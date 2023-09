Dopo avervi parlato di SCUF Reflex, la versione super-costosa del DualSense di Sony realizzata dal celebre marchio di controller premium di casa Corsair, diamo uno sguardo più da vicino alla controparte dedicata alle console di casa Microsoft. Più nel dettaglio andiamo a scoprire SCUF Instinct Pro, che si differenzia dall'Instinct liscio per la possibilità di usare i così detti grilletti istantanei. La versione che trovate ritratta in questa recensione è stata realizzata da noi tramite l'editor integrato sul sito SCUF. SCUF Instinct Pro - Controller senza fili ad alte prestazioni personalizzato grigio acciaio per Xbox Series X|S, Xbox One, PC e mobile 239,99 € Vedi l'offerta PRO Estremamente personalizzabile...

Confezione

La confezione dello SCUF Instinct Pro include il controller, un cavo USB di 2 metri ricoperto in tessuto, due levette analogiche di ricambio (diverse però da quelle installate), e un ampio manuale che spiega tutte le caratteristiche del prodotto. In più rispetto al Reflex ci sono anche un paio di pile stilo AA Duracell. Sì perché esattamente come un controller Xbox classico, anche questo è alimentato a pile. E Duracell ha un accordo oramai storico con l'universo gaming Microsoft, tale a quanto pare da influenzare anche i controller di terze parti. Se volete, con una spesa extra di circa 40€ vi portate a casa una custodia protettiva, un tubetto di Gamer Grip, un set di 4 analogici e un cavo USB-C di 3m. Visto il prezzo del controller il pack di accessori extra doveva forse essere incluso di default.

Costruzione ed ergonomia

Il feeling e l'aspetto sono a primo acchito davvero molto simili a quello dei controller Xbox di ultima generazione, quelli inclusi nell'Xbox Series X per intenderci. Non è certo un difetto: la qualità dei controller Microsoft è molto alta, e ritrovare la stessa cura nel dettaglio in un prodotto che offre qualcosa in più non guasta affatto.

Dimensioni e forme insomma sono identiche. Persino il peso è simile: i 280 grammi dell'Instinct Pro sono in linea con quelli dell'Xbox Wireless Controller, questo nonostante la presenza delle palette posteriori, del meccanismo per i grilletti istantanei e dei materiali. Il bilanciamento pure rimane molto, molto simile, anche perché il vano pile è esattamente nella stessa posizione. A renderlo effettivamente diverso da quello classico ci sono colori e materiali del retro, che possono essere personalizzati tramite l'apposito editor di livrea, e i celebri Paddle, le palette configurabili che caratterizzano i controller di SCUF praticamente da sempre. Veniamo quindi alle caratteristiche essenziali di questo controller.

SCUF Instinct Pro è sia un controller wireless che cablato. Per la modalità wireless si appoggia al Bluetooth su PC e al classico abbinamento dei controller Xbox su console (i pulsanti fisici che si trovano sia sul controller che su Xbox). In modalità cablata si può sfruttare il cavo in dotazione o qualsiasi altro cavo tipo C, visto che la porta di collegamento è in bella vista. Peccato per quello in confezione di soli 2 metri: se giocate dal divano potrebbe rivelarsi troppo corto.

Le dimensioni ammontano a 168 x 108 x 53 mm. Da un punto di vista ergonomico, le forme, come già specificato, sono identiche a quelle dell'Xbox Series X Wireless Controller. Ciò significa che se vi trovate bene con quello non avrete alcun problema di adattamento con questo. Optando per l'acquisto dell'Instinct Pro avrete automaticamente il retro con copertura gommata e zigrinata, molto comoda e capace appunto di donare quel grip aggiuntivo che torna utile per le sessioni prolungate. Come accennato, il bilanciamento è praticamente lo stesso, e se lo volete alleggerire un po' è possibile rimuovere i motori di vibrazione. C'è chi trova la vibrazione una distrazione aggiuntiva, tendendo a disattivarla del tutto per giocare. Rimuovendo del tutto i motori si fa prima. Farseli rimuovere costa una decina di euro. Non è un'operazione che potete compiere in autonomia, visto che vanno fatte delle modifiche interne sostanziali.

Uno dei due motori di vibrazione integrati nel controller di SCUF. Rimuoverlo da soli non è un'operazione banale, meglio comprarlo con i motori già disassemblati nel caso.

