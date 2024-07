Recensione Samsung Galaxy Z Fold 6: gli è mancato il coraggio, ma rimane il N°1

Samsung è già arrivata alla sua sesta generazione di pieghevoli "a libro". L'azienda coreana ha messo in campo ancora una volta tutto il meglio della sua tecnologia per lo smartphone pieghevole più iconico in circolazione. Sarà stato sufficiente con la concorrenza che inizia a prendere piede? Scopriamolo nella nostra recensione completa.

Confezione

Non ci sono novità nella confezione di Z Fold 6. All'interno infatti abbiamo solo il cavo USB-C di ricarica e la manualistica. Acquistandolo su Amazon però verrete omaggiati dell'alimentatore originale Samsung da 25W. Decisamente meglio di niente. Questo avremmo voluto che fosse l'anno in cui Samsung avesse sdoganato l'introduzione della S Pen in confezione. E invece.

Costruzione ed Ergonomia

Samsung avrebbe dovuto allargare ancora di più il display? Forse sì, visto quanto ci avevano convinto dispositivi come OnePlus Open o Honor Magic V2 . Non possiamo però negare di esserci trovati meglio rispetto al passato con questo Z Fold 6 che mantiene una caratteristica non di poco conto: è comunque utilizzabile con una discreta semplicità con una mano quando lo schermo è chiuso.

Il processore è uno Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy a 4 nanometri con frequenza massima a 3,39 GHz. La RAM ammonta a 12 GB e i tagli di memoria sono da 256, 512 GB o 1 TB. Tutti sempre non espandibili. La memoria è una velocissima UFS 4.0 . Ottima la connettività: Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.3 , 5G e anche ultrawideband . C'è il supporto dual SIM e quello per la sim elettronica ( eSIM ). L'uscita USB-C è ancora di tipo 3.2 e supporta quindi senza problemi anche l'uscita video. Sul fianco abbiamo un buon lettore di impronte digitali: veloce e preciso. Peccato che non sia stato spostato nei display (magari ultrasonico come S24 Ultra ). Ottimo l'audio stereo offerto da due speaker veri sui lati corti dello smartphone.

Fotocamera

Anche la registrazione video è ottima, con la possibilità di registrare ottimi video in 4K a 60fps da tutte le fotocamere. Peccato che non sia però possibile passare da una fotocamera all'altra durante la registrazione del video, una cosa che da un prodotto premium come questo ci saremmo aspettati.

La qualità fotografica è comunque molto buona, come già era nelle generazioni precedenti. Ancora una volta Samsung si fa forte del suo pregresso per lavorare solo di piccoli aggiustamenti. Al netto di un paio di foto dove il bilanciamento delle luci poteva essere migliorato, per il resto Z Fold 6 ha realizzato ottimi scatti in ogni condizioni di luce, con una buona definizione e una buona gestione dei colori.

Il vero pregio di questo kit di fotocamere è però, come per tutti i pieghevoli, di poterle utilizzare anche in modalità selfie sfruttandole quindi anche per riprendere sé stessi quando lo schermo è aperto.

Non ci sono sostanziali novità nell'ambito fotografico per Samsung Galaxy Z Fold 6 . Abbiamo una fotocamera principale da 50 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente, una 10 megapixel ƒ/2.4 per lo zoom 3X e una 12 megapixel ƒ/2.2 grandangolare. Sono buone fotocamere, anche se in tutta onestà ci saremmo aspettati dei miglioramenti, anche partendo dalla scheda tecnica, soprattutto sul sensore zoom, che ha una risoluzione un po' limitante.

Display

Lo schermo esterno come detto è leggermente più largo, portando la diagonale a 6,3" . È protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2 e la risoluzione è salita a 968 x 2376 pixel. La luminosità massima è cresciuta a 2.600 nit e il refresh rate è sempre fino a 120 Hz. Questo display ora ha bordi ancora più ridotti e si riesce a usare con discreta piacevolezza per praticamente quasi qualsiasi compito.

