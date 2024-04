Recensione Sony ULT Field 7: party hard

In tal senso, il Sony ULT Field 7 non delude: è uno speaker grosso, ingombrante, luminoso, che non passa inosservato e, soprattutto, che si fa sentire. Però è anche uno speaker costoso, che potrà fare la gioia di qualcuno (amanti del karaoke, drizzate le orecchie) ma non è per tutti.

Questo nuovo dispositivo è il primo che proviamo della nuova serie ULT di Sony : parliamo di una linea di prodotti dedicati agli amanti dei bassi, a chi vuole speaker e cuffie che garantiscano un bel groove per ascoltare rap e hip hop (ma non solo). E, magari, una cassa con cui fare anche un po' di casino in giro.

Nella nostra lista dei migliori speaker Bluetooth , la gran parte dei modelli sono prodotti abbastanza piccoli e compatti, perché solitamente è questo quel che cercano gli utenti. E se anche voi volete un modello piccolo e compatto, il Sony ULT Field 7 non fa per voi.

Design e Costruzione

Il Sony ULT Field 7 è importante nelle dimensioni e nel peso: 512 x 224 x 222 mm per 6,3 kg di peso. Questo lo rende subito, sin dalla prima occhiata, un prodotto imponente, nonostante le linee morbide: si presenta come un cilindro leggermente più stretto al centro, con le estremità gommate che fanno da maniglie per il trasporto . Su entrambe le maniglie, circolari, c'è una sezione piatta che fa da base per utilizzare il Field 7 in orizzontale: questo speaker, infatti, può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale, e il suono si adatta automaticamente alla posizione.

Il corpo è rivestito di un tessuto idrorepellente e piacevole al tatto, nella parte centrale troviamo i tasti gommati (Power / Bluetooth / Play / Volume - / Volume + / Tasto ULT) e, poco più sotto, uno sportellino in gomma che nasconde tutti gli input (tra cui connettore AC per la carica, un jack da 3,5 per connessione analogica, una porta USB (sia per usare Field 7 come power bank e caricare un altro dispositivo, sia per riprodurre musica da una chiavetta USB) e un jack da 6,3 mm per collegare microfono o chitarra), oltre che gli altri pulsanti per controllare gli strumenti e non solo.

Tutto il pacchetto – design aggressivo ma piacione, LED multicolore, maniglie alle estremità – indicano chiaramente che questo è uno speaker grosso, ma pensato comunque per essere portato in giro per diventare l'anima della festa: a tal proposito, fa molto piacere l' elevata resistenza a polvere e liquidi (certificazione IP67) a cui si aggiunge anche uno strato di protezione anti-ruggine.

Caratteristiche Tecniche e app

All'interno di ULT Field 7 ci sono 4 altoparlanti (2 tweeter per alti e medi, 2 x-balanced speaker ottimizzati per i bassi), a cui si aggiungono i due radiatori passivi ai lati.

La risposta in frequenza va da 20 Hz a 20 kHz, il Bluetooth è in versione 5.2 e supporta i codec AAC e LDAC (ma curiosamente non SBC).

Questo speaker può essere utilizzato sia a batteria che connesso all'alimentatore AC. Nonostante sia evidentemente un prodotto pensato per essere trasportato in giro, sono certo che chi lo acquisterà si troverà anche a usarlo molto anche in casa, magari collegato all'alimentatore: in tal senso, è un peccato che non supporti la riproduzione via Wi-Fi, quindi niente AirPlay o Google Cast, né Spotify Connect o altro. Sebbene questo della riproduzione via Wi-Fi non sia un "requisito" per questa tipologia di prodotto, vale la pena segnalare che uno dei principali concorrenti (ossia JBL Boombox 3, che però di listino costa anche parecchio di più) include connettività Wi-Fi.

Al contrario, quella che considero la vera peculiarità di questo prodotto – che può fare la differenza al momento dell'acquisto – è il supporto a microfono o strumenti, che possono essere collegati tramite jack da 6,3 mm.

Il connettore, che si trova nel pannello nascosto dallo sportello gommato, è affiancato da altri input: jack audio da 3,5 (per usare lo speaker in modalità analogica), USB-A (per ricaricare smartphone o riprodurre musica da chiavetta) e connettore AC per la ricarica.