Anche il feedback dei tasti è molto, molto simile a quello della versione Xbox. Sono leggermente differenti le levette analogiche, visto che risultano più gommate e dotate di zigrinatura diversa. E non solo: l'Instinct Pro è fatto apposta per sostituire le levette con facilità, optando per modelli concavi, convessi, più alti o più bassi. Come accennato ce ne sono un paio in più in confezione: Una è della stessa lunghezza delle altre ma dotata di una superficie concava, l'altra invece è una levetta più alta. SCUF suggerisce l'analogico lungo a destra, per migliorare la precisione di mira, e quello corto concavo a sinistra per avere più controllo sul movimento del personaggio. E quando diciamo che è possibile sostituirle con facilità lo intendiamo davvero: la parte frontale è staccabile facilmente, grazie a un sistema a magneti che sta in posizione ma che è comunque facile da rimuovere facendo leva sul giusto punto.

Molto simili anche i pulsanti dorsali, se non fosse per due dettagli. LT e RT sono meno zigrinati della versione Microsoft, ma la cosa importante è che al loro fianco presentano due interruttori che permettono di attivare la modalità istantanea. Con quest'ultima attiva, la corsa dei dorsali è azzerata, e si ha un feedback simile al click del mouse. Una funzione che si presta molto bene agli sparatutto, e meno ovviamente ai giochi di guida o altri che richiedono l'utilizzo della corsa completa del pulsante dorsale. La cosa vantaggiosa è che non è necessario, come nel caso del Reflex per PS5, scegliere se montare i grilletti Instant o quelli classici. Qui si possono avere entrambi contemporaneamente, impostando l'uno o l'altro semplicemente usando l'apposito interruttore. Addirittura potete decidere di averne uno attivo e l'altro no.

Troviamo anche il resto della dotazione che ci aspetteremmo da un controller Xbox: microfono, tasto con LED per mutarlo, tasto opzioni, multitasking e sharing, tastone Xbox centrale retro-illuminato. Abbiamo già fatto cenno ai paddle posteriori. Sono i tasti extra posizionati sul retro in modo ergonomico che vi permettono di avere 4 scorciatoie in più. Ci sono tasti che dovete usare spesso e trovate scomodi? Potete riprogrammare i paddle posteriori per farne le veci. Il colore di questi pulsanti corrisponde a quello che avete scelto per il retro del controller dall'editor di livrea. Presentano una leggerissima zigrinatura, e si premono con le dita medie, che poggiano su di loro con naturalezza. Particolare il movimento che va fatto con il dito per premere i paddle superiori: invece di usare il polpastrello si usa il fianco del dito. Diciamo che quelli inferiori sono più comodi, e quelli superiori sono da programmare per funzioni specifiche che usate di meno. Al centro della sezione che ospita i paddle troviamo un ulteriore testo: quello per la gestione dei Profili. Già di base le palette sono configurate per riprodurre alcuni dei tasti del controller, e con la pressione del tasto Profili potete ciclare tra profilo FPS/Battle Royale (colore blu), Sport (colore rosso) e giochi di corse (colore verde). I colori dei profili vengono visualizzati dal LED frontale, quello che si trova sotto al tasto di mute del microfono. Nulla vieta di riprogrammarli, e il bello è che non servono software o altri strumenti hardware sulla falsa riga dei vecchi SCUF. Ci torniamo nella sezione di questa review relativa alle funzionalità. Le palette non sono sostituibili. Anzi, quelle più grandi, che si premono con il polpastrello, sono parte integrante della scocca posteriore.

In questo controller non c'è neanche la debolezza strutturale che avevamo riscontrato sullo SCUF Reflex. La cover superiore, come già accennato, è removibile grazie a un sistema magnetico, e di conseguenza non ci sono incastri in plastica che si rischia di rompere.

Proprio la possibilità di rimuovere il coperchio ci permette di dare un'occhiata a nudo al controller di SCUF, in modo da apprezzarne componenti e realizzazione "interna".

Ed è ecco anche la placca superiore a sé stante. E visto com'è fatta, sono anche disponibili scocche aggiuntive sullo store SCUF per cambiare rapidamente i connotati al controller.

