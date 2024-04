Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Samsung Galaxy XCover 7 è uno smartphone atipico dal punto di vista costruttivo. L'azienda ha puntato ovviamente tutto sulla robustezza del dispositivo. Lo si capisce da subito nel momento in cui lo si guarda per la prima volta. Le dimensioni, considerando la diagonale del display sono più generose, soprattutto in larghezza. Lo smartphone è rinforzato con una scocca in plastica rigida con degli spessori aggiuntivi per attutire al meglio qualsiasi eventuale caduta a cui dovesse essere sottoposto. È uno smartphone di altri tempi, con sul retro uno strato in plastica che può essere sganciato per accedere alla batteria, removibile, e alla nanoSIM e alla microSD. Secondo noi questa è la chiave di lettura principale di questo smartphone, che a tutti gli effetti riporta "di moda" una soluzione che ormai è una vera rarità.

Lo smartphone è non solo IP68, ma anche certificato per lo standard MIL-STD-810H, che certifica lo smartphone anche per temperature estreme e cadute, fino a 1,5 metri.