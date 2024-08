Recensione Samsung Galaxy Watch Ultra: cosa c'è nel miglior smartwatch per Android?

Confezione

Costruzione e vestibilità

Samsung con questo suo orologio smart cambia totalmente il suo design. Per la prima volta adotta un display circolare all'interno di una corona circolare che è a sua volta inscritta in un quadrato dagli angoli molto stondati. È un design particolare, che a noi è piaciuto molto ma che durante il nostro test non ha necessariamente incontrato il favore di tutte le persone che hanno avuto modo di osservarlo. La scocca è realizzata in titanio e il vetro è di tipo zaffiro per garantire la robustezza massima. L'orologio non è solo resistente ad acqua e polvere secondo la certificazione IP68 ma anche secondo quella molto più notevole MIL-STD-810H.

L'orologio ha un peso di 60,5 grammi: più di buona parte dei concorrenti smart, ma comunque meno di tanti altri dispositivi rugged come questo.

Ci sono tre tasti fisici posizionati tutti sullo stesso lato. Quello centrale è circolare ma non funge ruota e non può quindi essere usato per la navigazione dei menù. In più non c'è neanche la ghiera girevole frontale caratteristica dei Galaxy Watch Pro che questo Ultra va a sostituire. Poteva essere comodo, magari in congiunzione con i tasti fisici per poter navigare ogni menù anche con guanti più spessi.

Commentiamo rapidamente anche il cinturino che ha due file di fori per una presa ancora più sicura. È sicuramente ingombrante, come tutto l'orologio, e non è quindi probabilmente adatto ai polsi più esili. È comunque una soluzione ben pensata e molto robusta. Comodo anche l'aggancio e lo sgancio rapido. Solido, ma pratico per quando si vuole cambiare cinturino. Una nota sullo stile: c'era proprio bisogno di fare una copia così clamorosa di quello di Apple Watch Ultra?