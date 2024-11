Recensione Samsung S90D: 3 ottime ragioni per farsi un TV OLED

Design e Costruzione

Al netto della parte che include tutta la componentistica, il processore, le porte e altro, lo schermo in sé per sé è davvero ridotto ai minimi termini, e il profilo in metallo satinato lo completa perfettamente.

Guardando dei contenuti scuri ai bordi, queste ultime diventano quasi invisibili, ma anche in caso contrario, basta trovarsi a un paio di metri di distanza dal televisore per non avere quasi la percezione di dove finisce l'immagine e dove finisce invece la TV stessa.

La cosa buona è che le due staffe che sostengono la TV sono a incastro : non c'è nulla da avvitare, quindi il loro montaggio è quantomai rapido. Una volta appoggiato il televisore sul suo mobile basta far scorrere la base su di loro e il gioco è fatto. Diverso il discorso per l'installazione a parete , nel qual caso è necessario prima predisporre il supporto adatto e poi, sempre almeno in due, procedere ad agganciarvi il televisore.

L'unica perplessità in tutto ciò è relativa all'installazione. Con un pannello tanto sottile bisogna stare attenti, e se un 55 pollici è ancora gestibile in solitaria, dal 65 pollici in poi è bene essere in due .

Chi non voglia "rovinare" una parete a questo modo dovrà per forza andare su soluzioni di proiezione, ma questo è un altro discorso.

Qualità dell'immagine

La visione in un ambiente privo di luci, soprattutto volendo riprodurre contenuti scuri, rimane comunque consigliata , perché se c'è una cosa che il nero autentico degli OLED fa bene è anche riflettere qualsiasi fonte di luce ci sia nella stanza, come evidenziano alcune immagini a seguire.

Non solo, ma questo modello è anche stato certificato da Pantone , per ribadire la sua bontà nella riproduzione delle tonalità della pelle e dei colori reali. Inoltre il rivestimento antiriflesso aiuta, ma non elimina, i problemi dei possibili aloni luminosi.

Per quanto riguarda il nemico giurato degli OLED, i riflessi, soprattutto durante la visione diurna c'è un buon miglioramento rispetto alla generazione precedente, complice sia la finitura antiriflesso che una luminosità massima superiore alla media degli OLED (ma non al pari con i mini LED). Ciò non vuol dire che i riflessi siano del tutto assenti. Del resto i neri perfetti sono appunto l'ideale specchiare anche la più piccola fonte di luce , come potete apprezzare dalla video recensione e dalle immagini in questo contenuto.

A monto di questo però bisogna considerare una inevitabile componente di gusto personale . Per quanto particolare, non a tutti può piacere la resa di un OLED. Finché si tratta dell'interfaccia di uno smartphone o di un PC è un conto, ma quando abbiamo davanti un film, ovvero una scena che vuole essere realistica, un'immagine di questo tipo può apparire un po' artefatta .

Chi non sia abituato ai neri assoluti della tecnologia QD-OLED rimarrà senz'altro a bocca aperta vedendo un film in alta risoluzione. La resa cromatica e il contrasto superiore rendono ogni scena una gioia per gli occhi, soprattutto in presenza di forte predominanza dei toni scuri, riprodotti senza alcun effetto "grigio scuro", tipico delle TV LED tradizionali.

I rapidi tempi di risposta dei pixel OLED assicurano che anche i dettagli in rapido movimento, come il pallone o i giocatori, rimangano nitidi. E di nuovo l'angolo di visione ampio torna comodo durante una serata con gli amici per tifare tutti assieme per la propria squadra del cuore.

Chi acquisti un televisore di questo tipo pensando di guardare per la maggior parte del tempo il digitale terrestre e qualche serie TV ha probabilmente sbagliato target ; oppure non si fa problemi a spendere di più.

La compressione del segnale provoca a volte artefatti o perdita di dettaglio che non sono evitabili, e in un certo senso è la qualità stessa del pannello a evidenziare certi difetti

La visione di contenuti a bassa risoluzione, come quelli trasmessi via digitale terrestre in SD o HD, è generalmente accettabile, ma non eccezionale. Il processore AI effettua un buon lavoro di upscaling, ma non può eliminare del tutto le limitazioni legate alla bassa qualità del segnale.

