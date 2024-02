Dopo aver provato diversi modelli dotati di stazione di svuotamento, come la Dreame Z10 Station e la Tineco PURE ONE Station Pet, è il turno del modello top di gamma di Samsung. Quella del celebre produttore coreano non è una scopa elettrica qualsiasi: Samsung BESPOKE Jet AI promette prestazioni al top, una valanga di accessori (inclusa la base di svuotamento) e il supporto dell'intelligenza artificiale, tanto da avere un gigantesco IA stampato sulla scocca del motore. Ma davvero serve a qualcosa l'intelligenza artificiale su un aspirapolvere? A questa e a tante altre domande risponderemo nei prossimi paragrafi! PRO Una delle confezioni più ricche della sua categoria

INDICE

Unboxing Samsung BESPOKE Jet AI

Il prezzo sarà importante, ma la dotazione inclusa nella confezione della Samsung BESPOKE Jet AI è davvero al top. Vista la quantità di oggetti, ecco un bell'elenco di tutto quello che trovate all'interno: Motore BESPOKE Jet AI

Tubo telescopico in metallo

Spazzola Active Dual LED

Spazzola Slim LED

Spazzola Pet Mini+

Lancia allungabile

Mini spazzola

Accessorio flessibile

All-in-one Clean Station

3 sacchetti per la stazione

Base per accessori

2 batterie

Kit di ricarica per la 2° batteria Difficile lamentarsi. Ripeto, il prezzo è importante, ma la confezione soddisfa ampiamente le aspettative. Già anche solo il fatto che ci siano due batterie che possono essere ricaricate contemporaneamente è un grosso punto a favore.

Non si può propriamente parlare di montaggio. La base di svuotamento è già assemblata: la tirate fuori dalla confezione, la collegate a una presa di corrente ed è pronta per essere usata. Per quanto riguarda la scopa, basta come al solito inserire una delle due batterie (sono diverse, ci torniamo a breve), il tubo telescopico, una delle due spazzole e siete pronti per aspirare le superfici di casa.

Accessori e Versatilità

Come avrete intuito dalla sezione dedicata all'unboxing, ci sono un bel po' di accessori, e di conseguenza anche qui merita fare un bell'elenco di ciò che avete a disposizione e di come usarlo. Tubo telescopico in metallo : non tutte le scope elettriche hanno il tubo telescopico, per cui tanto di cappello a Samsung. In questo caso si passa da una lunghezza base di 57,4 cm a un'estensione massima di 78,6 cm. Non è utile solo a raggiungere punti alti per spolverare: fa comodo anche per adattarsi all'altezza dell'utilizzatore!

: non tutte le scope elettriche hanno il tubo telescopico, per cui tanto di cappello a Samsung. In questo caso si passa da una lunghezza base di 57,4 cm a un'estensione massima di 78,6 cm. Non è utile solo a raggiungere punti alti per spolverare: fa comodo anche per adattarsi all'altezza dell'utilizzatore! Spazzola Active Dual LED : la nuova spazzola è quella che potremmo definire il giusto incrocio tra le spazzole a rullo morbido e quelle anti-groviglio. Di fatto ha due rulli: uno morbido frontale pensato per migliorare la mobilità della spazzola e per raccogliere la polvere, e una posteriore più grande con anima in plastica e setole in nylon e gomma pensate per raccogliere peli, capelli e per facilitare la pulizia sui tappeti. È letteralmente una spazzola multi-superficie, e la cosa bella è che lavora in tandem con l'intelligenza artificiale integrata nella BESPOKE Jet AI. Ci arriviamo a breve. Come suggerisce il nome poi, ha una testina LED superiore. Fa tanta luce, ma si può fare di meglio.

