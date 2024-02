Torniamo a parlare di audio sulle pagine di SmartWorld con la recensione di ROG Carnyx , un microfono che si fa subito riconoscere per il suo design molto aggressivo. Non fatevi ingannare però: sotto alla corazza di metallo e ai LED RGB integrati c'è un hardware di tutto rispetto, che può fare la felicità di streaming, youtuber, podcaster e altri ancora. Vediamo insieme tutte le qualità di ROG Carnyx e mettiamo alla prova le sue prestazioni audio .

Unboxing

L'esperienza è dunque totalmente plug-and-play : aprite la scatola, estraete microfono e cavo, collegate l'USB-A al PC e potete iniziare a registrare. Rispetto ad altri prodotti ROG non ci sono altri accessori in confezione, ma per un prodotto di questo genere il minimalismo è una buona notizia.

Caratteristiche Tecniche

Le specifiche sono ottime per un microfono USB, con una sensibilità di -37 dB e un livello di pressione sonora fino a 120 dB . L'intervallo di risposta in frequenza è nella media (20 – 20.000 Hz), mentre è molto alta la frequenza di campionamento, che arriva a 192 KHz a 24 bit .

A livello tecnico, il Carnyx monta una capsula a condensatore da 25 mm con classico pattern a cardioide , ottimo per registrare frontalmente. Attenzione perché questo è l'unico diagramma polare disponibile, quindi non è possibile cambiare pattern .

I materiali sono di qualità e assicurano una buona solidità , sia per il microfono che per la base da tavolo, a sua volta molto stabile. Il peso complessivo della struttura è però un po' più alto della media, siamo sui 634 grammi circa.

Ovviamente è possibile anche smontare la base inferiore e utilizzare il foro (con filettatura da 3/8 di pollice) per agganciare il microfono ad altri sostegni, come un' asta o un braccio mobile che eventualmente avete già in vostro possesso. La ragnatela di sostegno deve invece essere sempre lasciata, perché integra il meccanismo di aggancio.

Funzionalità

Il filtro passa alto è una delle funzionalità più interessanti di ROG Carnyx, perché permette di ridurre il rumore a bassa frequenza direttamente in registrazione, prima ancora dell'editing via software. Parleremo delle sue prestazioni nella sezione dedicata più in basso.

Il cavo (da USB-C a USB-A) fornito in confezione ha un rivestimento intrecciato e una lunghezza di ben 3 metri . Questo è un dettaglio da non sottovalutare, perché permette di montare il microfono più lontano dal dispositivo a cui è collegato.

Software

In particolare, per le impostazioni audio è possibile utilizzare alcuni preset per l'equalizzazione della qualità di registrazione, oltre che regolare il noise gate e attivare il filtro passa alto.

Se vi ricorda qualcosa, non vi state sbagliando: è la stessa suite software che si utilizza per controllare schede madri , GPU , tastiere , mouse , cuffie e tantissimi altri prodotti a marchio ASUS e ROG.

Prestazioni

La resa sonora è infatti studiata per adattarsi al meglio alla voce umana, con un tono che risulta sempre abbastanza caldo . Il confronto con altri microfoni USB è abbastanza indicativo su questo aspetto: il Carnyx ha una regolazione di base che non è perfettamente flat, ma esalta i bassi e i medi.

Per prima vosa, ascoltate come si comporta il ROG Carnyx con il profilo di base e poi con il filtro passa alto attivato. Più in basso trovate anche un'altra prova audio delle varie funzionalità aggiuntive per l'equalizzazione e il miglioramento automatico della voce. Tutti i file audio sono in versione originale, senza post-produzione.

La prova è stata effettuata in una stanza relativamente silenziosa, ma con alcuni rumori ambientali presenti: quello del PC accesso vicino al microfono, quelli del traffico in strada fuori dalla finestra e quelli delle persone nelle stanze attinenti.

A seguire trovate invece le prove dei microfoni concorrenti . Anche in questo caso, non abbiamo apportato alcuna modifica al file registrato, nessun tipo di pulizia o post-produzione. Si possono apprezzare molto bene le differenze tra i diversi modelli.

Una cosa che balza subito all'orecchio è che il ROG Carnyx ha una sensibilità più alta degli altri modelli, ed è questo che produce un volume più alto a pari livello di guadagno.

Andando a normalizzare il volume di tutti i microfono provati, la qualità del Carnyx emerge e si possono apprezzare meglio i dettagli della voce. State però ben attenti al gain prima di iniziare a registrare.

Rispetto agli altri due microfoni USB (Razer e Trust) la resa sonora è migliore sotto ogni aspetto, mentre nel confronto col RODE Procaster il modello ROG se la cava peggio, ed è anche giustificato. Il Procaster è un microfono con attacco XLR che va utilizzato con un mixer, dunque un impianto di tutt'altro tipo, che abbiamo inserito nel confronto giusto come riferimento.

In ogni caso, la qualità del ROG Carnyx è sicuramente più che soddisfacente per il target a cui punta, cioè quello degli streamer e dei content creator. Non solo, perché un microfono USB di questo genere si può usare anche per registrare podcast e voice over, ottenendo file audio di alta qualità, da ripassare in post-produzione per ottimizzare il risultato finale.

Non avere altri diagrammi polari può essere limitante, anche se è l'ennesimo segnale che questo è un microfono da usare "da soli", non è fatto per registrare più voci allo stesso tempo.