Sul rischio burn-in , altro elemento ricorrente quando si parla di OLED, non ci possiamo esprimere più di tanto, nel senso che non abbiamo provato il televisore abbastanza a lungo da farcene un'idea. Certo, Samsung adotta le sue accortezze, ma una volta di più non è questo il TV da tenere tutto il giorno accesso su uomini e donne (tramissione scelta in modo del tutto casuale - NdR).

Un altro elemento su cui non abbiamo insistito finora è l' ampio angolo di visione , che consente di avere una buona resa anche se non si è seduti esattamente di fronte allo schermo, cosa che magari torna comodo quando il salotto è affollato di spettatori.

In una serie TV, dove il focus è spesso sulla naturalezza dei toni della pelle e su un buon bilanciamento cromatico, la QE65S90DATXZT non lascia certo a piedi. E nel caso i contenuti fossero in risoluzione HD, l' upscaling AI li rende più definiti e adatti al grande schermo.

Collegare qualsiasi tipo di controller , da quelli Xbox a quelli PlayStation, è questione di un attimo, grazie alla procedura guidata in italiano. Rete permettendo, ci vogliono pochi secondi per essere online e giocare.

Il refresh rate è di 120 Hz ma può spingersi fino a 144 Hz con un PC compatibile. In generale non c'è bisogno di una console per giocare, perché sono supportati tutti i principali servizi di giochi in streaming, da GeForce Now ad Amazon Luna .

La barra di gioco , richiamabile in qualsiasi momento, permette di gestire e visualizzare al volo diverse impostazioni, tra cui input lag (circa 5ms in 4K@120fps), fps e VRR . Sono infatti supportati FreeSync Premium Pro e Variable Refresh Rate, per una sincronizzazione ottimale tra la frequenza di aggiornamento del display e il frame rate del gioco, riducendo fenomeni come tearing e stuttering.

Tutto ciò che abbiamo detto sulla qualità visiva in precedenza ben si sposa con il gaming infatti, che dei contrasti forti fa spesso la sua ragion d'essere. Ma non è questo l'unico motivo per cui S90D è perfetto per giocare .

Dopo i contenuti in UHD, i videogiochi sono probabilmente il secondo (o primo) miglior motivo per acquistare una televisione del genere.

Interfaccia e Prestazioni

Ad esempio, il Real Depth Enhancer si propone l'obiettivo di ricreare lo stesso senso di profondità che percepisce l'occhio umano, regolando il contrasto dei soggetti in primo piano e il loro livello di dettaglio, un po' come fanno istintivamente i nostri occhi, che si concentrano di più su ciò che è di fronte a loro.

Nella pratica - sarò forse io all'antica - ma tutta questa "tecnologia" non è sempre un bene. O meglio, non sempre riproduce per forza l'immagine più gradevole per tutti; perché poi alla fine lo scopo è quello.

Si tratta di giocare un po' con i vari automatismi, provarli con vari tipi di contenuto, e trovate quelli più soddisfacenti per ciascuno di noi. Io, ad esempio, ho disattivato abbastanza velocemente la modalità intelligente, non perché non facesse ciò che doveva, ma perché non sempre mi piaceva come lo faceva, e lo stesso vale per l'EyeComfort Mode, che riduce i toni blu la notte. D'altro canto c'è chi potrebbe gradirlo, per quanto alteri un po' la resa delle immagini, ma non siamo qui per discutere dei gusti personali.

Quel che non manca, su una smart TV Samsung, sono proprio i contenuti. Ci sono app per ogni gusto ed esigenza. Nominate un servizio di streaming e c'è di sicuro la sua app, e questo vale per video, musica e giochi. E non finisce certo qui.

Tizen è un sistema operativo ormai consolidato, il cui unico difetto era forse lo scarso supporto software nel tempo da parte di Samsung, ma l'azienda pare intenzionata a rimediare.

E qualora non ci fosse niente di interessante sul digitale terrestre e voleste provare qualcosa di diverso dai soliti Netflix & Co., Samsung TV Plus ha sempre qualcosa da dire (ed è gratuita).

La home di Tizen non è certo priva di suggerimenti, anzi il problema è forse che ce ne sono fin troppi. La prima riga in particolare contiene gli ultimi dispositivi collegati e le trasmissioni in diretta e consigliate per te, che partono anche in riproduzione automatica nel loro piccolo riquadro già pochi secondi dopo che avete spostato il focus su di lui.

La TV stessa sembra non voler stare zitta un secondo e del resto è proprio quello lo scopo.