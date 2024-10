Mi sono immerso in questo remake per PC (versione da noi testata) e PlayStation 5 con occhi vergini, senza preconcetti, pronto per essere colpito o deluso, e ciò che ho trovato è un'esperienza che si regge su un equilibrio un po' precario tra vecchio e nuovo.

Voglio essere onesto sin da subito: non ho mai giocato l'originale Silent Hill 2 , e mi dispiace non avere quei ricordi nostalgici da condividere, come invece ho fatto con Final Fantasy VII Rebirth .

Vi siete mai guardati dentro?

James Sunderland è un uomo distrutto , spezzato dal dolore per la perdita della moglie, Mary, morta tre anni prima a causa di un male incurabile. Eppure, misteriosamente, un giorno riceve una lettera: è firmata proprio da Mary, che lo invita ad incontrarla nella cittadina di Silent Hill. Questo è l'incipit di una storia che non parla solo di orrore tangibile, ma soprattutto di un incubo interiore . James non sta semplicemente cercando sua moglie, sta affrontando una città che sembra plasmata dalla sofferenza che si porta dentro.

Tuttavia, proprio qui si inserisce uno degli aspetti che mi ha convinto meno : lo stacco tra i filmati e il gameplay . Se oggi siamo abituati a transizioni fluide che passano in maniera impercettibile dal filmato alle sequenze di gioco, qui spesso si utilizza la nebbia, o una semplice transizione di nero, come escamotage per coprire questi cambi di scena. Un dettaglio che sa un po' di vintage, ma non in senso positivo: spezza un pelino l'immedesimazione e ti ricorda bruscamente che stai giocando un videogioco, interrompendo l'intensità emotiva che stavi percependo fino a quel punto. È una boccata d'aria, certo, ma una di quelle che ti fa uscire dall'illusione, piacevole, dell'orrore.

Atmosfera e design: una lezione di tensione

La progressione narrativa, infatti, rimane intrecciata direttamente agli enigmi , vero motore del gameplay, e meno all'azione. Non ci sono molte distrazioni, non ci sono raccolte di materiali o crafting alla The Last of Us o allo stesso Resident Evil .

Ricordo quando, perso nella nebbia di Silent Hill, completamente disorientato, non riuscivo a trovare la direzione giusta. Poi ho sentito il suono lontano di un scaccia-sogni in movimento e, grazie ad un intelligente gioco di luci e ad una porta leggermente socchiusa, ho capito che quella era la strada da seguire. Sono queste piccole perle di design che ti fanno capire di essere davanti ad una produzione fatta da chi conosce il genere a fondo, non da un mestierante.

In quell'istante ho realizzato come quella stessa nebbia, che su PS2 serviva da geniale escamotage per mascherare i limiti hardware , ora viene sfruttata per mostrare la potenza dei nuovi effetti volumetrici , sempre però al servizio dell'atmosfera. E questo è il focus costante del gioco, lo si percepisce anche e soprattutto nei dettagli più piccoli.

In un gioco che ti invita a perlustrare ogni angolo, queste barriere finiscono per essere una piccola frustrazione, ma fa tutto parte di un disegno all'ombra di un'atmosfera che è quella di un horror d'altri tempi, e lo senti mentre vaghi in luoghi oscuri, illuminati solo dalla torcia . La luce si riflette su scenari d'orrore che, devo ammetterlo, sono splendidamente realizzati, pieni di dettagli che catturano e inquietano come, senza iperboli, solo un horror eccellente sa fare.

Oltre i combattimenti: l'anima di Silent Hill 2

Certo, il sistema di combattimento non è il massimo della raffinatezza. Non è fluido, è macchinoso, soprattutto negli scontri corpo a corpo.

Ogni volta che mi trovavo di fronte a un nemico, la mia prima reazione non era quella di volerlo affrontare, ma di sperare di potermene sbarazzare il più velocemente possibile per evitare l'eventuale legnosità.

Non fraintendetemi, non siamo al livello di un The Callisto Protocol, dove ogni scontro sembrava un ballo schematico che viaggia sui binari, ma le schivate, i colpi, tutto dà l'impressione di essere legnoso. Non c'è quella visceralità, quella fisicità brutale che permeava The Last of Us Parte 2, per esempio.

C'è un'imprevedibilità di fondo nelle lotte che in prima battuta stupisce, ma più in là la magia tende ad assopirsi. Ho apprezzato il fatto che alcuni nemici tendano a nascondersi, a camuffarsi nell'ambiente, a rialzarsi dopo essere stati sconfitti, ma la rigidità del corpo a corpo, malgrado sia ovvio che debba contribuire al renderti la vita difficile dato il contesto, avrebbe potuto godere quantomeno di una realizzazione tecnica migliore, almeno negli impatti e nelle collisioni.

E non è una sorpresa, dopotutto. Il combat system non è mai stato il punto forte di Bloober Team, e si vede. Ma non è quello il punto. Per quanto i combattimenti possano risultare imperfetti, nel contesto del gioco, non rompono l'immersione, perché il cuore dell'esperienza non è lì. È nell'atmosfera opprimente, nella narrativa disturbante e in quel classicismo che non è vecchio, ma solido.