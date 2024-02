Recensione Samsung Galaxy S23 FE: smascheriamolo!

Recensione Samsung Galaxy S23 FE Abbiamo sempre trovato la definizione di fan edition un po' forzata. Questo Galaxy S23 FE non è da meno e allora abbiamo voluto provare a cercare di capire cos'è davvero questo smartphone e chi dovrebbe essere interessato dal prodotto. Smartphone SAMSUNG Galaxy S23 FE 128GB Grafite 623,99 € Vedi l'offerta PRO Qualità costruttiva

Confezione

Non abbiamo avuto modo di provare la confezione ma all'interno dovrebbe esserci solo il cavo USB-C/USB-C e nessun alimentatore, come ormai da nuova tradizione Samsung.

Costruzione ed Ergonomia

Samsung Galaxy S23 FE è uno degli smartphone meglio costruiti della sua categoria. Il peso è consistente (209 grammi) ma aiuta nella sensazione di qualità del prodotto in mano. Lo smartphone è realizzato con un frame metallico molto piacevole sia alla vista che al tocco e il retro è interamente in vetro (al contrario dei predecessori). In mano questo FE sembra in tutto e per tutto un smartphone della lega premium di Samsung. In più è anche resistente a polvere e acqua secondo lo standard IP68, proprio come la famiglia S23 e S24. Il design poi è esattamente in linea con quello degli altri prodotti dell'azienda. Non si può che promuovere le scelte fatte da Samsung in questo ambito.

La scheda tecnica di questo smartphone è quella di uno smartphone di fascia medio-alta. Abbiamo il processore Exynos 2200 (ovvero il processore di Galaxy S22) octa core a 2,8 GHz con processo produttivo a 4 nanometri, GPU Xclipse 920 e 8 GB di RAM. Abbiamo poi 128 GB di memoria interna non espandibili. La connettività è più che buona: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e supporto eSIM oltre alla doppia nanoSIM fisica. Buono l'audio stereo (gestito da speaker inferiore e capsula auricolare in alto) e anche il lettore di impronte digitali nel display (che però è ottico e non ultrasonico). Non è presente invece l'ultrawideband. Le prestazioni dello smartphone sono buone, anche se la scocca tende un po' a scaldarsi quando lo smartphone è sotto sforzo per un periodo di tempo prolungato.

Fotocamera

La fotocamera principale è una 50 megapixel ƒ/1.8 che si comporta egregiamente. Si tratta del classico ottimo sensore di Samsung in questa fascia di prezzo, che batte praticamente tutta la concorrenza nella sua fascia. La fotocamera grandangolare da 12 megapixel ƒ/2.2 fa il suo dovere ed è piacevole trovare anche lo zoom 3x, anche se la risoluzione di soli 8 megapixel un po' la penalizza. Samsung infatti applica un upscaling e la foto risultante sarà da 12 megapixel. Sufficiente la fotocamera frontale da 10 megapixel ƒ/2.4 nel foro. Le immagini sono nitide, con un buon bilanciamento del colore e una resa sopra la media anche di notte, di fatto confermando l'idea che Samsung in questa fascia riesca a fare meglio di molti concorrenti (anche se poi chiariremo alla fine qual è davvero al sua fascia di appartenenza). Bene anche i video che si possono registrare in 8K a 24fps e in 4K a 60fps. Bisogna scendere però a 30fps per usare tutti i sensori a disposizione.

Display

Samsung è famosa per i suoi display e questo S23 FE non tradisce le aspettative. Abbiamo infatti un bellissimo pannello da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel) in tecnologia AMOLED e luminosità di picco di ben 1.450 nit. Lo schermo ha un refresh rate fino a 120 Hz (anche se non essendo LTPO varia solo fra 60 e 120 Hz). Questo display supporta l'HDR10 per la visione di contenuti multimediali in questa modalità ed è protetto da un vetro Gorilla Glass 5. Il display piatto di questo smartphone è indubbiamente una vera goduria per gli occhi e confermiamo essere uno dei punti più forti di questo dispositivo.

Software

Samsung Galaxy S23 FE arriva sul mercato già aggiornato ad Android 14. È aggiornato con le patch di novembre 2023, quindi non le più recenti e la versione della One UI è la 6.0. L'azienda per questo smartphone garantisce 5 anni di aggiornamenti di sicurezza e 4 versioni dell'OS. L'intero sistema è molto fluido, anche se non è del tutto impossibile scorgere alcuni sporadici rallentamenti nel framerate dell'interfaccia. Come sempre la One UI si differenzia dai concorrenti per l'enorme quantità di funzionalità e opzioni di personalizzazione a disposizione. Abbiamo la modalità ad una mano, il menù laterale da cui aprire app in finestra rapidamente e l'opzione per forzare la visualizzazione in multischermo per tutte le app, anche quelle che non supporterebbero questa modalità (come Instagram o TikTok). Scavando nelle impostazioni troviamo poi l'opzione per attivare il doppio account su alcune app social e Samsung DeX per sfruttare la modalità desktop su un monitor o un TV.

Autonomia

Samsung Galaxy S23 FE mette sul piatto una batteria da 4.500 mAh. Si tratta di una batteria leggermente inferiore a quella che troviamo in molti smartphone che solitamente hanno le dimensioni di questo dispositivo. Questo assieme ad un processore un po' "affamato" di energia fa si che Galaxy S23 FE non sia lo smartphone che vi permetterà di concludere due giorni completi con una singola carica. Con un utilizzo particolarmente intenso potreste aver bisogno di caricare lo smartphone brevemente appena prima di cena. La ricarica non è velocissima, visto che si ferma a 25W, in linea però con i top di gamma dell'azienda. Presente però la ricarica wireless a 15W e anche la ricarica wireless inversa.

Prezzo

Samsung Galaxy S23 FE viene lanciato in Italia a 719€ un prezzo alto, ma purtroppo allineato al listino dei prezzi di Samsung. Il prezzo, come da tradizione dell'azienda, sono però rapidamente crollati. Al momento lo smartphone è disponibile su Amazon a 560€, che diventano 625€ se si acquista il bundle di lancio che include anche le Samsung Buds FE.

Giudizio Finale Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S23 FE ha un problema: il suo nome. Lo smartphone si presuppone come un S23 in versione pensata per i fan, uscito in contemporanea con il lancio dei nuovi S24. Secondo noi questo Galaxy S23 FE è un Galaxy A75 (se vogliamo immaginare che questo sarebbe stato il nome della serie Galaxy A7x nel 2024). Questo perché si posiziona come uno smartphone con varie similitudini con la famiglia Galaxy A e un prezzo però più alto. I nomi non sono certo fondamentali ma è chiaro che posizionare questo un componente della famiglia premium del 2023 lo mette in seria difficoltà. Messo da parte il nome infatti rimane un ottimo smartphone di fascia medio alta che ha bisogno di un bello sconto sul prezzo di listino. Sommario Costruzione ed Ergonomia 9 Hardware 7.5 Fotocamera 8.5 Display 8.5 Software 8 Autonomia 7.5 Prezzo 6 Voto finale Samsung Galaxy S23 FE Pro Qualità costruttiva

Emanuele Cisotti Vivo nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Ma quello che provo oggi qui su SmartWorld sono principalmente smartphone, smartwatch e prodotti per la smart home. Ma le mie passioni riguardano anche il LEGO e la musica elettronica.