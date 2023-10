Recensione Sony SRS-XV800: per fare festa (senza sosta)

Partiamo da questa premessa: non avevamo mai provato un party speaker prima di oggi. Conoscevamo il prodotto ma non ci eravamo ancora mai approcciato. Per fortuna la mia indole personale di dj amatoriale ha fatto sì che ci fosse l'occasione di provare uno di questi prodotti in un contesto reale. Una piccola festa privata in un giardino. Tra l'altro lontano da una presa di corrente. Ed è qui che abbiamo messo alla prova il Sony SRS-XV800.

Partiamo da come si presenta esteticamente. È un non certo compatto monolite di plastica e metallo di 72 centimetri. E non è tanto l'altezza a creare un impatto un po' forte al primo contatto. Quanto il peso, ben 18,5 kg. Sony ha fatto uno sforzo per renderlo quantomeno trasportabile aggiungendo una maniglia sulla parte superiore e due piccole ruote in plastica in quella inferiore. Queste ruote sono davvero piccole e sono utili solo su una pavimentazione davvero piatta. Quasi totalmente inutili sull'erba per esempio. E la maniglia è un vero peccato che non sia allungabile. L'altezza non è sufficiente per mantenere una postura normale durante il trasporto e in pratica vi troverete chinati in una posizione non proprio ergonomica.

Frontalmente, dietro alla griglia in metallo troviamo i due woofer quadrati e i 3 tweeter circolari. Ce ne sono altri due sulla parte superiore rivolti verso il posteriore. Questi aiutano a creare un effetto surround a 360°. Sulla parte superiore troviamo un pannello touch (ma non un display) che permette di regolare il volume (avremo forse preferito dei bottoni fisici) e l'input.

C'è anche una scanalatura dove incastrare il proprio smartphone o tablet, se si vuole utilizzare quello come fonte musicale.

Sul retro troviamo invece proprio i vari connettori: un jack da 3,5 mm e due da 6,35mm, uno per i microfoni e uno per le chitarre elettriche. Ci sono due manopole del volume per questi ingressi nel caso vogliate sommare questi ingressi a un'altra fonte, per esempio per una sessione di karaoke. Manca invece un ingresso XLR per i microfoni di tipo professionale.