Recensione Samsung Galaxy Buds 3 Pro: un concentrato di tecnologia con un "nuovo" design

Rimangono comodissimi grazie al peso ridotto di soli 5,4 grammi e possono essere indossati anche a lungo senza fastidi. Si tratta ovviamente di una soluzione in-ear. Se non vi piace potete optare per il modello "non Pro". Le cuffie sono IP57 e possono quindi in parte resistere alla "vita vera."

Samsung ovviamente non riparte da zero con questi suoi auricolari Bluetooth, ma decide però comunque di rompere drasticamente con il passato con questa nuova generazione di dispositivi, abbandonando la forma a fagiolo che l'aveva resi una ottima scelta per qualcuno e puntando ad una forma molto più classica. È innegabile che da alcune angolazioni possano sembrare degli AirPods Pro 2 , quantomeno nella colorazione bianca, ma in realtà hanno alcune caratteristiche distintive. L'asta infatti è più quadrata con uno spigolo sulla parte rivolta verso l'esterno. Su questo stesso spigolo è presente un led bianco che può essere anche acceso (di default è spento). È puramente un dettaglio estetico.

Due parole sul case che ha un paio di caratteristiche curiose.

Il coperchio superiore è trasparente e lascia intravedere le cuffie, con l'apparentemente inutile dettaglio dell'azzurro e dell'arancione per i due lati che ritroviamo anche su Galaxy Watch 7). Questo dettaglio non è completamente inutile visto che le cuffie per essere inserite vanno prima ruotate rispetto alla posizione in cui le avete nel'orecchio. Ci dovrete fare l'abitudine. La cover è piatta in alto e in basso, permettendovi di tenere la confezione in piedi sul tavolo. A meno che il case non sia in carica visto che la porta USB-C è sul retro.

In termini di qualità audio queste cuffie sono un piacevolissimo aggiornamento rispetto al modello della scorsa generazione. La pressione sonora è ottima e la resa è ancora una volta molto ben bilanciata su ogni frequenza, rendendole perfette per ogni genere musicale, come anche per il gaming e per le serie TV e i film. L'aggiornamento più grande è forse nel codec Samsung Seamless a 24 bit / 96 kHz. Se avete uno smartphone Samsung questi auricolari sono decisamente il compagno perfetto per la vostra quotidianità.

Funzionano egregiamente anche su altri dispositivi, dove però non possono garantire l'alta qualità. Ancora una volta Samsung ha scelto di dare il meglio solo "in casa" ignorando magari l'introduzione di un codec più aperto come quello LDAC di Sony. Tecnologicamente questi auricolari possono sfruttare un woofer e un tweeter separati.