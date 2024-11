Recensione Sony LinkBuds Fit: comprateli per la corsa, non per il prezzo

Non sono gli auricolari Sony che tutti dovrebbero comprare (i nostri preferiti rimangono sempre i WF-1000XM5 e i LinkBuds S ), ma sono il modello ideale per chi cerca un paio di cuffiette per allenarsi.

Sony ha adottato per la prima volta il nome LinkBuds per i famosi auricolari col buco lanciati ormai qualche anno fa.

Confezione

Bene la confezione di vendita, piccola e interamente in carta riciclata, come da tradizione Sony. A voler fare i pignoli ambientalisti ci sarebbe da dire che gli auricolari true wireless sono sempre un prodotto difficile da un punto di vista ecologico, con batterie non removibili e difficili da smaltire. Ma guardiamo il lato positivo e godiamoci questa scatola ben studiata che andrà dritta dritta nel bidone della carta.

Costruzione e comodità

Trattandosi di auricolari pensati per lo sport, la stabilità è ai massimi livelli: anche durante una corsa, i LinkBuds Fit praticamente non si muovono.

Le alette sono il componente più interessante in termini di vestibilità: per mantenere un alto comfort, Sony ha sviluppato degli inserti che sono vuoti all'interno .

Infine, i LinkBuds Fit sono il primo modello per cui Sony ha previsto degli accessori colorati : è infatti possibile acquistare cover per il case e alette di vari colori (rispettivamente al prezzo di 9,99€ e 19,99€).

C'è la resistenza ai liquidi, ma la certificazione è solo IPX4 , che garantisce resistenza agli spruzzi d'acqua. Sarà sicuramente sufficiente per resistere al sudore , ma un livello di protezione più elevato non mi sarebbe dispiaciuto: trattandosi di auricolari per lo sport, potrebbe capitare di allenarsi anche sotto una pioggia leggera, e una certificazione IP più elevata sarebbe stata apprezzata.

Il case è piuttosto grosso, mediamente più ingombrante della media : non è così grande da essere un problema, ma con dei jeans aderenti lo sentirete in tasca.

Qualità sonora

Come sempre, Sony mantiene un profilo di equalizzazione abbastanza piatto, senza grandi eccessi. Personalmente lo apprezzo, anche per come riesce a valorizzare le frequenze medie delle voci (solitamente più retrocesse e meno chiare), ma gli amanti dei bassi pompati potrebbero voler qualcosa di più energico: fortunatamente nell'app è incluso l' ottimo equalizzatore di Sony , dal quale potrete scegliere uno dei profili disponibili o regolare da voi l'equalizzatore a sei bande (a cui si aggiunge il Clear Bass, proprio per enfatizzare i bassi).

Intendiamoci: questo non vuol dire che i LinkBuds Fit suonino tanto bene come i top di gamma 1000XM5 (che avranno qualche altro accorgimento in più), ma la qualità audio è comunque promossa. Il suono è pieno e ricco di dettagli , con un buon equilibrio tra le varie frequenze e un soundstage notevole per cuffiette posizionate come fascia media.

Come da tradizione, dall'app è anche possibile scegliere se dare priorità alla qualità sonora o alla stabilità della connessione, oltre che attivare la funzione DSEE Extreme , una tecnologia proprietaria di Sony che migliora l'audio compensando le informazioni perse con la compressione audio per la trasmissione via Bluetooth.

Ottima anche la funzione Trova il mio equalizzatore, che permette di generare un profilo personalizzato in base ai propri gusti, calcolati dopo un test in cui selezionare il suono che ci piace di più tra quelli proposti.

App e funzioni

In tal senso, i Sony LinkBuds Fit sono una gioia per gli smanettoni: l'app di Sony, recentemente rinnovata, è veramente piena di funzionalità . Alcune sono molto interessanti (e nuove), su altre forse si dovrebbe metterci una pietra sopra.

In primo luogo ci sono le impostazioni per il controllo del rumore, che può essere automatizzato tramite la funzione Controllo del suono adattivo.

È possibile registrare delle posizioni geografiche (come casa, lavoro, palestra etc) per far sì che si attivi ANC, Suono ambientale o nessuno dei due quando vi trovate in un luogo. Inoltre, è possibile configurare il controllo del rumore per quattro scenari (Rimanendo, Camminando, Correndo, Trasporti) che Sony rileva automaticamente anche in base ai suoni circostanti.

Sarò sincero: ci ho provato per anni a digerire il Controllo del suono adattivo, pensando che fosse una buona idea. Penso che per alcuni lo sarà, io ho finto per disattivarla. Magari piacerà agli utenti per cui funziona, a me finiva solo per stressare: preferisco passare manualmente tra ANC e trasparenza.

Ci sono poi tantissime ottimizzazioni audio, tra cui oltre il già citato DSEE Extreme, a cui si aggiunge anche il 360 Reality Audio (compatibile con Deezer, Artist Connection, nugs.net e TIDAL) per il quale vi verrà richiesto di scattare una foto all'orecchio. Tra le novità in termini del suono c'è anche Effetto musica di sottofondo, ossia la versione di Sony del suono spaziale, che fa in modo che l'audio non sembri provenire dalle cuffie, ma da altoparlanti intorno l'utente (si può anche scegliere l'ampiezza della sala simulata, scegliendo tra stanza, soggiorno e caffè).