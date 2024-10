Recensione Samsung Galaxy A16 5G: chi va piano, va sano e va lontano

Confezione

All'interno della confezione di questo smartphone troviamo il cavo USB-C per la ricarica e lo scambio dati, ma come tradizione ormai non ci sono altri accessori all'interno.

Costruzione ed Ergonomia

Samsung Galaxy A16 5G è esteticamente il classico smartphone Samsung. Non lo distinguereste da un altro smartphone della stessa fascia, ma neanche dalla fascia media o della fascia alta. Questo è sicuramente un pregio, visto che avrete in mano uno smartphone che vi trasmetterà una buona sensazione di qualità costruttiva. In più rispetto al passato questo smartphone è IP54, diventando quindi resistente alla polvere e agli spruzzi. Cosa veramente non da poco per la fascia di prezzo. Il peso è di 200 grammi, quindi non proprio leggerissimo per uno smartphone interamente realizzato in plastica. È però più sottile, visto che ora sono solo 7,9 millimetri di spessore.

La scheda tecnica di questo smartphone è ovviamente modesta facendo parte della fascia bassa. Come riporta chiaramente il nome si tratta di uno smartphone 5G e per ottenere questa possibilità utilizza un processore Exynos 1330 a 5 nanometri, rinnovato rispetto al passato. È un processore octa core da 2,4 GHz con GPU Mali G68 MP2 e 4 GB di RAM. Indubbiamente questo quantitativo di RAM è un po' limitante e fa sì che tutte le operazioni dello smartphone possano risultare un po' rallentate rispetto a dispositivi che mettono sul piatto più RAM. Questo comporta anche la chiusura più frequente delle app in background. La memoria interna è da 128 GB e può essere espansa tramite l'utilizzo di microSD. Abbiamo poi il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.3 e il supporto ovviamente al chip NFC per i pagamenti contactless. La connettività è garantita anche dal supporto dual SIM. Non c'è però più purtroppo il jack audio da 3,5 millimetri e il sensore di prossimità è virtuale. Noi però non abbiamo avuto problemi di sorta durante le telefonate o l'ascolto di vocali. Un sensore fisico sarebbe però sempre da preferire.

Fotocamera

Samsung ha dotato il suo smartphone di un kit fotografico triplo. Di queste tre fotocamere principali solo quella da 50 megapixel ƒ/1.8 è davvero interessante. La grandangolare può essere divertente in condizioni di ottima luce, ma la risoluzione di soli 5 megapixel la rende davvero poco utile per poter ricondividere le foto che cattura. Inutile infine il sensore da 2 megapixel per l'effetto bokeh. La qualità della foto dal sensore principale però è molto buona, superiore alla media della sua categoria. Le immagini sono nitide e al netto di un tempo di scatto considerevolmente superiore anche le foto con poca luce sono comunque buone e senza particolari sbavature. Certo cala la nitidezza, ma il risultato finale è meglio di molti concorrenti. Sufficienti le foto dalla fotocamera frontale da 13 megapixel e i video dalla fotocamera principale in Full HD.

Display

Samsung Galaxy A16 5G cresce nelle dimensioni del suo display che arriva addirittura a 6,5 pollici. Decisamente non male. Lo schermo è un Super AMOLED con refresh rate a 90 Hz e risoluzione FullHD+, ovvero 1080 x 2340 pixel. La luminosità è buona per la fascia di prezzo grazie anche al valore di picco di 800 nit. Il display è purtroppo circondato da non pochi bordi in termini di spessore e per qualche ragione Samsung ha scelto di non dotarlo del supporto all'always on display.

Software

Samsung Galaxy A16 5G viene lanciato sul mercato con Android 14 e soprattutto la promessa di ricevere quattro nuove versioni di Android (quindi fino ad Android 18) e ben 6 anni di patch di sicurezza. Nella fascia di prezzo è un vero record assoluto. Nessun'altra azienda offre supporto così a lungo pagando così poco. Questo va riconosciuto. La One UI 6 di Samsung garantisce di avere un software comunque ricco di funzionalità, soprattutto se valutiamo la fascia di prezzo. Abbiamo la possibilità di forzare il multischermo su tutte le app, il menù laterale per aprire app anche in finestra al volo e il supporto al doppio account su molte app di chat e social. Quello che però bisogna dire che è il software è genericamente lento. Cosa che era vera anche l'anno scorso, ma che ora inizia a essere meno tollerabile, soprattutto se consideriamo l'aggiornamento del processore. Non è un prodotto adatto a chi è abituato a compiere operazioni molto velocemente con lo smartphone.

Autonomia

Samsung Galaxy A16 5G è dotato di una batteria da ben 5.000 mAh che gli garantisce senza problemi almeno due giorni di utilizzi con un utilizzo che possiamo definire medio. Addirittura potreste superare i tre giorni con un utilizzo blando. Notevole. In più abbiamo la ricarica a 25W che non è fulminea, ma è decisamente veloce per la fascia di prezzo.

Prezzo

Samsung Galaxy A16 5G viene lanciato allo stesso prezzo dello scorso anno: 239€. Si tratta di un prezzo un po' alto per quello che offre il dispositivo. Già meglio le prime offerte che si trovano su Amazon sotto ai 200€, ma per consigliarlo davvero dovrebbe ancora scendere di qualche decina di euro.

Giudizio Finale Samsung Galaxy A16 5G Il proverbio "chi va piano va sano e va lontano" è perfetto per questo smartphone. Il difetto vero di questo smartphone è che non è particolarmente veloce. Ma riceverà 4 nuove versioni di Android e 6 anni di patch di sicurezza. Andrà quindi decisamente lontano. Il tutto con la qualità dei display, del software e delle fotocamere Samsung. Ottima anche la batteria. Il prezzo di lancio però e alto e vale la pena ricordare ancora una volta che se cercavate uno smartphone veloce dovrete guardare altrove.

Emanuele Cisotti Ho fondato AndroidWorld nel 2008 durante il mio periodo di studi di ingegneria a Firenze. Ho continuato a gestire AndroidWorld e poi SmartWorld, espandendo quindi l'ambito di competenza, all'interno prima di Banzai Media e poi di Mondadori. A oggi svolgo principalmente il lavoro di gestione del mio team e di rapporto con i marchi, ma non per questo sono meno operativo. Sono conosciuto principalmente per le mie video recensioni di smartphone su YouTube, ma la mia specializzazione riguarda anche wearable (come smartwatch e smart ring), dispositivi di domotica e altri gadget tecnologici sfiziosi. Dal 2011 al 2014 ho lavorato sulla rivista Android Magazine disponibile in edicola e in versione digitale. Sono autore di tre guide riguardanti Android edite da LSWR. Molti di questi trovano spazio sul canale TikTok di SmartWorld. Tre le mie passioni principali la musica elettronica (in quasi qualsiasi declinazione) e le costruzioni LEGO, che sono il principale nemico del mio conto in banca.

Samsung Galaxy A16 5G Display 6,7" FHD+ / 1080 x 2340 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 13 MPX ƒ/2.0

CPU octa 2.4 GHz

RAM 4 GB

Memoria Interna 128 GB Espandibile

Batteria 5000 mAh

Android 14 Scheda Tecnica Confronta Prezzi