Tra gli innumerevoli prodotti che abbiamo provato nel corso degli anni sulle pagine di SmartWorld, quello di cui parliamo oggi è sicuramente uno dei più curiosi in assoluto. Il nome dice già molto: Secretlab Premium Footrest , vale a dire un poggiapiedi di alta qualità. Lo ha prodotto un'azienda che ormai conosciamo bene, visto che è la stessa delle sedie TITAN EVO 2022 e delle scrivanie MAGNUS . Dunque, cos'ha di speciale questo poggiapiedi per finire su queste pagine? Questo è quello che scoprirete leggendo la nostra recensione completa, nella quale parleremo delle sue peculiari qualità e del suo utilizzo quotidiano .

Unboxing

Come da tradizione partiamo dall' unboxing di Secretlab Premium Footrest , che in verità è molto semplificato. Nella confezione di cartone troviamo un cartoncino su cui sono riportate le informazioni sul prodotto e il poggiapiedi stesso, avvolto in un sacchetto di plastica protettiva.

Caratteristiche Tecniche

L'unione di queste due schiume garantisce comodità e massima ergonomia . Anche perché le dimensioni sono quelle perfette per utilizzare il poggiapiedi con le sedie della gamma Secretlab (e non solo), vale a dire 550 x 300 x 130 mm .

La vera anima tecnologica sta però all'interno. La struttura di questo Premium Footrest è realizzata in schiuma a doppia densità , con uno strato esterno viscoelastico in Memory Foam PlushCell, molto morbido, e uno strato interno in schiuma a freddo di media consistenza, che permette una distribuzione uniforme del peso del corpo.

Sul lato inferiore c'è un rivestimento antiscivolo in silicone con una trama che ripete il logo di Secretlab. Una piccola chicca che abbiamo apprezzato, al netto del fatto che la copertura antiscivolo funziona benissimo praticamente su qualsiasi tipo di superficie, anche pavimenti in cotto o parquet.

Il rivestimento esterno è in tessuto imbottito , con effetto vellutato e traspirante. Al tatto è molto piacevole e si nota anche una buona resistenza , che dovrebbe farlo durare per un tempo abbastanza lungo.

Secretlab Premium Footrest è un poggiapiedi di alta qualità, come abbiamo già accennato all'inizio. La versione che abbiamo provato è la PlushCell Memory Foam , quella in materiale morbido. Tra l'altro, proprio sui materiali c'è molto da dire, visto che sono tutti di pregio.

Esperienza d'uso

La prima cosa da dire su Secretlab Premium Footrest è che funziona davvero: è comodissimo, stabile e versatile. La sua struttura ergonomica e leggermente curva permette di poggiare i piedi in varie posizioni, sia sulla parte alta che sui bordi.

Lo abbiamo utilizzato per alcune settimane durante tutto l'orario di lavoro, dunque per diverse ore ogni giorno. Sin da subito, abbiamo notato che il poggiapiedi porta ad assumere una posizione più corretta durante la seduta, in maniera molto naturale: tenendo i piedi ben piantati sul poggiapiedi, è più facile rimanere con la schiena dritta e avere meno carico sulla parte lombare e sulle gambe.

Dopo un'intera giornata passata con i piedi su Premium Footrest si ha un senso di maggior rilassatezza delle gambe e, generalmente, meno affaticamento. Poter spostare i piedi su un'ampia superficie permette, inoltre, di non trovarsi in posizione scomoda dopo qualche ora, ma cambiare di volta in volta.

Ovviamente ci sono alcuni punti su cui far molta attenzione. Prima cosa: Premium Footrest si può usare solo senza scarpe, dune con i piedi nudi o (meglio ancora) con i calzini. Questo è fatto ovviamente per massimizzare il comfort, ma potrebbe essere un inconveniente non da poco se volete usarlo in ufficio o altri luoghi pubblici.

In più, anche se è alto solo 13 cm, il poggiapiedi crea comunque uno spessore aggiuntivo che potrebbe essere eccessivo per alcune scrivanie o per le persone particolarmente alte. Noi siamo riusciti ad utilizzarlo senza troppi problemi sia sotto una classica scrivania da ufficio che sotto altri tavoli, ma abbiamo anche trovato una scrivania più bassa in cui non era possibile stare con i piedi sul Premium Footrest.

Il nuovo Secretlab Premium Footrest è dunque compatibile con tante sedie e scrivanie ma non con tutte. Dà il meglio di sé con gli altri prodotti Secretlab come MAGNUS e TITAN EVO 2022, ma si comporta generalmente molto bene anche con prodotti di altre marche.