In definitiva ci troviamo di fronte a una sorta di Elite Controller che, dalla sua, ha maggiori possibilità di personalizzazione di livrea e di altre caratteristiche di tipo fisico. Abituarsi a usarlo è questione di un attimo, proprio per le sue somiglianze con il controller originale. È comodo, dotato di funzioni aggiuntive, personalizzabile e ben costruito, questo nonostante le componenti aggiuntive e la scocca frontale removibile.

Funzionalità e autonomia

SCUF Instintc Pro, così come il Reflex per PS5, non si appogia a software o a strumenti di tipo hardware per rimappare le palette posteriori. Nei modelli precedenti c'era un sistema brevettato da SCUF che prevedeva l'uso di un magnete. Su quelli di nuova generazione, incluso l'Instinct Pro, rimappare il tutto è molto più semplice e immediato. La procedura è illustrata anche sul manuale incluso in confezione, Si preme il pulsante Profili sul retro per trovare quello dei tre di default che volete personalizzare, premete nuovamente il pulsante Profili stavolta tenendolo premuto e si preme poi paletta e tasto che gli volete abbinare in contemporanea. Per salvare il tutto basta ripremere il tasto Profili e il gioco, letteralmente, è fatto. Alle palette potete di fatto abbinarci qualsiasi tasto, compresi L3, R3 o anche l'intera croce direzionale. E se per qualche motivo volete rendere una determinata paletta inattiva basta abbinarci il tasto Share. Rapidissimo e indolore, e così comodo che potete farlo anche mentre giocate se ce ne fosse bisogno.

Non c'è molto altro da dire a riguardo delle funzionalità. Il resto delle caratteristiche, come già detto, le eredita dal controller Xbox, con tutti i pregi e i difetti che ne consegue. L'unico difetto che gli si può imputare è che l'assenza di un software dedicato fa sì che gli utenti non si possano sbizzarrire con le macro. Ci sono controller che costano molto, molto meno che lato software permettono di fare un sacco di cose, e SCUF potrebbe benissimo organizzarsi in tal senso, vista anche la fascia di prezzo a cui propone i suoi prodotti.

Non ci rimane che parlare dell'autonomia. I valori sono molto simili a quelli del controller di Microsoft. D'altronde il tutto è alimentato da due pile AA, e di conseguenza non ci può aspettare miracoli. Può avere senso equipaggiarsi con una scorta di pile ricaricabili, in modo da non rimanere a secco sul più bello. Il tutto migliora se optate per rimuovere i motori di vibrazione, che consumano energia diminuendo l'autonomia.

Personalizzazione

A prescindere da pregi e difetti, SCUF Instinct Pro e in generale tutti i nuovi prodotti SCUF sono praticamente inattaccabili sul fronte della personalizzazione. L'editor integrato nello store online vi permette di scegliere quasi ogni componente del controller, ma occhio al prezzo che aumenta a ogni aggiunta o cambiamento più o meno sostanziale. Come prima cosa si regola il colore della scocca, a scelta fra livree uniformi, di design o categoria NEWS. Quella protagonista di questa recensione fa parte proprio di quest'ultima famiglia, e si chiama Cascade. Rispetto al nero base costa 19,99€ in più.

Si decide poi il colore del retro. Se avete scelto di personalizzare l'Instinct Pro, che vi ricordiamo si distingue dall'Instinct normale per i dorsali istantanei, la scelta è fra il nero e il grigio chiaro. Entrambi presentano le estremità gommate. Quella nera è gratuita.

Si passa poi ai 4 tasti di destra, A, B, X e Y. Potete tenerli con i colori standard Xbox o dare un ulteriore tocco di colore al tutto optando per varie combinazioni.

Si passa poi agli analogici, decidendo lunghezza ed eventuale concavità o convessità. C'è anche un tab aggiuntivo che permette di cambiarne il colore, anche se la scelta è limitata tra il nero base, il grigio chiaro e il rosso.

Si può cambiare anche il colore dell'anello che circonda le levette, in modo da creare combinazioni con i tasti principali e, volendo, con il colore di tutta la scocca.

Si può anche optare per una croce direzionale di stampo più standard e deciderne poi il colore. Il feedback rimane lo stesso a prescindere da quale D-Pad decidete di installare.

