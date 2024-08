Recensione Samsung Galaxy Watch 7: cosa cambia da Galaxy Watch 6?

Domandarsi cosa c'è di nuovo in un prodotto è sempre la cosa giusta. In alcuni casi però, come è successo anche per questo Samsung Galaxy Watch 7 la domanda non è solo una giusta riflessione prima dell'acquisto, ma è quella che tutti gli utenti si sono fatti dopo aver seguito i lanci dell'ultimo Samsung Unpacked. La ragione è semplice: questo Watch 7 straordinariamente simile al precedente Watch 6. E ve lo diciamo subito: è proprio così. Pertanto questa recensione sarà una sorta di Bignami e la lettura della recensione di Galaxy Watch 6 è praticamente obbligata. La prima differenza, come era lecito aspettarsi è nel cinturino. Sempre in silicone ma ora con una trama ondulata che abbiamo apprezzato molto, anche per diminuire la frizione sulla pelle per chi lo tiene molto stretto (come il sottoscritto) e con dei graditi inseriti in tessuto vicino all'aggancio. Si tratta sempre di un cinturino da 20 millimetri con il nuovo sistema di aggancio e sgancio introdotto lo scorso anno, pertanto sostituirlo è questione di un secondo. La scocca è sempre in alluminio e abbiamo ancora una volta i tagli da 40 e 44 millimetri, con rispettivamente display da 1,3 e 1,5 pollici e batterie da 300 e 425 mAh.

Lo smartwatch è ancora una volta IP68 e resistente fino a 5 atmosfere per le immersioni. La grande differenza sta nel nuovo processore, un inedito Exynos W1000 a 3 nanometri. La RAM rimane da 2 GB e abbiamo ben 32 GB di memoria interna. Questo nuovo processore è, nella nostra esperienza, la più grande differenza che abbiamo incontrato fra i due orologi, dopo aver tenuto al polso il modello precedente per un anno intero. L'intero sistema, basato sull'ultima versione di Wear OS 5, è incredibilmente scattante. Anche applicazioni più pesanti, come Spotify o il Play Store (sì, su orologio era un'app pesante) si aprono e si navigano più velocemente. Tutto l'intero sistema reagisce come ad oggi forse non abbiamo mai visto reagire nessuno smartwatch Wear OS. Dal punto di vista software le novità si contano sulle dita di una mano. Abbiamo un nuovo punteggio energia, che ci fa capire con un solo sguardo qual è lo stato di recupero, basandoci sugli allenamenti passati, sul sonno e sullo stress e delle nuove gesture. Particolarmente comode quelle battendo due volte il pollice e l'indice per disattivare una sveglia, scattare una foto a distanza o rispondere a una chiamata. Comodo quando abbiamo l'altra mano occupata.

Samsung ha poi implementato un nuovo BioActive sensor per il tracciamento dell'attività fisica e ci è sembrato che l'azienda sia riuscita ad affinare sia la registrazione dell'attività fisica che quella del sonno. Samsung su questo sta indubbiamente lavorando molto bene e seppur non può ancora competere con dispositivi professionali, è comunque uno dei migliori prodotti smart in tal senso. Molto precisa anche la rilevazione automatica dell'attività e quella dei pisolini. Per il resto Wear OS 5 non ci ha riservato vere novità, se non delle nuove animazioni e probabilmente aver contribuito alla generale velocità di questo orologio. Peccato solo che l'autonomia sia rimasta quasi invariata. Nel modello da 40 millimetri (senza always on display) l'autonomia supera le 24 h ma non arriva a permettervi di coprire un'altra metà giornata. Andrà sicuramente meglio sul modello con più batteria. Samsung Galaxy Watch 7 è disponibile a 319€ nel modello Bluetooth da 40 millimetri e i prezzi salgono fino ai 399€ necessari per la variante LTE da 44 millimetri, prezzi in linea con il mercato e che tendono, se seguirà la traccia del passato, a scendere velocemente nel tempo. Seguite il box Amazon a seguire e soprattutto seguiteci nel nostro canale Telegram per tutte le offerte in tempo reale.

