Recensione Samsung Galaxy A14: perché è il più venduto?

Lo smartphone Samsung di cui vi parliamo oggi è in commercio già da alcuni mesi, ma abbiamo voluto comunque provarlo, per capire perché è così apprezzato, essendo lo smartphone più venduto da tempo su Amazon. Sarà solo il suo prezzo basso ad aver convinto gli utenti?

Confezione

Anche le confezioni degli smartphone più economici hanno ormai subito il "taglio" della confezione. All'interno infatti troviamo solo il cavo USB-C/USB-C. L'alimentatore, per non parlare delle cuffie, andrà comprato a parte.

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo questo Galaxy A14 è uno smartphone tutto sommato semplice, realizzato interamente in plastica. La finitura posteriore zigrinata serve probabilmente a dargli un tono da fascia quantomeno media, anche se ovviamente la scelta di materiali tradisce in parte il suo essere molto economico. Pesa ben 201 grammi , quindi non è nel complesso uno smartphone leggero, così come non è troppo sottile con i suoi 9,1 millimetri di spessore. Il design è quello classico di tutti gli smartphone recenti dell'azienda e questo gli permette di mescolarsi bene all'interno del listino dell'azienda. Le fotocamere sono leggermente sporgenti singolarmente. Non sappiamo se sia stata una scelta voluta proprio dal dargli quel family feeling dell'azienda, oppure se sia stata un'occasione persa per fare un retro completamente piatto.

L'hardware è ovviamente quello di uno smartphone di fascia bassa. Soprattutto sul processore che è un Mediatek Helio G80 a 12 nanometri, appartenente proprio alla base della gamma Mediatek. È un processore octa core con frequenza massima di 2 GHz e con GPU Mali G52 MC2. Si tratta di un componente tutto sommato modesto, che però è comunque sufficiente per eseguire tutte le operazioni più comuni con discreta tranquillità.

La RAM ammonta a 4 GB e la memoria interna parte da 64 GB, ma può essere anche da 128. In tutti i casi la memoria è espandibile, e come spesso succede in smartphone come questo, senza rubare lo slot alla seconda nanoSIM. La connettività è leggermente sacrificata, come ci si poteva aspettare. Non abbiamo il 5G, ma si ferma al 4G, mentre il Wi-Fi è alla versione 5 (ac) e il Bluetooth è 5.1.

Abbiamo però il jack audio da 3,5 millimetri per le cuffie e il connettore per fortuna è USB-C (anche se non supporta l'uscita video).

L'audio è sufficiente ed è gestito in mondo dall'unico speaker inferiore.