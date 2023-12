Fa sempre comodo avere un SSD portatile, ancora meglio uno di ultimissima generazione come il nuovo Samsung T9 Portable SSD. Le capacità di questo piccolo accessorio sono molto interessanti, sia fuori che dentro: ha una scocca rugged, un'altissima velocità di trasferimento dati e un'affidabilità da primato. Ma ci sono anche dei difetti? Scopriamolo insieme nella nostra recensione completa, nella quale parleremo di tutto: specifiche, benchmark, prestazioni, software e prezzo. Samsung Memorie T9 MU-PG1T0B SSD Esterno Portatile da 1TB, USB 3.2 Gen 2x2, 20 Gbps, Nero 139,00 € 144,00 € -3% Vedi l'offerta PRO Velocità fino a 2.000 MB/s

Unboxing

La confezione di vendita di Samsung T9 Portable SSD è molto compatta, così come il prodotto stesso. All'interno si trova un astuccio protettivo, dov'è incastonato il nostro SSD, più una scatolina di cartone in cui sono inclusi i due cavetti USB e un piccolo manuale utente. I due cavi hanno connettori diversi: il primo è un doppio USB-C, il secondo è un cavo da USB-A a USB-C. Entrambi sono molto corti (circa 40 cm) e abbastanza rigidi, dunque bisogna fare attenzione quando si cerca di collegare il prodotto ad una porta USB molto lontana.

Caratteristiche Tecniche

Formato SSD portatile Interfaccia USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Capacità 1/2/4 TB Sicurezza dati AES 256-bit Velocità sequenziale 2.000 MB/s (lettura) / 1.950 MB/s (scrittura) Dimensioni 88 x 60 x 14 mm Peso 122 grammi Durevolezza Resistenza a cadute fino a 3 metri Temperature operative 0°C - 60°C Compatibilità Windows, macOS, Android Garanzia 5 anni

Il piccolo Samsung T9 Portable SSD è tra i più avanzati SSD portatili del momento. La cosa che colpisce al primo sguardo sono appunto le dimensioni: il T9 è grande poco più di una carta di credito, con uno spessore di soli 14 mm. Nella tabella in alto trovate tutte le specifiche complete. La superficie è interamente coperta da un rivestimento rugged, che lo protegge dalle cadute fino a 3 metri. Il peso è pari a 122 grammi, leggero ma non leggerissimo. Non ha però il supporto all'impermeabilità, dunque nessuna certificazione IP. Un vero peccato per un modello di questo genere, che avrebbe giovato molto della protezione contro acqua e pioggia. Ad esempio, sarebbe stata una funzione importante per un videomaker che lo avesse voluto usare come memoria esterna, attaccato ad una videocamera anche con un meteo non favorevole. Il T9 integra la sempre ottima memoria flash NAND di Samsung e supporta la tecnologia NVMe. La velocità di trasferimento è altissima, grazie al supporto dell'interfaccia USB 3.2 Gen 2x2. In lettura sequenziale arriva fino a 2.000 MB/s e anche in scrittura sequenziale sfiora questo stesso valore. Siamo su livelli altissimi. Il T9 è tra gli SSD portatili più veloci sul mercato, al pari di altri top gamma come Kingston XS2000 e SanDisk Extreme PRO. Rispetto al recente Samsung T7 Shield va quasi il doppio più veloce! Molto ampia la compatibilità: questo SSD può essere collegato a tantissimi dispositivi diversi tra PC, notebook, smartphone, tablet, console, smart TV, fotocamere e altro ancora. Ha la certificazione per i sistemi Windows, macOS e Android. Per sfruttare la massima velocità di trasferimento dati dovete, però, collegarlo ad una porta USB 3.2 Gen 2x2, una versione ancora poco diffusa sui dispositivi mobili. Se usate porte USB di generazioni più vecchie la velocità di lettura e scrittura sarà ovviamente limitata.

Software

All'interno del Samsung T9 Portable SSD sono inclusi i file d'installazione per il software Samsung Portable SSD, che potete vedere nelle immagini in galleria. Si tratta di uno strumento molto essenziale, utile per gestire alcune delle impostazioni del dispositivo. Ad esempio è possibile visualizzare lo stato del prodotto e la memoria occupata, aggiornare il firmware e attivare la modalità sicurezza, che vi fa impostare una password con crittografia AES a 256 bit. Se avete bisogno di altre funzionalità più avanzate potete installare anche la suite Samsung Magician Software, che fornisce ancora più supporto per svuotare e pulire l'unità.

Piattaforma di Test

Abbiamo testato Samsung T9 Portable SSD su un PC desktop di altissimo livello, in modo da sfruttare al massimo la sua velocità. Tutti i benchmark sono stati eseguiti sulla build che trovate descritta nella tabella in basso. La scheda madre ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI ha una porta USB-C 3.2 Gen 2x2 sul pannello I/O, dunque abbiamo usato proprio questa per collegare il T9 al PC.

