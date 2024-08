Recensione Samsung Galaxy Z Flip 6: il pieghevole più figo in circolazione

Confezione

La confezione di Z Flip 6 non cambia. All'interno abbiamo solo il cavo USB-C/USB-C per il trasferimento dati e la ricarica. Non è presente l'alimentatore, che però, per fortuna, viene omaggiato nella versione venduta da Amazon .

Costruzione ed Ergonomia

Samsung Galaxy Z Flip 6 è indubbiamente lo smartphone pieghevole con la miglior qualità costruttiva in assoluto. È realizzato in armor alluminum e ha una delle cerniere più robuste che abbiamo avuto modo di provare. Questo lo si può notare nell'apertura e la chiusura dello smartphone. Questo può rimanere "bloccato" in posizioni estreme, come quasi totalmente aperto o quasi totalmente chiuso. Non ci sono movimenti spiacevoli della cerniera e in assoluto con Z Flip 6 si ha la miglior esperienza in assoluto quando si parla di smartphone in formato flip. Bellissimo il profilo piatto che trasmette in mano una sensazione di qualità decisamente superiore ai concorrenti. Sia il vetro posteriore Gorilla Glass Victus 2 che il profilo sono poi finalmente opachi: trattengono meno le impronte e sono più piacevoli al tatto.

In termini di connessioni la porta USB-C è standard 3.2 . Abbiamo poi il 5G, il Wi-Fi 6E , il Bluetooth 5.3 e l'NFC. Per questa nuova generazione è stata poi introdotta una nuova camera di vapore che dovrebbe permettere di massimizzare le prestazioni e migliorare l'autonomia. Come i precedenti Z Flip anche qui abbiamo però un po' di thermal throttling, ovvero un abbassamento della prestazioni sul lungo periodo per non far crescere troppo il calore.

Samsung Galaxy Z Flip 6 riceve il suo consueto aggiornamento hardware anche per questa generazione. Abbiamo un processore Snapdragon 8 Gen 3 octa core da 4 nanometri e una GPU Adreno 750. La RAM ammonta a 12 GB e abbiamo 256 o 512 GB di memoria interna. La memoria è velocissima essendo in standard UFS 4.0 , ma purtroppo non si può espandere tramite microSD. Il carrellino estraibile può alloggiare una nanoSIM e abbiamo poi anche il supporto eSIM .

Fotocamera

Tra le novità troviamo l'auto-framing dell'immagine quando ci scattiamo foto tenendo lo smartphone poggiato su di un piano e una nuova funzionalità di AI per realizzare simpatici ritratti in vari stili, come quello fumetto o cartone 3D. È realizzato tramite Galaxy AI e i server cloud dell'azienda. È comunque sempre presente l'editor magico per spostare o rimuovere oggetti dalle foto.

Display

Lo schermo interno rimane simile su molte specifiche, ma non su tutte. È un display LTPO OLED pieghevole da 6,7 pollici con refresh rate che può variare fra 1 e 120 Hz. La novità è nella luminosità di picco che sale fino a 2.600 nit. Si tratta di un valore locale e in parte anche "teorico" ma dimostra comunque una luminosità più alta anche nel quotidiano. E questo aiuta a far diventare meno evidente la presenza della piega al centro, che però ovviamente è ancora presente e nel complesso leggermente più visibile di altri concorrenti.

Il display esterno non subisce particolari novità. Rimane lo stesso pannello da 3,4 pollici OLED con la piccola "tasca" inferiore che è sicuramente iconica dal punto di vista del design. La risoluzione rimane di 720 x 748 pixel, così come rimane il refresh rate a 60 Hz e la luminosità massima di 1.600 nit. Si tratta di un bel display, protetto anch'esso da Gorilla Glass Victus 2 e che è sempre ben leggibile in ogni condizione di luce. Per poterlo sfruttare al meglio però avremmo sicuramente preferito uno schermo più grande, come fatto da Motorola nella sua ultima iterazione .

Software

Se c'è un ambito dove Samsung è sicuramente un benchmark del mercato degli smartphone è nel software. Qui abbiamo Android 14 aggiornato con le patch di giugno 2024.

Lo smartphone verrà aggiornato per almeno 7 anni e questo è un risultato che solo Samsung, assieme a Google, può offrire. State comprando quindi nel caso il pieghevole flip più longevo del mercato. L'interfaccia è personalizzata con la One UI 6.1. Questa interfaccia è forse la più completa in circolazione. Offre un'altissima possibilità di personalizzazione e molte funzioni utili, come un'ottima gestione delle finestre, una modalità di gioco e tutte le funzionalità più avanzate della Galaxy AI, fra cui anche il nuovo interprete live che permette anche di utilizzare i due schermi per mostrare le traduzioni del dialogo nelle due lingue. Abbiamo poi la scrittura AI per dare uno stile diverso ai nostri messaggi e il famoso Cerchia e cerca di Google. Peccato per DeX, ovvero la modalità desktop di Samsung, che è sì disponibile ma solo attivandola da un menù "segreto" per sviluppatori e in una versione molto "base".

Rimane molto comoda anche tutta la personalizzazione del display esterno, che ora guadagna la possibilità di creare delle pagine che contengano i widget delle nostre app preferite, rendendolo di fatto ancora più utile. Se vorrete aprire le applicazioni per intero, sono solo aprendo le notifiche, è possibile farlo con Good Lock e abilitando una voce per poter creare una selezione di app da mostrare a schermo interno sul pannello esterno. Perché questa funzione sia stata relegata ad un'app esterna (ma sempre di Samsung) rimane un mistero. In ogni caso viste le dimensioni dello schermo oggettivamente non è certo l'esperienza d'uso migliore che possiate avere e non saremo noi a consigliarvela.