Lo schermo interno di questo smartphone è da ben 7,6 pollici . Ancora una volta il vero vantaggio di questo dispositivo è nel poter aver accesso ad un display da dimensioni quasi tablet ma su un dispositivo che può entrare in tasca. Questo enorme pannello è realizzato in tecnologia plastic OLED ed ha una risoluzione di 1856 x 2160 pixel. Offre un refresh rate adattivo fra 1 e 120 Hz e supporta l' HDR10+ . Rispetto al passato è migliorata la luminosità massima di picco che ora è di 2.600 nit. Questo in varie occasioni migliora la leggibilità del display all'aperto e contrasta la visibilità della piega al centro. Rispetto ad altre soluzioni in commercio non si può però negare il fatto che la piega di questo dispositivo appaia come più visibile. Come abbiamo detto più volte ci si abitua e si tende a non notarla più, ma chi invece non è interessato a questa soluzione potrebbe trovarla una soluzione inaccettabile.

Software

Il punto su cui Samsung si fa "ripagare" di tutte quelle mancanze di cui abbiamo parlato sopra è nel software, dove nessuna azienda può offrire un software così completo come quello della One UI 6.1.1 di questo dispositivo. Il software è poi basato su Android 14 (aggiornato al momento alle patch di giugno 2024). L'azienda offre ben 7 anni di aggiornamenti, che rendono questo lo smartphone pieghevole che verrà aggiornato di più (assieme a Z Flip 6) sul mercato, fattore per niente scontato.

Lo smartphone offre un'interfaccia che è ancora la volta la più completa non solo per il mercato dei pieghevoli ma in assoluto. Non staremo qui a spiegare nuovamente tutte le funzionalità del prodotto, ma vale sicuramente la pena ricordare dell'eccellente gestione delle finestre, soprattutto sullo schermo interno, di questa interfaccia. Si possono aprire fino a tre app affiancate, molteplici altre app in sovrimpressione, ridurle a icona, saltare da un'app all'altra tramite la dock e ritrovare le app preferite anche nella barra laterale. La fluidità dell'interfaccia non sembra subire mai nessun colpo anche nei momenti più intensi. Il lavoro sul software di Samsung è sicuramente ancora inarrivabile.

Specificatamente per lo schermo pieghevole c'è poi la modalità Flex, comodissima per inclinare lo schermo verso dì sé senza utilizzare una cover o uno stand e la possibilità di continuare a usare un'app anche sullo schermo esterno dopo la chiusura dello smartphone.

Samsung spinge poi moltissimo sulla sua Galaxy AI. Troviamo qui tutte le funzionalità che avevamo visto nei Galaxy S24 più tante apprezzate novità. Su tutte quelle di AI generativa che riguardano la possibilità di creare dei disegni artistici partendo da degli schizzi (e qui la mancanza di S Pen in omaggio pesa), la possibilità di reinterpretare dei ritratti sempre con dei disegni, oppure la funzionalità per disegnare un oggetto all'interno di una foto e poi vederlo concretizzare. È veramente notevole come questa AI possa generare oggetti realistici nelle nostre foto, anche se la libertà che si prende rispetto al nostro disegno è enorme. Se disegniamo la sagoma di un gatto lui aggiungerà correttamente un gatto alla foto, ma ignorando in buona parte le dimensioni, la posa o il verso in cui è voltato il gatto.

Tra le altre funzionalità interessanti troviamo la trascrizione AI e il nuovo interprete AI che permette di mantenere una conversazione in un'altra lingua con un'altra persona mostrando la traduzioni nelle due lingue ciascuna su un display rivolto verso di sé.

C'è poi un nuovo strumento per selezionare una porzione di schermo per poi decidere se salvare lo screenshot, prendere una nota, estrarre il testo e ancora altre funzionalità.