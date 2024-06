Recensione Sonos Ace: grande qualità al primo colpo

Ma adesso possiamo dirlo: non solo Sonos non ha preso alcuno scivolone ma, al primo colpo, è riuscita a realizzare uno modello che da subito rappresenterà un punto di riferimento , tra le migliori cuffie Bluetooth in assoluto disponibili sul mercato.

Confezione

Ancora una volta un plauso a Sonos per la confezione interamente riciclabile , in carta.

Confezione di vendita con tutto quello che ci si aspetterebbe: all'interno, oltre le cuffie, troviamo la custodia rigida per il trasporto, un cavetto USB-C/USB-C per la ricarica (ma anche l'ascolto via USB) e un cavetto USB-C/jack audio per collegare le cuffie anche a connettori da 3,5mm.

Costruzione e comodità

Sul padiglione sinistro c'è il connettore USB-C e il tasto On/Off (che serve anche per mandare in pairing Bluetooth), mentre sul padiglione destro troviamo pulsante per il controllo dell'ANC e il cosiddetto Content Key , ossia un tasto che si può sia premere (per Play/Pausa e cambiare traccia) che far scorrere sopra e sotto (per regolare il volume).

Inoltre, l'archetto è imbottito con due tipi diversi di spugna (una più densa, una meno densa) per distribuire meglio il peso sulla testa e i padiglioni hanno un rivestimento anti-impronte che non trattiene l'unto delle dita.

Ci sono tanti piccoli dettagli che confermano l'approccio maniacale di Sonos nel design: la sezione finale dell'archetto è tagliata in diagonale per indicare istintivamente fronte e retro, così come l'interno dei padiglioni è di colore diverso per riconoscere immediatamente padiglione destro e sinistro.

Sono molto comode da indossare e personalmente non ho mai avvertito il senso di pesantezza dato dalla pressione dell'archetto che capita con alcune cuffie (vedi AirPods Max). Al contrario, l'unica critica che muoverei in termini di comodità è nella pressione un po' eccessiva esercitata dai padiglioni, che mi ha fatto sentire un po' di fatica intorno alle orecchie dopo ore d'uso. Quella di avere cuscinetti che premono bene è probabilmente una scelta per massimizzare l'isolamento passivo e, sebbene non rappresenti certo un problema nell'uso quotidiano, per me è stato l'unico neo in termini di comfort, altrimenti ai massimi livelli.

Le cuffie sono abbastanza leggere considerando la presenza di elementi in acciaio, pesano infatti 312 grammi. Per confronto, le Sony WH-1000XM5 (interamente in plastica) pesano 250 grammi, mentre le AirPods Max (con archetto interamente in metallo) pesano 384 grammi.

I cuscinetti dei padiglioni sono imbottiti in memory foam e sono removibili . Si agganciano alle cuffie tramite magneti (in modo analogo a quanto già visto su AirPods Max): l'aggancio è molto saldo (al punto che se non sapessi che sono removibili, non lo avrei detto) e i magneti sui cuscinetti hanno poli opposti, in modo che sia impossibile posizionare il cuscinetto destro sul padiglione sinistro e viceversa.

Esteticamente la scelta non mi fa impazzire e, anche da un punto di vista di "protezione" del driver (magari da eventuali schizzi di pioggia) credo non sia la scelta più indicata. D'altra parte, anche le Sony ruotano in questo modo, quindi toccherà farsene una ragione.

I padiglioni hanno un po' di flessibilità (verso l'interno o l'esterno) rispetto gli archetti e, in questo modo, si adattano meglio alla forma della testa. Inoltre i padiglioni ruotano (e occupano meno spazio quando sono nella custodia): tuttavia, ruotano solo in una direzione e, quando lasciate le cuffie poggiate sulle spalle, i padiglioni saranno rivolti verso l'esterno .

Inoltre, il porta cavi è una piccola chicca: è attaccato al resto della custodia tramite magnete in modo che, se non vi serve, potete lasciarlo a casa, evitando di portarvi tutti i cavetti dietro.