: la nuova spazzola è quella che potremmo definire il giusto incrocio tra le spazzole a rullo morbido e quelle anti-groviglio. Di fatto ha due rulli: uno morbido frontale pensato per migliorare la mobilità della spazzola e per raccogliere la polvere, e una posteriore più grande con anima in plastica e setole in nylon e gomma pensate per raccogliere peli, capelli e per facilitare la pulizia sui tappeti. È letteralmente una spazzola multi-superficie, e la cosa bella è che lavora in tandem con l'intelligenza artificiale integrata nella BESPOKE Jet AI. Ci arriviamo a breve. Come suggerisce il nome poi, ha una testina LED superiore. Fa tanta luce, ma si può fare di meglio. Spazzola Slim LED : è la buon vecchia spazzola con rullo morbido di Samsung pensata per pavimenti delicati, resa ancora più snella e leggera e finalmente dotata di luce LED superiore. A detta del produttore il rullo è anti-groviglio, ma sinceramente anche smontandola non ho notato pettini particolari (che sono quelli che staccano i capelli dal rullo) o altre soluzioni pensate appunto per evitare nodi.

: è la buon vecchia spazzola con rullo morbido di Samsung pensata per pavimenti delicati, resa ancora più snella e leggera e finalmente dotata di luce LED superiore. A detta del produttore il rullo è anti-groviglio, ma sinceramente anche smontandola non ho notato pettini particolari (che sono quelli che staccano i capelli dal rullo) o altre soluzioni pensate appunto per evitare nodi. Spazzola Pet Mini+ : la mini-spazzola motorizzata, utilissima, come suggerisce anche Samsung, se avete animali domestici. Il rullo con le setole in gomma è progettato per aspirare via peli di animali dai tessuti, quindi da divani, letti e, perché no, anche tappeti. All'interno un "grinder autopulente" taglia i peli in pezzi più piccoli riducendo il rischio di aggrovigliamento. Vista la potenza della scopa elettrica di Samsung mi sento di suggerirvi di usarla anche se non avete animali domestici. Spesso non si ha idea della polvere che si accumula su letti e divani, e aspirare i tessuti con accessori come questo può fare la differenza, anche se come al solito dispositivi dedicati faranno sempre meglio.

: la mini-spazzola motorizzata, utilissima, come suggerisce anche Samsung, se avete animali domestici. Il rullo con le setole in gomma è progettato per aspirare via peli di animali dai tessuti, quindi da divani, letti e, perché no, anche tappeti. All'interno un "grinder autopulente" taglia i peli in pezzi più piccoli riducendo il rischio di aggrovigliamento. Vista la potenza della scopa elettrica di Samsung mi sento di suggerirvi di usarla anche se non avete animali domestici. Spesso non si ha idea della polvere che si accumula su letti e divani, e aspirare i tessuti con accessori come questo può fare la differenza, anche se come al solito dispositivi dedicati faranno sempre meglio. Lancia allungabile : il classico accessorio per fessure, comodo per raggiungere punti preclusi alle spazzole. Classico si fa per dire: si allunga tantissimo! In certi casi potreste non aver bisogno del tubo telescopico.

: il classico accessorio per fessure, comodo per raggiungere punti preclusi alle spazzole. Classico si fa per dire: si allunga tantissimo! In certi casi potreste non aver bisogno del tubo telescopico. Mini spazzola : altro classico accessorio, pensato per spolverare le superfici delicate. Con la spazzolina portate via la polvere che viene poi aspirata dal motore.

: altro classico accessorio, pensato per spolverare le superfici delicate. Con la spazzolina portate via la polvere che viene poi aspirata dal motore. Accessorio flessibile: viene da pensare che si tratti dello strumento da applicare al tubo per non doversi piegare quando si passa la scopa elettrica sotto letti, tavoli e simili (in stile H10 Flex, per intenderci). In realtà Samsung lo concepisce più come testa flessibile per raggiungere al meglio i punti più in alto. Se applicate la mini spazzola per spolverare all'accessorio flessibile e lo mettete in cima all'asta, riuscite ad esempio a spolverare punti alti delle finestre, pensili particolarmente alti e simili.