C'è poi la scelta del colore dei bumper e dei grilletti. Con bumper non si intende solo RB e LB, ma tutta la fascia della scocca che li ospita.

L'ultimissima modifica riguarda la vibrazione. Come accennato è possibile far rimuovere i motori di vibrazione per alleggerire il controller, ma vi costerà 9,99€.

Difficile insomma creare combinazioni identiche tra loro. Il prezzo, come accennato, tende ad aumentare sempre di più a seconda di quanti colori decidete di applicare alle varie sezioni. Il risultato finale dipende interamente da voi. Dal canto nostro possiamo dirvi che la qualità della stampa e dei materiali è davvero alta.

Prezzo

Il prezzo di SCUF Instinct Pro non vi piacerà. È però necessario specificare un dettaglio. Se non vi interessano i grilletti istantanei potete optare per lo SCUF Instinct, il cui prezzo parte da 189,99€. Sono tanti lo stesso, soprattutto considerato il prezzo di un Elite Series 2 Wireless, che comunque tra controller e pacchetto di componenti completo richiede un investimento superiore ai 200€. Per l'Instinct Pro si sale a 219,99€. L'aumento di 30€ non è giustificato solo dal meccanismo per i grilletti istantanei, ma anche dalla presenza dei grip gommati che non potete aggiungere alla versione base. Vediamo quanto ci costano le varie aggiunte: Controller base: 189,99€ / 219,99€

Scocca superiore: 12,99€, 19,99€ o 24,99€

Scocca inferiore colorata di grigio: 7,99€

Kit di tasti colorati: 12,99€

Colore analogici: 6,99€ l'uno

Anelli: 1,99€ l'uno

Colore D-Pad: gratis

Bumper: 12,99€

Grilletti: 12,99€

D-Pad: 7,99€

Vibrazione non attiva: 9,99€

Pacchetto di accessori extra: 45€ Si arriva a un massimo di 320€ circa per il controller a cui aggiungerci 45€ opzionali per gli accessori extra. Nulla vieta di prenderlo "liscio", ovvero senza nessuna di queste modifiche. Se però siete a spendere cifre del genere i 30€ in più richiesti per il Pro sono un buon investimento.

A prescindere da tutte queste considerazione, il prezzo è alto. Senza mettere mano all'editor di livrea, si va a pagare i grilletti istantanei (che comunque in certi ambiti sono un game changer), il sistema di palette riprogrammabili e il grip. Dipende al solito dalle vostre esigenze e dal vostro budget. Se cercate questo genere di cose e non volete appoggiarvi necessariamente all'Elite di Microsoft, ci sta dare fiducia a SCUF, vista la lunga tradizione di controller top di gamma. Per l'acquisto della versione personalizzata ci si deve rivolgere obbligatoriamente allo store ufficiale SCUF. Se non altro la garanzia è passata dai 6 mesi del Reflex ai 12 mesi di questa versione. Sono comunque pochi, ma meglio 12 che 6.

Giudizio Finale SCUF Instinct Pro SCUF Instinct Pro mantiene intatte le forme, la comodità e il bilanciamento del Wireless Controller di Xbox Series X. A questo però ci aggiunge: i 4 paddle posteriori riprogrammabili "a caldo", comodi per abbinarci funzioni alternative che richiederebbero in casi normali movimenti del pollice o di altre dita che potrebbero portarci a rallentamenti nel flusso dei comandi; le impugnature gommate con grip; e, soprattutto, i grilletti istantanei, attivabili o disattivabili a piacimento grazie a un interruttore fisico. Non solo, a differenza del pad classico o dell'Elite Controller, è possibile personalizzarlo ampiamente cambiando scocca e colori dei componenti. È anche vero che bastano poche personalizzazioni per far alzare il prezzo ben al di sopra di quello richiesto per il già citato Elite. E in quest'ultimo le palette posteriori sono anche sostituibili, cosa che non si può dire dell'Instinct Pro. Al netto di questo (e dei soli 12 mesi di garanzia), la qualità del prodotto è altissima, e chi non ha problemi di budget si troverà per le mani un gran bel prodotto. Sommario Costruzione ed ergonomia 9 Funzionalità e autonomia 8 Personalizzazione 10 Prezzo 5 Voto finale SCUF Instinct Pro Pro Estremamente personalizzabile...

