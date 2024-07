Abituati ad utilizzare grossi case per i nostri PC gaming, siamo rimasti sorpresi dello spazio guadagnato sulla scrivania dopo aver installato il ROG NUC 970. La differenza in termini prestazionali, inoltre, non è così grande come si potrebbe pensare, nemmeno in confronto ai migliori PC gaming che abbiamo assemblato di recente.

Si capisce, dunque, come il ROG NUC 970 abbia tutte le carte in regola per offrire un'esperienza d'uso molto piacevole sotto ogni aspetto. Ha ottime prestazioni per lavorare e produrre contenuti, è fortissimo sul gaming, occupa poco spazio, è silenzioso e ha tante porte a disposizione per collegare qualsiasi tipo di dispositivo.

Potete connettere fino a 4 monitor, tutti a risoluzione 4K. C'è anche uno slot per le schede SD.

Il logo ROG illuminato fa una bella figura ed è possibile scegliere la colorazione o gli effetti d'illuminazione dinamica. Abbiamo realizzato una galleria apposita per darvi qualche idea. Inoltre, se volete un aspetto più sobrio, potete anche disattivare del tutto l'illuminazione.

L'unica accortezza che bisogna avere per usare il ROG NUC 970 è di metterlo in verticale, con la base inclusa in confezione. Si può utilizzare anche appoggiato in orizzontale, ma lo spessore tra scrivania e parte inferiore ci è sembrato troppo piccolo. Sul fondo del dispositivo ci sono le ventole, che hanno bisogno di "respirare" per poter raffreddare l'hardware interno, quindi meglio lasciargli tutto lo spazio necessario e mettere il mini PC in verticale.