Stazione di svuotamento

La stazione di svuotamento del modello in questione è parte integrante della filosofia BESPOKE. L'unica scelta di colore forse limita un po', ma è comunque un dispositivo dotato di un design particolare e moderno, anche meno ingombrante di quelli proposti dalla concorrenza. Il motore della stazione lavora in combinazione con il filtro a maglia metallica presente dentro il serbatoio della scopa elettrica. Samsung a tal proposito ha avuto una pensata davvero geniale. Quando si pone la scopa sulla stazione si dà il via in automatico allo svuotamento del serbatoio: in quel momento, il filtro a maglia metallica e il pezzo inferiore iniziano a ruotare velocemente quasi in stile elica. Questo permette non solo di svuotare il serbatoio con più efficacia, ma anche di districare i capelli che solitamente si arrotolano intorno a questa sezione del sistema di filtraggio. Su altri modelli succede che i capelli si annodino intorno al filtro metallico, facendo sì che le stazioni di svuotamento non riescano a rimuovere tutto lo sporco. Addirittura in certi casi non si richiude bene lo sportello del serbatoio della scopa. Questo sulla BESPOKE Jet AI non succede, o comunque succede più di rado. Inoltre, la stazione attiva anche la spazzola collegata alla scopa elettrica, aspirando via anche lo sporco che è rimasto nel tubo e nella spazzola. All'interno, la stazione di svuotamento Samsung integra un sacchetto da 2 litri, capace quindi di raccogliere dai 2 ai 3 mesi di polvere (a seconda dell'intensità di utilizzo). Al solito c'è da discutere sulla scelta di organizzarlo a sacchetti: in confezione ce ne sono 3 (uno già montato), e di conseguenza dovreste riuscire ad andare avanti per un bel po' di tempo senza doverne acquistare di nuovi. Inoltre con un po' di pazienza si riesce anche a svuotarli manualmente. I sacchetti però hanno il grosso vantaggio di non farvi mai entrare in contatto con la polvere, una manna dal cielo per chi è allergico. Marchi alternativi preferiscono bidoni che si possono svuotare a mano. Dipende insomma dai vostri gusti ed esigenze. La stazione ha anche un pulsante per interrompere lo svuotamento o per forzarlo, utile quest'ultimo nel caso sia rimasto qualcosa nel serbatoio. Ovviamente la All-in-one Clean Station si occupa anche di ricaricare la batteria che si trova a bordo della scopa. La sua altezza da terra vi permette di riporre la scopa anche nel caso il tubo telescopico sia leggermente allungato. L'unico difetto è che, essendo un prodotto di design, è pensato per risultare elegante, e di conseguenza non ha slot per riporre gli accessori. Per quello c'è una base a parte, con abbastanza slot per ospitare tutte e 3 le testine e le 2 spazzole. In fondo alla stazione troviamo una sezione rotabile che ospita un filtro HEPA.

Tecnologia

Parola d'ordine Intelligenza Artificiale. Oramai la si trova ovunque, e le scope elettriche non potevano fare eccezione. C'è però da dire che quella di Samsung è la prima a ricevere certificazione UL (UL Solutions è un'organizzazione indipendente leader nel campo della scienza della sicurezza), ed è anche una delle poche che si distingue dalla massa per via delle sue funzioni. I modelli più avanzati di solito hanno un sensore che si occupa di rilevare la polvere, facendo sì che la scopa elettrica aumenti o stabilizzi la potenza di aspirazione a seconda di quanto sporco rileva il sensore. Samsung si spinge oltre, anche grazie alla potenza del motore che la BESPOKE Jet AI ospita.

