Recensione Segway Ninebot KickScooter MAX G2: potentissimo, comodissimo, pesantissimo

Segway Ninebot KickScooter MAX G2 è uno di quei prodotti che è difficile non amare sin da subito. Non tanto per la qualità del prodotto, che è altissima sotto ogni aspetto, ma anche e soprattutto per la piacevolezza e la semplicità del suo utilizzo. Questo nuovo monopattino elettrico di Segway punta proprio a darvi una sensazione piacevole quando siete alla guida, e ci riesce grazie ad un sapiente mix di innovazione e tradizione : le tante novità di questo modello si uniscono all'ormai lunga esperienza del produttore, che può essere considerato come uno dei leader nel settore della mobilità elettrica. Per scoprire tutte le qualità del nuovo KickScooter MAX G2 vi invitiamo a leggere tutte le sezioni di questa recensione completa, arrivando fino alle considerazioni sul prezzo di listino, che mai come questa volta sono fondamentali.

Unboxing e Montaggio

Curiosamente, nella scatola non è previsto un vero e proprio alimentatore classico, ma solo il cavo con ingresso tripolare e spina da muro. Questo perché il KickScooter MAX G2 integra al suo interno il convertitore per l'alimentazione, come spiegheremo meglio nel capitolo dedicato all'autonomia.

Avete dunque tutti gli elementi per procedere subito al montaggio , che è molto semplice. Il monopattino arriva già montato quasi per intero, basta solo inserire il manubrio nello stelo metallico e avvitare le 6 viti che trovate in confezione, con la chiave esagonale sempre fornita in dotazione.

La confezione di Segway Ninebot KickScooter MAX G2 è abbastanza grande, come si addice ad un prodotto dalle dimensioni notevoli come questo. All'interno trovate il monopattino, avvolto in diversi strati di plastica e polistirene, più un sacchetto con i vari manuali e gli accessori: due cavi di alimentazione (con presa europea e inglese), un tubo per la valvola , un chiave esagonale e 6 viti .

Caratteristiche Tecniche

Segway Ninebot KickScooter MAX G2 ha delle specifiche tecniche di fascia altissima, che lo rendono tra i monopattini più potenti tra quelli classici. La sua potenza nominale è di 450 W, ma il motore a trazione posteriore può arrivare fino a ben 900 W di picco, un valore davvero alto.

Tutta questa potenza gli consente di sfrecciare fino a 25 km/h e di salire su pendenze fino al 22%. Anche in questo caso numeri molto interessanti, anche se bisogna sempre ricordare che il limite di velocità per i monopattini elettrici in Italia è di 20 km/h sulle strade pubbliche.

Le ruote da 10" usano pneumatici tubeless autosigillanti che hanno un ottimo grip su tutti i terreni. Le sospensioni e i freni integrate sono diverse per le due ruote: freno a tamburo e sospensione idraulica davanti, freno elettronico e sospensione a doppia molla dietro.

Il prezzo per tutta questa potenza si paga in termini di peso e spazio: KickScooter MAX G2 pesa ben 24,25 kg e da aperto misura oltre 1,2 metri in lunghezza e in altezza, con una larghezza non indifferente di 57 cm. La pedana è infatti molto ampia, anche troppo per certi versi.

Ciò vuol dire che sollevarlo per portarlo su una rampa di scale o metterlo in auto può essere davvero faticoso, dunque fate ben attenzione a questo aspetto se abitate in un palazzo senza ascensore.