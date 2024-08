Recensione Samsung Galaxy Ring: l'anello smart che stavate aspettando?

Questo 2024 potrà sicuramente essere descritto come l'anno degli smart ring . L'entrata di Samsung in questo mercato accelererà di sicuro la velocità con cui il mercato proporrà sempre di più anelli intelligenti. Questo Samsung Galaxy Ring è sicuramente l'apripista di un nuovo fenomeno di cui si parlerà sempre di più. Scopriamolo nella nostra recensione.

Nel processo di acquisto potrete scegliere di acquistare prima il kit per misurare su un periodo non troppo ristretto la misura perfetta per voi. Il prezzo verrà stornato all'acquisto del Galaxy Ring vero e proprio.

Samsung Galaxy Ring viene presentato all'interno di una graziosa custodia trasparente. Questa si apre come se fosse un prezioso gioiello e lascia subito accesso all'anello. Questo giace sdraiato perché è in questa posizione che può ricaricarsi. La custodia si collega tramite USB-C ad una presa di corrente ma a sua volta funge da powerbank per poco più di una ricarica completa. È una trovata molto comoda e che permette di farsi quantomeno una vacanza di quasi due settimane liberi dall'ansia della ricarica.

È largo solo 2,6 millimetri e il suo peso varia fra i 4 e i 6 grammi in base alla variante scelta. Una volta al dito non lo sentirete più. È ovviamente IP68 e potete quindi tranquillamente indossarlo sia sotto la doccia che quando vi lavate le mani.

L'anello è realizzato in titanio ed è concavo . Questo design molto particolare è forse uno dei migliori del panorama. Rende l'anello ancora più "snello", con un design pulito e comunque riconoscibile. All'interno sono presenti i vari sensori per le misurazioni dell'attività fisica: sono leggermente sporgenti, ma meno di altre soluzioni simili. Sulla parte esterna inferiore dell'anello è presente un piccolo trattino. Questo vi aiuterà ad allineare correttamente l'anello al dito per le migliori misurazioni, così come anche nella base di ricarica.

Le impostazioni che potete gestire di questo anello sono poco più di una manciata:

Attivare gli avvisi di frequenza cardiaca alta / bassa

Abilitare il rilevamento dell'ossigenazione del sangue e della temperatura cutanea durante il sonno

Previsione mestruazioni

Rilevamento automatico di corsa e camminata

Abilitazione notifiche di inattività

Abilitazione dei gesti

Quest'ultima opzione è possibile solo sugli smartphone con One UI. Vi permette di rimandare una sveglia o di scattare una foto da remoto. Quest'ultima opzione l'abbiamo disattivata perché si è rivelata imprecisa non scattando quando volevamo e scattando (ovviamente con la fotocamera già aperta) quando non avremmo voluto.

Per quanto riguarda le notifica di inattività queste vi arriveranno sullo smartphone connesso visto che l'anello (per fortuna?) non è dotato di vibrazione o di led luminosi. Se collegato ad uno smartphone Samsung potrete anche sfruttare la rete dell'azienda per ritrovarlo con l'ultima posizione conosciuta e/o facendo lampeggiare i sensori del fitness. Non certo una funzione raffinata (come sarebbe sfruttando l'ultrawideband) ma comunque apprezzata.

Tutta la parte di tracciamento dell'attività fisica si fa invece attraverso l'app si Samsung Health. Una delle novità di quest'anno è il punteggio energetico. Un valore unico che raccoglie il vostro stato di attività e benessere in un unico posto. Non abbiamo trovato un grandissimo riscontro fra questo valore e come ci sentivamo in termini di energia, ma abbiamo trovato invece decisamente più utili tutti i dettagli subito sotto che ci spiegavano da cosa era composto questo punteggio. Qui abbiamo trovato consigli utili e dati interessanti su come poter migliorare la nostra energia. Qui possiamo anche rivedere dati come la frequenza cardiaca durante il sonno, la variabilità della FC durante il sonno e la temperatura cutanea, sempre mentre dormiamo. I dati sono più che buoni, anche se non perfetti al 100% (a volte ci sono dei "buchi").