L'aspirapolvere di Samsung classifica i diversi ambienti di pulizia che ci sono nella vostra abitazione, regolando non solo la potenza di aspirazione ma anche il numero di giri (e quindi la velocità) delle spazzole frontali. Su quali dati si basa? I sensori integrati rilevano il tipo di pavimento e le vostre abitudini di pulizia, regolando in perfetta autonomia il tutto senza che voi vi accorgiate di nulla. Infatti questa si chiama modalità AI (intelligenza artificiale appunto), e la cosa incredibile è che il suo uso si riflette in modo drastico sulla durata della batteria. Occhio però: con la mini spazzola motorizzata e con gli altri accessori non spazzole la IA si disattiva.

Abbiamo citato il motore. Samsung lo definisce Motore HexaJet: ruota a 132.000 giri al minuto ed eroga una potenza di aspirazione fino a 280 W. Alla potenza massima di aspirazione la BESPOKE Jet AI fa quasi paura. Come al solito, è difficile doversi servire di così tanta potenza, e acquistandola potreste trovarvi a usarla sempre e comunque in modalità AI, anche solo per non rimanere a secco con l'autonomia. Sta di fatto che in caso di necessità, la BESPOKE Jet AI tira fuori una potenza mostruosa.

In modalità JET il motore spinge al massimo usando tutti i 280 Watt di potenza. Peccato che la batteria così duri 15 minuti scarsi.

Ciò che il motore aspira finisce nel sistema di filtraggio a 5 stadi che potete vedere nella GIF sottostante. Si tratta di un sistema ciclonico di stampo classico, personalizzato da Samsung con il già citato ciclone principale rotante (che aiuta lo svuotamento del serbatoio da parte della stazione). Giusto per curiosità, il ciclone interno, denominato Jet Ciclone, vanta 28 ingressi d'aria e va a formare 10 mini vortici. Le polveri sottili vengono poi fermate dal filtro a maglia metallica, dal micro-filtro lavabile e dall'ulteriore filtro in uscita. Stando ai dati di laboratorio riportati da Samsung si parla di un filtraggio efficace al 99,999%.

BESPOKE Jet AI integra anche un piccolo display che indica autonomia residua in minuti (grosso punto a favore della scopa), modalità di aspirazione selezionata ed eventuali messaggi di errore o di manutenzione. È molto piccolo, soprattutto in confronto ad alcuni modelli (anche di lavapavimenti) della concorrenza. Samsung però non ha bisogno di essere appariscente: probabilmente ha optato per un qualcosa di minimale e funzionale, puntando maggiormente su altri aspetti.

La scopa elettrica di Samsung integra anche il Wi-Fi, e si può collegare all'ecosistema SmartThings di Samsung. Può tornarvi utile per cambiare la modalità di aspirazione che deve avere la scopa all'accensione e per monitorare consumi e manutenzione del dispositivo. Non è certo una cosa indispensabile, ma se avete altri elettrodomestici Samsung in casa può avere senso collegarla all'app, in modo da avere notifiche utili in caso di sacchetto pieno, filtri da lavare e simili.

Aspirazione e Manovrabilità

Togliamoci subito il sassolino dalla scarpa: Samsung BESPOKE Jet AI non è la scopa elettrica più leggera e manovrabile che potete trovare sul mercato. Se volete tanta potenza di aspirazione, tecnologia al top, spazzole speciali e versatilità al massimo, siete nel posto giusto. Se a tutto questo però ci volete aggiungere la leggerezza e la velocità di spostamento di certi modelli concorrenti, dovrete soprassedere. È pur vero che pesantezza del motore e manovrabilità della scopa elettrica dipendono anche da ciò che decidete di equipaggiare. Come accennato, sono due le batterie incluse in confezione: una arriva fino a 100 minuti di autonomia (3.970 mAh), l'altra fino a 60 minuti (circa 3.000 mAh). Facile intuire che quella più grande pesa di più (682 grammi contro i 486 grammi della più piccola) ed è più ingombrante, e di conseguenza farete un po' più di fatica nell'uso quotidiano. Persino la scelta della spazzola influisce sulla manovrabilità. La spazzola Active Dual è una bomba, ma la sua messa in movimento richiede più sforzo da parte dell'utilizzatore. Se invece usate la spazzola mono rullo Slim LED la sentirete scorrere con maggior facilità sul pavimento, rendendo la sessione di pulizia meno faticosa. Anche qui dipende in parte dal peso: la Active Dual pesa più di 900 grammi, l'altra 200 grammi meno.

