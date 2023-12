Recensione Sonos Era 100: il migliore smart speaker

E proprio per questioni di prezzo, credo che il Sonos Era 100 , ossia il più economico della nuova famiglia di altoparlanti dell'azienda, sia lo speaker intelligente più adatto a tutti: a un costo più basso degli altri prodotti della società, porta comunque in casa tutta la magica esperienza utente di Sonos e una qualità audio decisamente elevata.

In generale, c'è solo un "piccolo" problema con gli speaker Sonos: il prezzo. Non è un mistero, i prodotti Sonos hanno il loro costo – comprensibile, giustificato –, che non tutti gli utenti sono disposti a spendere.

Unboxing

Considerando il prezzo non basso, non ci sarebbe dispiaciuto vedere in confezione anche l'adattatore USB-C/jack audio (acquistabile a parte a 25€).

L'unboxing si merita un voto in più della sufficienza per l'esperienza di spacchettamento, sempre molto curata: la scatola è interamente in cartone e lo speaker è contenuto in una sacca di tessuto che lo protegge da eventuali graffi durante il trasporto.

Costruzione

Nonostante i due nuovi speaker della serie Era siano stati progettati durante il covid, con tutte le estreme difficoltà del lavoro da remoto e le complicazioni dovute all'invio dei vari sample di produzione, i designer hanno progettato il telaio di questi speaker in modo che il numero e la posizione dei fori presenti nelle due O del logo Sonos sia identica, e che in generale tutto l'aspetto della scocca risulti simmetrico.

Anche in questo caso, racconto un aneddoto che Sonos stessa ha condiviso con noi durante la presentazione di Era 100 ed Era 300 , per dare un'idea di quanto la società possa essere maniacale nei dettagli.

Come tutti gli altri prodotti dell'azienda, anche Sonos Era 100 è veramente impeccabile in termini di qualità costruttiva. Il design è curato nei minimi dettagli e il prodotto dà una grande sensazione di solidità.

I tasti sono touch e danno un immediato feedback sonoro al clic; la barra per il volume, leggermente incassata rispetto al resto, è facile da riconosce anche al tatto e, per regolare il volume, è possibile sia cliccare gli estremi (per un controllo più capillare), sia eseguire uno swipe verso destra o sinistra.

In cima troviamo i pulsanti touch per controllare la riproduzione: tasto Play/Pausa al centro, i pulsanti per andare avanti e indietro tra le tracce, una barra per il controllo del volume e un pulsante per attivare o disattivare l'assistente vocale.

Da un punto di vista estetico, le linee sono essenziali e pulite: un cilindro ovaleggiante, con la griglia degli altoparlanti che occupa quasi interamente il dispositivo, eccetto una piccola sezione sul retro che ospita connettore USB-C, switch per il microfono e tasto per l'accoppiamento Bluetooth.

Esperienza d'uso

Sonos Era 100 ha una qualità sonora davvero ottima , nonché un volume veramente importante, specialmente considerando le dimensioni compatte. In una stanza di circa 15 metri quadri, non ho mai sentito la necessità di alzare il volume sopra il 30%.

Sonos One aveva infatti audio mono, ed era necessario associarne due per avere due canali d'ascolto. Al contrario, Sonos Era 100 ha audio stereo e non solo riproduce correttamente i due canali destro e sinistro (che ovviamente non sorprende), ma ha una profondità e un'ampiezza del suono veramente impressionanti .

Nonostante Era 100 venga considerato un "erede" di Sonos One (almeno come posizionamento sul mercato) l'azienda in realtà precisa che l'architettura interna è stata completamente rivista e le differenze sono veramente importanti, udibili anche ad un primo ascolto.

Ascoltando Splitting the Atom dei Massive Attack, sono rimasto impressionato da quanto fossero profondi e scolpiti i bassi con cui parte la canzone: se non avessi saputo che venivano dall'Era 100, non avrei faticato a credere che potessero venire a un impianto con subwoofer dedicato.

In generale, stupisce non solo la quantità di dettagli nella musica, ma anche l'ampiezza del suono : tutti i suoni "respirano", hanno il loro spazio e non si accavallano tra loro.

Un plauso particolare va alle Sonos Radio, che ho utilizzato con piacere per avere musica in sottofondo senza preoccuparmi troppo della scelta.

È uno speaker smart pensato per trasmettere musica direttamente da internet . Dopo la configurazione iniziale dall'app (Android o iOS), potrete aggiungere i vostri servizi di streaming selezionandoli tra una vasta scelta di piattaforme : oltre Spotify, Apple Music, Amazon Music, TIDAL, YouTube Music e Deezer, troviamo decine e decine (centinaia, forse?) di altri servizi disponibili per ogni genere di offerta, tra cui radio (tra i tantissimi, ovviamente anche TuneIN e Sonos Radio), servizi di musica indipendente (con SoundCloud, Bandcamp e altri ancora), audiolibri (Storytel e altri), podcast (Pocket Casts) e perfino app per rilassarsi (come Calm o Yogi Tunes).

Dopo la configurazione, Sonos Era 100 viene mostrato negli speaker in rete: quando il vostro smartphone è collegato alla stessa WiFi, potete riprodurre su Sonos direttamente da Spotify (con Spotify Connect) e lo stesso avviene per altri servizi. Sonos Era 100 supporta anche lo streaming tramite AirPlay 2, ma purtroppo non supporta Google Cast.

Una delle grande novità rispetto Sonos One è poi il supporto al Bluetooth: insieme ad Era 300, questo è uno dei primi speaker di Sonos a supportare questa tecnologia. Non conosco le specifiche del Bluetooth né i codec utilizzati (non comunicati dall'azienda) ma, per via della compressione audio, quando possibile è sempre preferire la riproduzione via WiFi.

Infine, Sonos Era 100 integra anche TruePlay, la tecnologia proprietaria di Sonos che migliora la diffusione del suono mappando l'ambiente in cui si trova lo speaker, sfruttando un sistema in stile sonar che calcola come le onde sonore rimbalzano sulle superfici della stanza.

È possibile eseguire la configurazione rapida, con cui TruePlay si adatta in pochi secondi ambiente circostante, oppure la configurazione avanzata (disponibile solo su iPhone), che richiede di girare per qualche minuto per la stanza muovendo l'iPhone (e quindi il microfono) per calcolare come si diffonde il suono.