Una menzione a parte merita la custodia per il trasporto, che trovo davvero ottima: anche se è realizzata interamente in plastica (di cui il 75% riciclata), è piacevole al tatto con un rivestimento in stoffa, ed è sensibilmente più sottile di quella delle WH-1000XM5 (poiché anche i padiglioni delle Ace sono meno pronunciati della controparte di Sony).

Qualità sonora

Il profilo sonoro non è neutro: l'equalizzazione di Sonos ha un profilo leggermente a V, con una piccola enfasi su bassi e alti, con frequenze medie un po' retrocesse. È un'equalizzazione leggera, che non snatura i brani ma dà un tocco personale al suono delle cuffie.

Dentro i padiglioni troviamo un driver dinamico da 40 mm sviluppato da Sonos: l'azienda non fornisce altre specifiche tecniche (come da tradizione), ma il suono che gli altoparlanti riescono a fornire è davvero eccezionale. La cosa che stupisce maggiormente è la quantità di dettagli che si riescono a percepire durante l'ascolto, con una menzione particolare per la morbidezza e la precisione dei bassi .

Dall'applicazione Sonos (disponibile per Android e iOS) è possibile regolare leggermente l'equalizzazione, aumentando o diminuendo l'intensità di bassi e alti. I fan della personalizzazione del suono potrebbero (legittimamente) lamentare l'assenza di un vero equalizzatore, che d'altra parte non è mai stato presente sui prodotti Sonos, che ha sempre preferito un approccio molto semplificato.

In un classico intramontabile come Thriller di Michael Jackson, le leggere percussioni che accompagnano tutta la traccia non sono semplicemente a destra, ma arrivano da un punto preciso, lontano, sulla destra, leggermente indietro rispetto la testa dell'ascoltatore. In pezzi come questo, in cui il mixaggio e il posizionamento dei suoni hanno un ruolo fondamentale nella costruzione della narrazione, il livello di dettaglio delle Sonos Ace può fare la differenza: le percussioni, basse e costanti a destra, trasmettono quel senso di precarietà e urgenza e si contrappongono ai periodici giri di basso (ad esempio da 1:16) che, dalla sinistra, raccontano la fuga dei protagonisti.

Personalmente, anche se in generale ho apprezzato l'equalizzazione dell'azienda, dinamica e divertente, non mi sarebbe dispiaciuto avere un minimo di controllo in più , magari per alzare leggermente proprio le frequenze medie, in quanto in alcuni brani mi sarebbe piaciuto valorizzare di più la voce.

ANC e altre funzioni

Dall'app di Sonos non ci sono molte opzioni o funzioni particolari: c'è la possibilità di cambiare il nome alle cuffie, abilitare ANC o Modalità Trasparenza, abilitare o meno il Play/Pausa automatico (e/o la risposta automatica alla chiamata quando si indossnao le cuffie), attivare o disattivare il tracciamento della testa quando si ascoltano contenuti in audio spaziale.

L'app serve anche per aggiornare il firmware delle cuffie e controllare il livello di batteria.

E poi c'è la modalità TV Audio Swap, spiegata in dettaglio nell'apposito paragrafo.

Il "grande assente" è la possibilità di riprodurre audio in cuffia via WiFi, ossia collegando le cuffie direttamente alla rete wireless di casa e gestendo la riproduzione direttamente via cloud, in modo analogo a quanto si fa con tutti gli smart speaker Sonos. Intendiamoci: non è una funzione tipica per le cuffie, anzi, non c'è letteralmente nessun modello che funzioni in questo modo.

Il motivo per cui parlo di "grande assente" è perché l'intera community di utenti Sonos è rimasta delusa dal non poter trattare le cuffie al pari degli smart speaker dell'azienda, e non posso negare che anche durante l'evento di presentazione questa sia stata una domanda ricorrente da parte della stampa (me incluso).

A tal proposito, è bene specificare che il team di Sonos ha dato qualche spiegazione: oltre a essere una funzione inusuale, la riproduzione via WiFi non è stata inclusa perché il consumo di batteria è sensibilmente più elevato rispetto alla riproduzione via Bluetooth.

Tuttavia, precisiamo che le cuffie sono dotate di WiFi (che viene utilizzato nella funzione TV Audio Swap) e il team ha comunicato che, qualora dai feedback degli utenti risultasse una funzione richiesta, non è da escludere che possa arrivare in futuro.