In parte la minor manovrabilità rispetto ad altri modelli è anche dovuta al fatto che Samsung continua a preferire ruote piccole e meccanismi simili a quelli visti sulle "vecchie" scope Jet, quando invece la concorrenza di stampo cinese dota le sue spazzole di ruote giganti e gommate particolarmente scorrevoli e quasi del tutto prive di bisogno di manutenzione. Se non altro ha migliorato sensibilmente proprio l'aspetto relativo alla manutenzione, allungando drasticamente la vita degli accessori delle scope. Ne riparliamo nell'apposita sezione di questa review. Comunque, quanto vi ho detto non vi deve spaventare. La scopa elettrica di Samsung scorre sul pavimento e fa meglio dei modelli del passato del marchio, segno di continua evoluzione e di attenzione al dettaglio, ma è vero anche che ci sono modelli che fanno meglio (aspirando però con meno potenza). Tenete però la cosa in considerazione se la vostra altezza e corporatura non sono particolarmente accentuate. Per compensare, bisogna anche dire che Samsung offre un tubo telescopico ottimo, che permette di regolare l'altezza in modo da andare incontro a utenti più o meno alti. Altro punto a favore l'impugnatura, che presenta persino un grip gommato.

Ok, e l'aspirazione quindi com'è? Davvero al top. La nuova spazzola Active Dual è davvero unica nel suo genere, visto che di fatto unisce i due mondi delle spazzole anti-groviglio e a rullo morbido in un unico accessorio. Il rullo frontale raccoglie la polvere sulle superfici dure, mentre la parte posteriore raccoglie peli e capelli. Finalmente poi c'è la luce frontale. Si tratta di un LED molto, molto luminoso di colore bianco che vi permette fra l'altro di aspirare anche in totale assenza di fonti luminose. Anzi, si passa al meglio al buio che con la luce! Anche qui ci troviamo di fronte a una gradita aggiunta che però, rispetto a quanto visto su modelli della concorrenza, come la luce blu delle ultime Dreame o il laser verde delle Dyson, è rimasta un po' indietro. Se non altro Samsung ha optato per aggiungere la luce anche sulla spazzola a rullo morbido, quella denominata Slim LED, cosa che non tutti i concorrenti fanno. La polvere viene evidenziata a sufficienza, anche se lo sporco più fine è meno visibile che con altri modelli. Le due spazzole vantano una luce un po' diversa tra loro, sia per posizionamento che per potenza. Quella della Active Dual è un po' più potente, l'altra invece è smorzata da una protezione più opaca. In ogni caso, la potenza di aspirazione della BESPOKE Jet AI non perdona. Anche senza usare la potenza massima, lo sporco domestico viene aspirato senza difficoltà. E soprattutto non dovete ripassare sugli stessi punti perché magari la scopa non è riuscita a portare via tutto. Magari farete un po' più di fatica del solito, ma con un passaggio portate via tutto.

