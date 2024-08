Recensione Roborock QRevo MaxV / Pro 2024: si converte ai moci

Roborock sta accelerando moltissimo per quanto riguarda il lancio di nuovi modelli nel nostro paese e questo QRevo MaxV è una delle tante dimostrazioni. Scopriamo insieme questo nuovo robot aspirapolvere top di gamma dell'azienda. ROBOROCK Qrevo MaxV aspirapolvere robot, 60 W 999,00 € Vedi l'offerta PRO Ottima pulizia

Partiamo con il dire che la nomenclatura che Roborock ha dato alla sua linea QRevo non è chiarissima. Questo MaxV è quasi del tutto identico al Pro, tanto per fare un esempio. È anche per questo che potrete tranquillamente valutare l'acquisto di un QRevo Pro grazie a questa recensione. Vi spiegheremo a breve quali sono le differenze.

Il robot si presenta nella classica forma circolare con torretta Lidar. Sulla parte frontale troviamo il paraurti con la centro lo spazio che lascia visibilità ai sensori di prossimità e alla telecamera che denomina questa specifica versione MaxV. Di fatto è questa la vera differenza con il modello Pro. Questa telecamera dovrebbe permette di "visualizzare" al meglio gli ostacoli e anche di utilizzare il robot a distanza come una telecamera di sorveglianza mobile. Questa telecamera è accompagnata anche da un led che illumina il pavimento al buio permettendovi di massimizzare la pulizia anche con poca luce.

Inferiormente troviamo invece i sensori anti-caduta, la spazzola laterale e la spazzola in gomma centrale. Si tratta della classica spazzola in gomma di ottima qualità di Roborock. Forse la più grande differenza rispetto ai prodotti di fascia superiore è l'assenza della doppia spazzola DualRoller che è quella che migliora ancora di più la pulizia sui tappeti. Sulla parte posteriore troviamo invece una novità abbastanza "clamorosa" per Roborock. L'azienda introduce infatti il sistema di lavaggio con i moci contro ruotanti. Si tratta di un sistema di lavaggio adottato da praticamente tutti gli altri concorrenti e che l'azienda aveva sempre "snobbato" in favore del panno vibrante. Personalmente sono contento che Roborock offra anche questa alternativa, che dal mio punto di vista è quella più efficace per il lavaggio. Questi panni possono sollevarsi di 10 millimetri per ridurre al minimo la possibilità che i tappeti si bagnino quando è attivo il lavaggio. In più abbiamo un braccio che fa estendere il mocio destro verso il bordo affinché questo possa arrivare a lavare anche vicino ai bordi e al meglio anche negli angoli. Si tratta di due soluzioni che apprezziamo molto e che erano presenti già su alcuni concorrenti di fascia alta.

Il robot ha un serbatoio interno per poter contenere l'acqua e poterla quindi filtrare nella quantità desiderata sui moci. L'acqua viene ricaricata ogni volta che il robot torna alla base e in concomitanza i moci vengono lavati in modo da garantire sempre il massimo della pulizia. Segnaliamo solo come la base di lavaggio sembra sporcarsi più facilmente di altri concorrenti e che quindi richieda comunque un po' di dovuta manutenzione. Che sia sintomo dell'ottima pulizia effettuata dai moci? Il lavaggio di questi moci avviene con acqua calda a 60° e può essere ripetuta se viene rilavata una quantità di sporco eccessiva. Il robot si occuperà di svuotare l'acqua sporca nel contenitore da circa 4L presente sulla parte superiore e utilizzerà l'acqua pulita da un altro contenitore per ripristinare i livelli e pulire i moci. Spenderei volentieri due parole sul design che è interessante, con la parte frontale ondulata come se fosse una colonna dorica. I due contenitori per l'acqua sono poi alloggiati direttamente dall'alto e non dentro un coperchio. Potrebbe non essere la soluzione più elegante, ma sicuramente è una soluzione pratica. Per quanto riguarda la capacità di pulire di questo robot non possiamo che dire di essere rimasti estremamente soddisfatti, anche grazie alla notevole potenza di 7.000 Pa, decisamente notevoli per un prodotto di questo calibro. Il robot può poi aumentare la potenza di aspirazione una volta sui tappeti.

La mappatura della casa è molto buona. Fra le funzionalità più avanzate è possibile anche attivare la pulizia nella direzione delle piastrelle e il riconoscimento avanzato degli oggetti grazie alla telecamera. Dopo aver accordato i permessi aggiuntivi per poter usare la fotocamera (che di default è spenta per privacy) potrete anche ottenere foto reali degli oggetti riconosciuti in modo da poter capire che tipo di ostacolo non ha permesso la pulizia completa di casa. Se avete un animale domestico che soffre la presenza del robot potete anche attivare una modalità "animale domestico" che tenterà di tenersi lontano dal vostro animale. Ci sono poi anche tutte le funzionalità più classiche, come la programmazione, il lavaggio solo di alcune stanze o di alcune zone e anche una modalità denominata "flusso di lavoro" in cui programmare delle routine da eseguire con un solo click (per esempio una pulizia specifica dopo pranzo oppure una pulizia profonda dei bagni).

La base di ricarica ovviamente svuota anche il cestino della polvere e asciuga i panni con aria calda a 45°. Tutte operazioni che è possibile controllare anche manualmente tramite l'applicazione. Anche il ritorno ciclico alla base durante il lavaggio è qualcosa che potrete controllare tramite l'app. C'è anche una modalità SmartPlan (non impostata come principale di default) che deciderà tutte le impostazioni in automatico e che dovrebbe essere guidata da AI. Come dicevamo è poi possibile utilizzare il robot come telecamera di sorveglianza permettendo di guidarlo per casa e attivare anche una sorta di comunicazione a due vie per parlare con chi è in casa o al vostro animale. Ancora una volta Roborock mette sul piatto una della app più complete del panorama. Il robot sembra essere leggermente più lento nella pulizia rispetto ad altri concorrenti, forse a causa della meticolosità nel riconoscimento degli oggetti, che comunque è discreto e non in assoluto il migliore. Detto questo riesce a pulire una casa di 100mq in circa 1h e 20 minuti. Una decina di minuti in più di altri prodotti simili. La batteria garantisce tranquillamente oltre 2h ore e mezzo con una singola pulizia. Roborock QRevo MaxV viene venduto a 999€ solo sul sito Mediaworld. Si tratta di un prezzo in linea con prodotti di fascia alta di questo tipo. Se volete risparmiare qualcosa a 200€ in meno (grazie ad un coupon) c'è la versione Pro su Amazon che differisce per l'assenza della telecamera MaxV e per l'asciugatura con aria calda a 25° invece che 45°.

Giudizio Finale Roborock QRevo MaxV Roborock QRevo MaxV è un robot top di gamma fra i migliori del mercato. Pulisce bene, lava altrettanto bene (grazie al nuovo sistema di moci) e integra le tecnologie che già abbiamo apprezzato su molti concorrenti. L'applicazione poi è sempre una delle più complete e vi permetterà di utilizzarlo al meglio per le vostre esigenze. Voto finale Roborock QRevo MaxV Pro Ottima pulizia

Ottima pulizia Nuovo sistema di lavaggio

Nuovo sistema di lavaggio Base completa e funzionale

Base completa e funzionale App estremamente completa Contro Prezzo non per tutti

Prezzo non per tutti I contenitori della base sono "a vista"

I contenitori della base sono "a vista" Il riconoscimento degli oggetti non è perfetto

