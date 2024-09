Sony A7C R è una delle mirrorless Full Frame più peculiari sul mercato. Unisce due elementi che spesso si trovano all'opposto: qualità d'immagine e dimensioni ridotte. Non a caso è sia un prodotto della linea R (che include i modelli ad alta risoluzione) che della gamma C (per le mirrorless compatte). In questa recensioni completa vedremo insieme come vengono bilanciati questi due fattori e, soprattutto, cosa è stato sacrificato per ottenere una macchina del genere.

Unboxing

La lista è molto ampia, mancano però un cavo USB-C e un caricabatteria esterno con presa a muro, che avrebbero fatto comodo. Da notare, però la presenza dell' estensione per l'impugnatura , molto importante per una mirrorless compatta come questa.

Design e Ergonomia

Proprio per questo, i power user troveranno molto comodo l' estensione dell'impugnatura , che permette di aggiungere qualche centimetro in più di superficie e migliora molto il grip.

Insomma, le dimensioni compatte costringono a sacrificare un po' l'ergonomia complessiva. Per gli utenti amatoriali questo non è un fattore molto compromettente, mentre per i fotografi esperti si fa notare già dopo pochi scatti.

Il mirino decentrato sulla sinistra non è ideale per i fotografi più esigenti, anche se è diventato ormai un marchio di fabbrica per la serie C.

Per quanto riguarda l' ergonomia , i punti di forza e di debolezza sono ovviamente gli stessi della A7C e degli altri modelli della serie C. Le dimensioni sono ridottissime , questa è una delle Full Frame più compatte e leggere sul mercato. Un'ottima notizia per chi deve portarla al collo o in spalla, meno per chi vuole una presa salda tra le mani.

Hardware

Il display è un LCD TFT da 3" con 1,04 MP di risoluzione. Il design è a sportellino, completamente orientabile in tutte le direzioni, fattore positivo per la registrazione video.

Come detto, è decentrato rispetto all'asse e si trova nell'angolo in alto a sinistra della parte posteriore.

I due elementi ottici sono esattamente gli stessi di A7C II, non molto diversi nemmeno dalla prima A7C. Sono entrambi elementi di buon livello, senza eccellere né per qualità né per funzionalità.

Inoltre, per le connessioni wireless sono integrati Wi-Fi 802.11 ac (Dual Band) e Bluetooth 4.2 . C'è anche il supporto completo all'app Sony per smartphone.

Autonomia

Tirando le somme, l'autonomia di A7C R è più che soddisfacente , anche per un uso molto intenso. Per certi versi è anche una sorpresa che un sensore a risoluzione così alta sia così ben ottimizzato a livello di consumi.

I dati che abbiamo registrato durante il nostro utilizzo sono stati anche migliori di quelli dichiarati dall'azienda. Con una gestione attenta del consumo, si può arrivare senza problemi ad oltre 1.000 scatti in RAW . L'indicazione per i video è invece più realistica e si arriva con difficoltà oltre un'ora e mezza di ripresa.

A livello tecnico, Sony dichiara che con la A7C R è possibile scattare fino a 530 foto e girare video in 4K per 100 minuti effettivi.

Software e Prestazioni

Il software integrato su Sony A7C R è molto completo e include tutte le funzionalità più recenti di casa Sony. In particolare sono supportate modalità avanzate per la gestione dell'immagine, della composizione, del fuoco e molto altro.

Smanettando un po' nelle impostazioni si possono ridurre questi errori, scegliendo quale occhio mettere a fuoco e aumentando la velocità di riconoscimento dei soggetti. In ogni caso, l'esperienza complessiva con l'autofocus è buona ma non perfetta .

Purtroppo, però, risulta meno affidabile di quanto avremmo sperato. In alcune occasioni ci è capitato di scattare con soggetti in movimento lento e l'autofocus non sempre è riuscito a fare un lavoro perfetto, mancando il giusto punto di fuoco o mettendo a fuoco l'occhio più lontano dall'obiettivo.

La gestione del punto di fuoco per una macchina con risoluzione così alta è un aspetto centrale. La Sony A7C R ha lo stesso sistema autofocus ibrido di A7R V, con 693 punti a rilevamento di fase, ottimizzato soprattutto per la fotografia di ritratto e il riconoscimento dei volti.

Abbastanza efficace anche la stabilizzazione video , che aiuta per le riprese a mano libere ma ovviamente non fa miracoli. In caso di necessità si può attivare anche la modalità Active , che aggiunge l'aiuto della stabilizzazione elettronica per migliorare la compensazione.

La differenza, in ogni caso, non si fa sentire moltissimo. La stabilizzazione riesce a garantire una buona protezione contro il micro mosso e altri problemi del genere per le foto, fattore particolarmente importante per una macchina ad altissima risoluzione.

Foto

Sony A7C R risplende per la sua altissima qualità d'immagine. Il sensore Full Frame da 61 MP produce foto eccellenti, con tanta definizione e nitidezza, più un'ottima gestione dei colori e delle tonalità. Non siamo ai livelli della medio formato Fujifilm GFX100S II, ma è certamente tra le migliori in assoluto nella categoria Full Frame.

La gamma dinamica è molto ampia, i contrasti vengono riprodotti in modo piacevole, il rumore digitale è ben controllato anche a ISO elevato. Sony ha ottimizzato in particolare la riproduzione delle tonalità della pelle umana, la definizione di occhi e viso. Per questo la A7C R è una macchina perfetta per i ritratti, per le foto artistiche e per la fotografia di moda.

L'alta definizione è utile, però, anche per la paesaggistica e per la street photography, grazie alla possibilità di scattare e poi fare un crop in caso di necessità, senza perdere troppo in termini di definizione.

La color science di Sony non è ancora la migliore in assoluto, ma scattando in RAW avete una grandissima mole di dati su cui lavorare, per raffinare manualmente ogni scatto ed ottenere l'effetto che volete.

Nelle gallerie a seguire abbiamo inserito tante immagini scattate con Sony A7C R, sia i JPEG prodotti dalla macchina che i RAW elaborati su PC tramite Adobe Lightroom. Se volete dare un'occhiata ai file a dimensioni intera e ai RAW non elaborati, per controllare tutti i dati EXIF, potete scaricarli andando a questo indirizzo.