E l'AI, o comunque tutta la parte smart integrata nella BESPOKE Jet AI, è utile, anche solo per non stare a cambiare manualmente i parametri. Anche il semplice passaggio da pavimento a tappeti in vinile fa sì che si senta cambiare potenza di aspirazione e velocità dei rulli. Di fatto non vi dovete preoccupare di nulla, fa tutto da sola. Nell'abitazione in cui ho svolto i test ci sono 4 tipi di superfici: laminato, gres porcellanato, tappeti in vinile e in tessuto. Tra laminato e gres il sistema smart dell'aspirapolvere Samsung non rileva molte diversità, tant'è che la potenza del motore non cambia e il display non mostra cambi particolari. Sono entrambi pavimenti rigidi, e di conseguenza non c'è gran bisogno di cambiamenti. Passando sul tappeto in vinile invece cambiano sia potenza che velocità dei rulli; idem sui tappeti, anche se quelli che ho in casa non sono un buon campo di prova per le scope elettriche perché troppo "a pelo lungo". In tal caso meglio sfruttare la mini-spazzola motorizzata. Vi starete chiedendo perché Samsung non ha implementato un sensore per il rilevamento dello sporco. Difficile a dirsi: diciamo che, vista la capacità di aspirazione della scopa, non se sente molto il bisogno. Possibile comunque che venga implementato in futuro per potenziare il sistema AI. Concludiamo con il rumore. Non è tra le più silenziose, anche per via del motore particolarmente potente. In modalità Jet si superano gli 80 dB, mentre in modalità AI o media potenza siamo intorno ai 60/65 dB.

Autonomia e serbatoio

L'autonomia, anche grazie alla più grande delle due batterie, arriva tranquillamente a più di un'ora grazie alla modalità d'uso AI. Vi assicuro che non si sente il bisogno di usare altre modalità. Lasciate che sia la scopa a decidere, e vedrete che il display vi mostrerà una durata di autonomia piuttosto soddisfacente. E se per qualche motivo non vi bastasse (per case particolarmente grandi), potete sempre sfoderare la seconda batteria e proseguire per almeno altri 30 minuti. Attenzione però: l'autonomia dipende anche dalla spazzola che usate. Con quella Slim LED, ovvero quella dotata del grosso rullo morbido ottimo per pavimenti delicati, l'autonomia cala di circa 15 minuti. La spazzola è più a contatto con il pavimento, di conseguenza genera più attrito e richiede maggior spinta per essere messa in moto. Nel complesso Samsung parla di un totale di 160 minuti di aspirazione, ma si tratta come al solito di un dato che riguarda la potenza minima, quella che non userete mai. Sul sito Samsung assicura che le batterie in questione mantengono fino al 70% delle prestazioni originali fino a 500 cicli di ricarica (un bel po'), e in caso di problemi la garanzia di due anni vale anche per loro. La ricarica richiede 300 minuti per quella grande e 210 minuti per quella piccola.

Il serbatoio della scopa elettrica è da 0,5 litri. Non il più ampio della categoria, ma più che sufficiente per pulire tutta la casa. E in caso di bisogno basta fare uno stop alla Clean Station e ripartire a pulire. Non pensiate che il sacchetto da 2 litri della Clean Station contenga solo 4 sessioni di pulizia completa: di fatto viene creato una sorta di sottovuoto, e la polvere viene compressa al massimo in modo da occupare meno spazio possibile.

Manutenzione, materiali e ricambi

Il serbatoio e tutti gli elementi che compongono il ciclone sono smontabili e lavabili a mano. Sì, la Clean Station si occupa di tenere tutto pulito, ma ogni tanto è bene smontare il tutto per rimuovere eventuali polveri sottili o residui rimasti dentro il sistema Jet Cyclone. Anche il filtro in uscita, che in alcuni modelli è integrato e non removibile, può essere scollegato e lavato.

E le spazzole principali? Ora, in casa ho da diversi anni una Jet 90 che continua, nonostante tutto (dove il tutto sono 3 gatti), a fare il suo "sporco" dovere. C'è però un problema: le spazzole con il tempo diventano inusabili. Le ruote molto piccole a cui facevo cenno prima tendono ad accumulare peli e capelli, aggrovigliandosi sempre di più rallentando di conseguenza lo scorrimento della spazzola. La soluzione di fatto è comprare una spazzola nuova, e i prezzi non sono così amichevoli. Con la BESPOKE Jet AI si vedono dei passi in avanti. La Active Dual è completamente smontabile, inclusa la ruota piccola posteriore. Idem dicasi per la Slim LED+. Certo, anche di questa ci sono i ricambi, ma non ha senso buttarle via solo per le ruote aggrovigliate se funzionano ancora decentemente. Anche qui nulla vieta di dare una lavata ai rulli, ma occhio a non lavare le spazzole: hanno elettronica al loro interno, ed è meglio tenerle lontano dai liquidi.