Benchmark velocità e temperature

Samsung T9 Portable SSD si è comportato molto bene nei vari benchmark a cui lo abbiamo sottoposto. Come accennato all'inizio della recensione, è un top gamma dalla velocità altissima, e lo ha dimostrato pienamente durante i test. Nello specifico, abbiamo testato il modello MU-PG1T0B/EU da 1 TB di capacità. Su CrystalDiskMark (in versione 8.0.4) con profilo "predefinito" ha fatto segnare oltre 2.020 MB/s in lettura sequenziale e 1.896 MB/s in scrittura sequenziale, confermando senza problemi i dati dichiarati da Samsung. Nel test Full System Drive Benchmark su PCMark10 abbiamo registrato 724 punti, con un bandwidth di 113,11 MB/s. Nei vari benchmark su AIDA64 abbiamo sfiorato il valore di picco di 2.000 MB/s in lettura, ma soprattutto abbiamo visto come sia molto costante la velocità sia in lettura che in scrittura (leggermente meno performante in questo test). Ottime anche le temperature, che rimangono sempre intorno ai 30°, dunque assolutamente senza problemi. Quando lo abbiamo messo sotto stress intensivo siamo arrivati ad un picco massimo di 45°, ma anche questo valore è lontanissimo dal surriscaldamento. La tecnologia Dynamic Thermal Guard integrata è dunque molto efficace.

CrystalDiskMark 8.0.4

CrystalDiskMark 8.0.4 Samsung T9 Portable SSD - CrystalDiskMark 8 - Predefinito Guarda il file originale Samsung T9 Portable SSD - CrystalDiskMark 8 - Prestazioni di picco Guarda il file originale Samsung T9 Portable SSD - CrystalDiskMark 8 - Prestazioni reali Guarda il file originale

PCMark10 - Full System Drive Benchmark

PCMark10 - Full System Drive Benchmark Guarda il file originale

AIDA64 - Disk Benchmark

Prezzo e Acquisto

Samsung T9 Portable SSD ha un prezzo di listino a partire da 169,99€ per il modello da 1 TB. Sono però disponibili diverse varianti di memoria, dunque riportiamo a seguire uno schema completo con tutti i modelli acquistabili. MU-PG1T0B (1 TB) : 169,99€

: 169,99€ MU-PG2T0B (2 TB) : 279,99€

: 279,99€ MU-PG4T0B (4 TB): 519,99€ Il prezzo di lancio è sicuramente alto, anche in questo caso abbastanza allineato ai top gamma della concorrenza. Lo street price è però già molto più conveniente, visto che nelle ultime settimane il modello da 1 TB si è visto anche in sconto a 119€ su Amazon. Facendo un confronto diretto con i concorrenti, ci sono luci e ombre. Il T9 è velocissimo (quasi il doppio rispetto a Samsung T7 Shield) e ha prestazioni molto consistenti, più costanti anche del Kingston XS2000 (che ha la stessa velocità di picco). Costa però molto di più di questi due modelli appena citati, che a seconda delle offerte del momento si trovano anche a meno di 100€. Una differenza non da poco. Il T9 ha poi alcuni piccoli difetti che gli altri non hanno. Il peso (122 grammi) è il più alto rispetto a modelli come Samsung T7 Shield (98 g), SanDisk Extreme PRO (77,5 g) e Kingston XS2000 (addirittura solo 28,9 g), e anche come dimensioni è il meno tascabile. Manca poi l'impermeabilità, che sia il T7 Shield che il SanDisk supportano molto bene. Detto tutto questo, il Samsung T9 Portable SSD rimane una scelta più che soddisfacente per chi vuole un SSD portatile piccolo, sottile e molto veloce, da usare indifferentemente su PC, fotocamere e dispositivi mobili. Per diventare un vero bestseller deve solo sperare in un abbassamento più forte del suo prezzo, che è l'unico fattore limitante al momento.

Giudizio Finale Samsung T9 Portable SSD Samsung T9 Portable SSD è un buon prodotto sotto quasi tutti i punti di vista, solido, resistente e anche esteticamente interessante. Quel "quasi" vi fa capire che qualche nota stonata c'è, a cominciare dalla mancanza dell'impermeabilità e dal prezzo di lancio troppo alto. Per il resto è però un SSD portatile tra i migliori sul mercato, velocissimo e facile da usare. Ampiamente compatibile con PC, notebook, fotocamere, smartphone e altro ancora, è lo strumento giusto da tenere sempre in tasca o in uno zaino per portare i vostri dati ovunque. Voto finale Samsung T9 Portable SSD Pro Velocità fino a 2.000 MB/s

