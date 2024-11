Confezione

Zero sorprese nella confezione di questo Samsung Galaxy S24 FE. Abbiamo infatti all'interno solo il cavo USB-C per la ricarica e lo scambio dati. Su Amazon in realtà in omaggio troviamo anche il caricabatterie originale Samsung da 25W.

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista del design questo smartphone è praticamente identico a tutti gli altri smartphone dell'azienda della famiglia Galaxy S e Galaxy A. Lo smartphone è realizzato con una scocca in metallo dal profilo molto "tagliente" e sul retro abbiamo un bel vetro lucido Gorilla Glass 5 . Lo smartphone ancora una volta è poi IP68 e resiste quindi ad acqua e polvere. Peccato che le dimensioni siano cresciute e non di poco rispetto a S23 FE, potendo teoricamente allontanare una parte del suo pubblico originario.

La scheda tecnica di questo smartphone si è aggiornata. Abbiamo il processore Exynos 2400e (che dovrebbe essere una versione a clock più basso di Exynos 2400 di S24/S24+), 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Peccato non si sia colta l'occasione per fare un balzo in avanti in termini di quantitativo di memoria interna. La memoria purtroppo non è espandibile. La versione da 128 GB ha memorie UFS 3.1, mentre quella con più memoria può contare anche su un upgrade in tal senso arrivando a UFS 4.0.

Le prestazioni offerte da questo dispositivo sono più che buone, ma impossibile negare che il dispositivo soffra di un po' di thermal throttling quando viene messo sotto sforzo per un periodo di tempo prolungato, andando ad abbassare le prestazioni del dispositivo stesso per mantenere i consumi accettabili.

Buona la connettività: abbiamo il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3 e la connettività 5G. Bene per la presenza di uscita video tramite porta USB-C. Il lettore di impronte digitali nel display è ottico ed è di buona qualità, seppur non preciso come la controparte ultrasonica. Manca purtroppo il jack audio per le cuffie.

C'è il supporto eSIM.