Diciamo insomma che con un po' di accortezza si può tenere a lucido tutti gli elementi che compongono la BESPOKE Jet AI, allungandone quanto più possibile la vita. E in caso di bisogno ci sono gli accessori ufficiali, alcuni acquistabili direttamente sul sito Samsung, come ad esempio il filtro in uscita. E i sacchetti per la stazione di svuotamento? 5 sacchetti aggiuntivi costano 20€ sul Samsung Store, un investimento a mio avviso da fare il prima possibile per dormire sonni tranquilli per qualche anno.

E a livello di materiali? Il fatto che il tubo sia in metallo conferisce al tutto maggior pregio, ma il resto della scopa è comunque realizzato in plastica. Anche perché la sezione del motore è bella corposa, e di conseguenza non si poteva fare altrimenti. I collegamenti tra motore, tubo e accessori sono belli solidi e coadiuvati da incastri in plastica e con pin metallici. Occhio però a come manovrate il tutto: la scopa è solida, ma sia le spazzole che il motore sono pesanti, e fare movimenti "brutti" potrebbe portare la struttura a scricchiolare.

Prezzo

Inutile dirvi che il prezzo è da vera top di gamma. C'è da dire che ci troviamo di fronte a una delle confezioni più complete del settore, vista anche la presenza della doppia batteria e della stazione di svuotamento. Il prezzo di listino indicato sul sito Samsung ammonta a 1.129€, ma se non alto potete recuperarla a un prezzo decisamente più invitante e in linea con altri concorrenti. Da Unieuro, al momento della stesura di questa review, la trovate a 899€. Da MediaWorld se iscritti al MW Club la recuperate a 919€.

Ci si avvicina insomma al prezzo di un Dyson gen5 Detect (899€), che tra l'altro è priva della stazione di svuotamento, o di una Tineco PURE ONE Station Pet (799€ di listino).

Samsung BESPOKE Jet AI - Altre foto dal vivo

Giudizio Finale Samsung BESPOKE Jet AI Samsung BESPOKE Jet AI è un ottimo prodotto che però non è adatto a tutti. Non è tanto una questione di prezzi. La Jet AI vale tutti gli euro chiesti da Samsung, e a differenza di altri modelli vi accoglie con una valanga di accessori, una batteria aggiuntiva e una stazione di svuotamento dedicata. A frenare qualche potenziale cliente ci sono una maggior pesantezza del corpo motore, giustificato in buona parte dalla potenza erogata e dalla batteria a lunga durata, l'ingombro della base di svuotamento e di tutti i suoi accessori e, perché no, altri piccoli dettagli. Chi deciderà di farla sua però avrà per le mani uno dei dispositivi più potenti e avanzati sul mercato, il che non è cosa da poco. Pro Una delle confezioni più ricche della sua categoria

Una delle confezioni più ricche della sua categoria Potenza di aspirazione al top

Potenza di aspirazione al top Modalità AI ottima anche per aumentare la già ottima autonomia

Modalità AI ottima anche per aumentare la già ottima autonomia Base di svuotamento dedicata

Base di svuotamento dedicata Nuova spazzola a doppio rullo con luce frontale

Nuova spazzola a doppio rullo con luce frontale Facile da pulire, ricambi online Contro Pesante e più difficile di altre da manovrare

Pesante e più difficile di altre da manovrare Stazione svuotamento a sacchetti

Stazione svuotamento a sacchetti La luce LED delle spazzole può essere migliorata

La luce LED delle spazzole può essere migliorata Serve spazio per tenerla

Serve spazio per tenerla Prezzo alto