Recensione Samsung Galaxy A35: il prototipo di medio gamma Samsung

Confezione

Ancora una volta, anche per questo Galaxy A35 Samsung ha scelto di ridurre il contenuto della confezione al minimo sindacale offrendo solo il cavo USB-C/USB-C per la ricarica e il trasferimento dati. Niente alimentatore o altri accessori in dotazione.

Costruzione ed Ergonomia

Anche Galaxy A35 guadagna un update estetico che lo porta a essere allineato con gli altri dispositivi dell'azienda grazie ad un design uniforme fra tutti gli smartphone dell'azienda. Si tratta anche nel caso di questo Galaxy A35 di un prodotto dalle dimensioni indubbiamente generose. Visto che le dimensioni sono simili ad A55 possiamo fare anche per lui le stesse considerazioni, ovvero pensare che questo smartphone abbia ereditato il formato della defunta famiglia Galaxy A7x. Il profilo è in plastica, ma il retro è in vetro. In mano lo smartphone trasmette una buona sensazione di qualità, anche se la dimensione non è trascurabile, così come il peso di ben 209 grammi .

Per quanto riguarda la connettività abbiamo il 5G, il Wi-Fi 6 , il Bluetooth 5.3 e l'NFC. Non c'è il jack audio per le cuffie ma l'audio stereo è più che discreto per la categoria.

La scheda tecnica di questo smartphone è coerente con la fascia media dello smartphone, anche se forse su certi aspetti si poteva fare qualcosa in più considerando il prezzo. Fra questi aspetti elencheremmo sicuramente il processore Exynos 1380 octa core a 5 nanometri con GPU MAli G68 MP5 e il quantitativo di RAM che parte addirittura da 6 GB. Pochi per il panorama attuale. Per fortuna esiste una versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che è quello che abbiamo provato noi e che consiglieremmo. La memoria interna è espandibile con l'acquisto di una microSD. C'è il supporto a due nanoSIM e abbiamo anche il supporto alle eSIM .

Fotocamera

Samsung Galaxy A35 5G non stravolge il suo comparto fotografico. Abbiamo una fotocamera principale da 50 megapixel stabilizzata otticamente con apertura ƒ/1.8, una secondaria da 8 megapixel grandangolare ƒ/2.2 e una 5 megapixel per le macro ƒ/2.4. È un discreto kit di fotocamere, impreziosito soprattutto dall'ottima elaborazione software dello smartphone. Questa riesce a tirare fuori il meglio da un hardware tutto sommato nella media. Non ci sono foto da buttare e la nitidezza è buona così come la resa dei colori. Anche la grandangolare, per la fascia di prezzo, fa discretamente il suo lavoro, nonostante la sua risoluzione sia non certo entusiasmante sulla carta. Questa fotocamera mostra i suoi limiti quando la luce viene meno, ma il sensore principale fornisce ancora degli scatti più che interessanti. Molto bene la fotocamera frontale da 13 megapixel ƒ/2.2. Non ha la messa a fuoco automatica, ma offre dei risultati più che onorevoli per il prezzo.

Molto bene anche i video in 4K. Non è possibile passare alla fotocamera grandangolare durante la registrazione, ma il sensore principale e la frontale fanno video decisamente migliori rispetto alla categoria. Le immagini sono nitide e i video sono molto stabilizzati. La grandangolare si può utilizzare solo in Full HD, dove però il limite del sensore è ben visibile.