panni al termine di ogni lavaggio (e poi asciugatura con aria calda a 45°). In più con la stessa acqua calda la base attiva un sistema di auto pulizia, rendendo Roborock QRevo Curv uno dei robot con meno necessità di manutenzione.